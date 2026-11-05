İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa bölgesinde meydana gelen büyük sel felaketinin ardından başlatılan temizlik, tespit ve ihya çalışmaları aralıksız devam ediyor. Felaketin ilk gününden itibaren çalışmaları yerinde koordine eden İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile birlikte bölgedeki son durumu değerlendirdi. Can kayıplarından hasar tespit ödemelerine, dere yatağındaki yıkımlardan dev hibe ve kredi paketlerine kadar atılan tüm adımları aktaran Vali Gül, bölgenin kaderini değiştirecek kapsamlı kentsel dönüşüm projesinin de müjdesini verdi.

"İLK GÜNDEN İTİBAREN SAHADAYIZ"

Selin hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini ve arama-kurtarma çalışmalarına odaklanıldığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Ayazağa başta olmak üzere selin ilk gününden itibaren arkadaşlarımızla sahadaydık. Burada çok önemli bir zarar ziyan oluşmuştu. İlk günden itibaren AFAD tırını Ayazağa Meydanı'na çektik. Hem Sarıyer Kaymakamımız hem ilave olarak Beşiktaş Kaymakamımız ve bir Vali Yardımcımız, diğer arkadaşlarımızla birlikte bu işleri koordine ettiler. İlk günler yaptığımız iş; selden zarar gören hemşehrilerimizin iş yerlerini ve evlerini çamurdan, sudan kurtarmaktı. Yine 7 hemşehrimiz vefat etmişti; onların cenazelerini bulmak, bununla ilgili çalışmaları yürütmek oldu" sözleriyle ilk müdahaleyi anlattı.

BAKANLIKLAR DEVREDE: MİLYARLIK DESTEK VE CAN SUYU KREDİSİ

Hasar tespit süreçlerinin büyük bir titizlikle sürdüğünü ve ödemelerin hesaplara yattığını vurgulayan Vali Gül, "AFAD zarar ziyanları tespit etti. İş yerleriyle ve evlerle ilgili ayrı zarar ziyan skalamız doğrultusunda AFAD ödemeleri yaptı. İlave talepler ve sonradan çıkan zararlar da tespit ediliyor. Tarımsal zararların yüzde yüzü tespit edildi ve tamamı ödenecek" ifadelerini kullandı.