Sağanak geri dönüyor: Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava tahmini
Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yeni haftada Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirterek, “Kışlıkları şimdiden hazırlayalım” uyarısında bulundu. Kuzeyden gelecek soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor.
Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yeni haftada Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, salı ve çarşamba günlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği, kuzeyden gelecek soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceği bildirildi.
İSTANBUL'DA PASTIRMA YAZI HAYAL OLDU
Sonbaharın son günlerinde mega kent İstanbul güne kapalı ve serin bir havayla uyandı. Üsküdar sahilinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışlı günlerin henüz geride kalmadığını vurgulayarak, "Yağışlar kısa kısa aralar vermiş olsa da devam ediyor. Bu hafta yine İstanbul'la birlikte ülke genelinde yağışlı geçecek. Aslında pastırma yazını yaşamadık, bunu söyleyebiliriz. İstanbul'da sıcaklıklar oldukça düşük seviyelerde; 10-11 ile 13 dereceler arasında seyrediyor. Hafif bir yağış var, özellikle Anadolu Yakası'nın iç kesimlerine doğru devam eden yağışlar çok kuvvetli değil; sel ya da su baskını yapacak nitelikte değil" ifadelerini kullandı. Tek, öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru yağışın etkisini kaybedeceğini ancak havanın çok bulutlu ve kapalı kalmaya devam edeceğini, sıcaklıkların ise artmayacağını sözlerine ekledi.
YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA: SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT!
İstanbul'da hafta sonunun ardından yeni haftada sağanak yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Adil Tek, "Yarın akşam saatlerine doğru tekrar Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var ve akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alacak. Bu yağışlı hava önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri yağışların miktarı biraz daha artıyor. Ancak bu yağışlar geçtiğimiz 14 Ekim'de meydana gelen o büyük, kuvvetli yağışlar büyüklüğünde değil. Gün içerisinde en yüksek 30-40 kilograma kadar çıkıyor" sözleriyle aktardı.
KUTUPSAL SOĞUKLAR GELİYOR: "YAKIT TÜKETİMİ ARTACAK, KIŞLIKLARI HAZIRLAYIN"
Salı ve çarşamba günlerinden itibaren kuzeyden karasal kutupsal soğuk havanın yurda giriş yapacağını müjdeleyen Tek, "Kuzeyden kutupsal hava, o karasal kutupsal hava dediğimiz hava gelmeye başlıyor ve sıcaklıkları oldukça düşürecek. İstanbullular biraz daha fazla üşümeye başlayacak. Yani yakıt tüketimimiz artacak, bunu şimdiden söyleyelim. Kışlıkları da şimdiden bu hafta için hazırlayalım. Günün en yüksek sıcaklığı 10-11 derecelerde seyrederken, gece sıcaklıkları 5-6 derecelere kadar düşüyor. Bu da oldukça serin ve soğuk bir hava olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU VE KAR UYARISI
Kasım ayının ilk haftasında yurt genelindeki tabloyu da çizen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yarından itibaren Orta Akdeniz'den gelecek sistemle birlikte Muğla, Aydın ve Antalya geçen hafta olduğu gibi çok kuvvetli yağışların etkisinde kalacak. Marmara'nın batısında, Trakya'da Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ile Balıkesir'in Ege kıyıları, İzmir ve Manisa'da yağışlar başlıyor. Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz yağışların etkisinde kalıyor. Devam eden günlerde yağışlı hava doğuya doğru kayarak yurt genelinde etkisini gösterecek. Önümüzdeki hafta ıslak ve serin bir hava etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışlarını da konuşuyor olacağız" ifadelerini kullandı.