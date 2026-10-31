Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, yeni haftada Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemin Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken, salı ve çarşamba günlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği, kuzeyden gelecek soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının görülebileceği bildirildi.

İSTANBUL'DA PASTIRMA YAZI HAYAL OLDU

Sonbaharın son günlerinde mega kent İstanbul güne kapalı ve serin bir havayla uyandı. Üsküdar sahilinden son durumu aktaran A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışlı günlerin henüz geride kalmadığını vurgulayarak, "Yağışlar kısa kısa aralar vermiş olsa da devam ediyor. Bu hafta yine İstanbul'la birlikte ülke genelinde yağışlı geçecek. Aslında pastırma yazını yaşamadık, bunu söyleyebiliriz. İstanbul'da sıcaklıklar oldukça düşük seviyelerde; 10-11 ile 13 dereceler arasında seyrediyor. Hafif bir yağış var, özellikle Anadolu Yakası'nın iç kesimlerine doğru devam eden yağışlar çok kuvvetli değil; sel ya da su baskını yapacak nitelikte değil" ifadelerini kullandı. Tek, öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru yağışın etkisini kaybedeceğini ancak havanın çok bulutlu ve kapalı kalmaya devam edeceğini, sıcaklıkların ise artmayacağını sözlerine ekledi.

YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA: SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT!

İstanbul'da hafta sonunun ardından yeni haftada sağanak yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Adil Tek, "Yarın akşam saatlerine doğru tekrar Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var ve akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alacak. Bu yağışlı hava önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri yağışların miktarı biraz daha artıyor. Ancak bu yağışlar geçtiğimiz 14 Ekim'de meydana gelen o büyük, kuvvetli yağışlar büyüklüğünde değil. Gün içerisinde en yüksek 30-40 kilograma kadar çıkıyor" sözleriyle aktardı.