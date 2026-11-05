Selin vurduğu Ayazağa'da yaralar sarılıyor! İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'e açıkladı: Devlet tüm imkanlarıyla sahada
İstanbul Sarıyer Ayazağa'da 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından temizlik, hasar tespit ve yeniden inşa çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber'e yaptığı açıklamada, selzedelere yönelik milyarlarca liralık destek paketlerini, 60'ın üzerinde riskli yapının yıkıldığını ve Ayazağa'da kentsel dönüşüm sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bölgede çalışmalar 7/24 devam ediyor.
İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa bölgesinde meydana gelen büyük sel felaketinin ardından başlatılan temizlik, tespit ve ihya çalışmaları aralıksız devam ediyor. Felaketin ilk gününden itibaren çalışmaları yerinde koordine eden İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile birlikte bölgedeki son durumu değerlendirdi. Can kayıplarından hasar tespit ödemelerine, dere yatağındaki yıkımlardan dev hibe ve kredi paketlerine kadar atılan tüm adımları aktaran Vali Gül, bölgenin kaderini değiştirecek kapsamlı kentsel dönüşüm projesinin de müjdesini verdi.
"İLK GÜNDEN İTİBAREN SAHADAYIZ"
Selin hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini ve arama-kurtarma çalışmalarına odaklanıldığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ayazağa başta olmak üzere selin ilk gününden itibaren arkadaşlarımızla sahadaydık. Burada çok önemli bir zarar ziyan oluşmuştu. İlk günden itibaren AFAD tırını Ayazağa Meydanı'na çektik. Hem Sarıyer Kaymakamımız hem ilave olarak Beşiktaş Kaymakamımız ve bir Vali Yardımcımız, diğer arkadaşlarımızla birlikte bu işleri koordine ettiler. İlk günler yaptığımız iş; selden zarar gören hemşehrilerimizin iş yerlerini ve evlerini çamurdan, sudan kurtarmaktı. Yine 7 hemşehrimiz vefat etmişti; onların cenazelerini bulmak, bununla ilgili çalışmaları yürütmek oldu" sözleriyle ilk müdahaleyi anlattı.
BAKANLIKLAR DEVREDE: MİLYARLIK DESTEK VE CAN SUYU KREDİSİ
Hasar tespit süreçlerinin büyük bir titizlikle sürdüğünü ve ödemelerin hesaplara yattığını vurgulayan Vali Gül, "AFAD zarar ziyanları tespit etti. İş yerleriyle ve evlerle ilgili ayrı zarar ziyan skalamız doğrultusunda AFAD ödemeleri yaptı. İlave talepler ve sonradan çıkan zararlar da tespit ediliyor. Tarımsal zararların yüzde yüzü tespit edildi ve tamamı ödenecek" ifadelerini kullandı.
Bakanlıkların selzedeler için sunduğu destek kalemlerini tek tek sıralayan Gül, "Ticaret Bakanımızın TESKOMB ile görüşmesi neticesinde 80 milyon liralık bir ödenek gönderildi ve iş yerlerine ilave ödemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız toplamda 430 milyon liralık kaynak aktararak evlerdeki eşya yardımı ve acil ihtiyaçların karşılanmasını sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ise KOSGEB aracılığıyla 1 milyar liralık paket açıkladı. Bu paket kapsamında selden zarar gören küçük işletmelere 500 bin, büyük işletmelere 1 milyon lira olmak üzere; 24 ay vadeli, faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanan, 6 ay ödemesiz can suyu kredisi temin edilmiş oldu. Çalışma Bakanlığımız da bin kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı tahsis ederek hemşehrilerimizin çalışmalara katkı sunmasını sağladı" şeklinde konuştu.
DERE YATAĞINDAKİ 60'IN ÜZERİNDE RİSKLİ YAPI YIKILDI
Derenin taşması sonucu yaşanan su baskınlarının tekrarlanmaması için köklü adımlar atıldığını dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, "Yıkımlarla ilgili yaklaşık olarak 60'ın üzerinde dere üzerinde olan ev, iş yeri ve benzeri mekan yıkılmış oldu. Dolayısıyla derenin ıslahının önünde şu an bir engel kalmadı" dedi.
AYAZAĞA'YA KAPSAMLI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ
Bölgenin uzun yıllardır bekleyen yapısal sorununa neşter vurulacağını açıklayan Vali Gül, "Ayazağa'nın 40-50 yıllık bir sorunu var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum burada gezerken vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm talepleri oldu. Sayın Bakanımızın talimatıyla burada bir Kentsel Dönüşüm Ofisi kuruldu. Şu an talep toplanıyor ve talep çok üst seviyede. TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı istinat duvarlarından kentsel dönüşüme kadar çalışmaları başlattı. Günün sonunda yıktığımız spor tesisini daha uygun bir yerde, nizami standartlarda yapacağız. Okulumuzu, evlerimizi, yeşil alanları ve sosyal donatıları aynı şekilde hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız sadece güvenli yerlerde oturmakla kalmayacak; 'dirençli şehirler' vizyonuyla hayatın her aşamasını barındıran modern bir mahalleye kavuşacak" müjdesini paylaştı.
KOORDİNASYON MERKEZİNDE 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET
A Haber ekibiyle birlikte bölgedeki AFAD koordinasyon merkezini gezen Vali Gül, "İlk günden itibaren tüm kurumlarımız; iletişimden arama-kurtarmaya kadar sahadaydı. Kızılayımız çalışanlar başta olmak üzere yemek dağıtımı yapıyor. Muhtarımız ve kaymakamlarımız koordineli bir şekilde görevinin başında. Vatandaşlarımızın evi zarar mı gördü, parasını alamadı mı ya da ek bir talebi mi var; arkadaşlarımız hemen not alıp ilgili birime iletiyor. Her akşam bir araya gelip değerlendirmelerimizi yapıyoruz" sözleriyle devletin bölgedeki varlığını 7/24 sürdürdüğünü vurguladı.