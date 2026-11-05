İstanbul'da iş insanları ve esnaftan haraç almak için silahlı saldırı ve kundaklama yapan yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. Ümraniye'de medikal firmayı kurşunlayan, Beylikdüzü'nde lojistik firmasına ait tırları ateşe veren şüphelilerin aynı çeteyle bağlantılı olduğu belirlendi. Organize polisinin takibinde çetenin lojistiğini zanlılardan birinin babasının sağladığı ortaya çıktı. Sultangazi'de düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da iş insanlarını ve esnafı korkutarak haraç almak amacıyla silahlı eylemler düzenleyen yeni nesil suç örgütüne emniyet güçlerinden ağır bir darbe indirildi. Ümraniye'de bir medikal firmayı uzun namlulu silahlarla kurşunlayan, ardından Beylikdüzü'nde lojistik firmasına ait tır ve dorseleri gece yarısı kundaklayan şehir eşkıyaları, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle çökertildi. Saldırganları bindikleri ortak araç ve çeteye lojistik destek sağlayan 'baba' ele verirken, polisten kaçmaya çalışan zanlılar çamurlar içinde kıskıvrak yakalandı.

9 şüphelinin gözaltına alındığı nefes kesen operasyonun perde arkasını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.

MEDİKAL FİRMAYA UZUN NAMLULU SALDIRI, LOJİSTİK ŞİRKETİNE KUNDAKLAMA

Yeni nesil suç çetelerinin yöntemlerini ve polisin başarılı mücadelesini anlatan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Yeni nesil suç çetesi olarak bilinen bu isimler; vatandaşa korku salarak, esnafı ve iş insanlarını tehdit ederek silahlı saldırı ve kundaklama gibi eylemlerle sindirmeye çalışıyorlar. Ancak İstanbul Emniyeti son bir yılda kurşunlama olaylarında yüzde 50'den fazla düşüş sağlayacak çok önemli bir mücadele veriyor. Ümraniye'de ve Beylikdüzü'nde iki ayrı olay gerçekleşti ancak bu iki olayı gerçekleştirenlerin aynı merkezden yönetildiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Saldırıların kronolojik seyrine değinen Karataş, "Önce Ümraniye'de bir medikal şirketine yönelik uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırganlar iki kişi motosikletle olay yerine geliyor, kurşun yağdırdıktan sonra belirli bir mesafe uzaklaşıp başka bir araca geçiyorlar. Emniyet bu aracı belirleyip takibe aldı. Hemen ardından Beylikdüzü'nde bir lojistik firmasının tırı gece yarısı ateşe verildi. Polis incelemesinde kundaklamada kullanılan aracın, Ümraniye'deki motosikletli saldırganların bindiği araçla birebir aynı olduğu saptandı" sözleriyle iki olayın düğümünün nasıl çözüldüğünü aktardı.

ÇETENİN LOJİSTİK İŞLERİNİ 'BABA' YÜRÜTMÜŞ

Organize şubenin takibi derinleştirmesiyle şebekenin aile boyu organize olduğu tespit edildi. Çete üyelerinin kaçış rotasını deşifre eden Mehmet Karataş, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlılardan birinin babasını teknik ve fiziki takibe aldı. Takip derinleşince ortaya inanılmaz bir detay çıktı; baba meğerse zanlıları eylemden eyleme taşıyan kişiymiş. Yani çetenin lojistik işlerine baba bakıyor, onları bir yerden bir yere kaçırıyormuş. Polis, Ümraniye ve Çekmeköy'de 6 ayrı adrese operasyon yaptı ancak şüpheliler izlerini kaybettirmeye çalışarak kaçmıştı" şeklinde konuştu.

ÇAMURLARIN İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDILAR: 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaçan şüphelilerin Sultangazi'de saklandıkları gecekonduda kıstırıldığını belirten Karataş, "Sultangazi'de bir adres belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Baskın sırasında şüpheliler kaçmaya çalıştı. Ancak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıları bataklık ve çamurlar içerisinde süründüre süründüre yakaladı. Aralarında lojistiği sağlayan babanın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti, 'Eski nesil, yeni nesil fark etmez; kim vatandaşın canına malına kastederse sonu bu olur' mesajını çok net verdi" ifadelerini kullandı.