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Sağanak geri dönüyor: Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava tahmini

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Sağanak geri dönüyor: Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava tahmini

Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yeni haftada Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirterek, “Kışlıkları şimdiden hazırlayalım” uyarısında bulundu. Kuzeyden gelecek soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı da bekleniyor.

Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yeni haftada Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, salı ve çarşamba günlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği, kuzeyden gelecek soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceği bildirildi.

Sağanak geri dönüyor: Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava tahmini - 1

İSTANBUL'DA PASTIRMA YAZI HAYAL OLDU

Sonbaharın son günlerinde mega kent İstanbul güne kapalı ve serin bir havayla uyandı. Üsküdar sahilinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışlı günlerin henüz geride kalmadığını vurgulayarak, "Yağışlar kısa kısa aralar vermiş olsa da devam ediyor. Bu hafta yine İstanbul'la birlikte ülke genelinde yağışlı geçecek. Aslında pastırma yazını yaşamadık, bunu söyleyebiliriz. İstanbul'da sıcaklıklar oldukça düşük seviyelerde; 10-11 ile 13 dereceler arasında seyrediyor. Hafif bir yağış var, özellikle Anadolu Yakası'nın iç kesimlerine doğru devam eden yağışlar çok kuvvetli değil; sel ya da su baskını yapacak nitelikte değil" ifadelerini kullandı. Tek, öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru yağışın etkisini kaybedeceğini ancak havanın çok bulutlu ve kapalı kalmaya devam edeceğini, sıcaklıkların ise artmayacağını sözlerine ekledi.

SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR: İŞTE YENİ HAFTANIN HAVA DURUMU

YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA: SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT!

İstanbul'da hafta sonunun ardından yeni haftada sağanak yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Adil Tek, "Yarın akşam saatlerine doğru tekrar Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var ve akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alacak. Bu yağışlı hava önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri yağışların miktarı biraz daha artıyor. Ancak bu yağışlar geçtiğimiz 14 Ekim'de meydana gelen o büyük, kuvvetli yağışlar büyüklüğünde değil. Gün içerisinde en yüksek 30-40 kilograma kadar çıkıyor" sözleriyle aktardı.

Orta ve uzun vadeli tahminlere göre, yağışlı ve serin havanın önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor - foto: ahaber.com.trOrta ve uzun vadeli tahminlere göre, yağışlı ve serin havanın önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor - foto: ahaber.com.tr

KUTUPSAL SOĞUKLAR GELİYOR: "YAKIT TÜKETİMİ ARTACAK, KIŞLIKLARI HAZIRLAYIN"

Salı ve çarşamba günlerinden itibaren kuzeyden karasal kutupsal soğuk havanın yurda giriş yapacağını müjdeleyen Tek, "Kuzeyden kutupsal hava, o karasal kutupsal hava dediğimiz hava gelmeye başlıyor ve sıcaklıkları oldukça düşürecek. İstanbullular biraz daha fazla üşümeye başlayacak. Yani yakıt tüketimimiz artacak, bunu şimdiden söyleyelim. Kışlıkları da şimdiden bu hafta için hazırlayalım. Günün en yüksek sıcaklığı 10-11 derecelerde seyrederken, gece sıcaklıkları 5-6 derecelere kadar düşüyor. Bu da oldukça serin ve soğuk bir hava olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sağanak yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor - foto: ahaber.com.trSağanak yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor - foto: ahaber.com.tr

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU VE KAR UYARISI

Kasım ayının ilk haftasında yurt genelindeki tabloyu da çizen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Yarından itibaren Orta Akdeniz'den gelecek sistemle birlikte Muğla, Aydın ve Antalya geçen hafta olduğu gibi çok kuvvetli yağışların etkisinde kalacak. Marmara'nın batısında, Trakya'da Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ile Balıkesir'in Ege kıyıları, İzmir ve Manisa'da yağışlar başlıyor. Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz yağışların etkisinde kalıyor. Devam eden günlerde yağışlı hava doğuya doğru kayarak yurt genelinde etkisini gösterecek. Önümüzdeki hafta ıslak ve serin bir hava etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışlarını da konuşuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Şemsiyelerine sarılan vatandaşlar, yağmur altında yürümeye çalıştı - foto: ahaber.com.trŞemsiyelerine sarılan vatandaşlar, yağmur altında yürümeye çalıştı - foto: ahaber.com.tr

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken; rüzgarın güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - foto: ahaber.com.trYağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - foto: ahaber.com.tr

BÖLGELERİMİZDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

  • Marmara: İstanbul 17°C, Bursa 18°C, Çanakkale 17°C (Gece sağanak yağışlı), Kırklareli 16°C.

  • Ege: İzmir 21°C, Muğla 18°C, Denizli 20°C, Afyonkarahisar 16°C (Öğleden sonra sağanak etkili).

  • Akdeniz: Adana 23°C, Antalya 22°C, Hatay 21°C, Burdur 18°C (Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı).

  • İç Anadolu: Ankara 16°C, Eskişehir 16°C (Aralıklı sağanak yağışlı), Konya 17°C, Nevşehir 15°C.

  • Batı Karadeniz: Bolu 14°C, Düzce 16°C, Kastamonu 14°C, Zonguldak 16°C (Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı).

  • Orta ve Doğu Karadeniz: Trabzon 18°C, Samsun 18°C, Rize 20°C, Amasya 19°C (Aralıklı sağanak yağışlı).

  • Doğu Anadolu: Erzurum 12°C, Kars 13°C, Malatya 16°C, Van 13°C (Kuzeyi ve batısı sağanak yağışlı).

  • Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 17°C, Şanlıurfa 19°C, Mardin 18°C, Siirt 19°C (Batısı aralıklı sağanak yağışlı).

Sağanak geri dönüyor: Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava tahmini - 2

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