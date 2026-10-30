Kampanyaları yakından takip eden bir diğer vatandaş, "Daha çok kıyafet ya da kozmetik ürünleri oluyor, her indirimden de yararlanmaya çalışıyorum" derken; indirimlerin gerçeği yansıtmadığını savunan bir kişi ise, "İndirim yapıyoruz diyorlar ama insanları kandırıyorlar, bence indirim yapmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Çeşitli dönemlerdeki indirimleri beklediğini belirten bir başka tüketici de, "Çeşitli dönemlerde oluyor, takip ediyorum ve o zaman faydalanıyorum" sözleriyle alışveriş alışkanlığını aktardı.

Yıl sonuna doğru alışveriş çılgınlığı hız kazanırken vatandaşlar da yaklaşan kampanyaları yakından takip ediyor. İndirimleri değerlendirmek istediğini söyleyen bir vatandaş, "Tabii ki de alışveriş yapıyorum, yapmayan var mı?" sözleriyle ilgiyi özetlerken, fiyatların samimiyetini sorgulayan bir başka tüketici, "Önce bir fiyat artırımı yapıp sonra mı indiriyorlar diye benim de aklımdan geçiyor" ifadeleriyle şüphesini dile getirdi.

Yıl sonu yaklaşırken alışveriş tutkunlarının merakla beklediği meşhur kasım ayı indirimlerine sayılı günler kaldı. Mağaza vitrinleri afişlerle donatılırken telefon ekranlarına peş peşe cazip kampanya bildirimleri düşmeye başladı. Ancak indirim dönemlerinde tüketicilerin en büyük tuzağı fırsatçılar oluyor. Uzmanlar 'indirim' adı altında yapılan aldatmacalara karşı uyarılarda bulunurken, Ticaret Bakanlığı haksız ticari uygulamalara karşı kasım ayı boyunca denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve mağduriyet yaşayanların Reklam Kurulu'na başvurabileceğini açıkladı.

Kasım indirimlerinde yanıltıcı fiyatlara dikkat - foto: ahaber.com.tr

İNDİRİM KAMPANYALARINDA BU UYGULAMALARA DİKKAT

Kasım ayı artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de indirim ayı olarak anılıyor. Ancak vitrinlerdeki dev indirim afişleri ve dijital reklamlardaki oranlar her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor. Bu noktada tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiğini vurgulayan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, "Gerçekten fırsat mı, yoksa kendisi için maliyeti yüksek bir gider mi? Tüketiciler buna karar verdikten sonra bir fiyat araştırması yapmalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Etiketlerdeki yanıltıcı indirim oranlarına da dikkat çeken Ergün Kılıç, "Burada asıl olan, hangi üründe indirim yapılıyorsa bu yüzde 70 mi, yüzde 30 mu, yüzde 5 mi; o ürünün üzerine konulması lazım. Bunu görmediği zaman tüketici sadece bu levhayı gördüğünde alışveriş yapıyor ve kasaya gittiğinde farklı bir fiyatla karşılaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETİ ÖNLEYEN '10 GÜN' KURALI

Tüketicilerin sahte indirimlerle aldatılmasının önüne geçmek için yasal düzenlemeler net sınırlar çiziyor. Örneğin bir ürünün son 10 günde en düşük 700 liraya satılmış olması durumunda, yapılacak yeni indirim hesabının mutlaka bu fiyat baz alınarak hesaplanması gerekiyor. Ürünün fiyatını indirimden hemen önce yapay olarak artırıp ardından büyük bir indirim yapılmış gibi göstermek mevzuata aykırı sayılıyor.

Mevzuattaki bu zorunluluğu hatırlatan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, "10 gün önceki fiyatın satışı üzerinden bir indirim yapılması, Haksız Ticari Uygulamalar ve Reklam ile ilgili yönetmelikte net tanımlanmış durumda" sözleriyle firmaların bu kurala uymak zorunda olduğunu aktardı.