Almanya'da öğrenciler sosyal kesintilere ve zorunlu askerlik planına karşı 34 şehirde sokağa çıkacak

Almanya genelinde on binlerce öğrencinin, sosyal harcamalarda yapılması planlanan kesintileri ve zorunlu askerlik sisteminin yeniden yürürlüğe konulmasına yönelik planları protesto etmek amacıyla cumartesi günü sokağa çıkması bekleniyor.

Gen Z Regelt (Z Kuşağı Harekete Geçiyor) adlı yeni bir gençlik girişimi tarafından organize edilen gösterilerde, eğitim bütçesinin artırılması ve hayat pahalılığı krizine karşı önlem alınması da talep edilecek.

Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Köln başta olmak üzere büyük şehirlerde kitlesel yürüyüşler düzenlenecek. Ayrıca 29 farklı şehirde de protestolar gerçekleştirilecek. Organizatörlerin açıklamasına göre gösterilere katılmak üzere internet üzerinden yaklaşık 175 bin kişi kayıt yaptırdı. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan girişim, internet sitesinde yaptığı açıklamada şiddeti reddettiğini ve barışçıl yürüyüşler düzenlemeyi amaçladığını bildirdi. Girişim, sosyal harcamalarda yapılması planlanan kesintileri, hükümetin iklim kriziyle mücadele politikalarını ve gençlerin savaşlar ile çatışmalara ilişkin endişelerini dikkate almamasını eleştirdi. Öğrenciler ayrıca zorunlu askerlik sisteminin yeniden yürürlüğe konulmasına yönelik planlara karşı çıkarak eğitime daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİ ÖRGÜTLERİ PROTESTO ÇAĞRISINDAN UZAKLAŞTI Başlangıçta bazı gençlik gruplarının destek verdiği protesto çağrısına, geçen hafta itibarıyla bazı kuruluşlar mesafe koydu. Ülkenin en büyük öğrenci kuruluşu BSK ile merkez sol Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kolu Jusos, bu kararlarına gerekçe olarak organizasyondaki şeffaflık eksikliğini gösterdi. Söz konusu kuruluşlar, girişimin internet üzerinden oluşturulmuş gevşek bir koalisyon niteliği taşıdığını belirtti. Protesto çağrısının arkasında kimlerin bulunduğunun net olmadığını ve organizatörlere yerel etkinlikler öncesinde ulaşmanın zor olduğunu vurguladı.

POLİS TEYAKKUZA GEÇTİ! MAĞAZALAR VİTRİNLERİNİ KORUMAYA ALDI Alman polisi, cumartesi günü düzenlenecek gösteriler öncesinde birçok kentte yoğun güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu. Mağaza sahipleri ve butik işletmecileri de olası olaylara karşı iş yerlerinin vitrinlerini ahşap plakalarla kapatmaya başladı. Berlin, Frankfurt ve Köln'ün merkezlerinde bulunan çok sayıda lüks mağazanın vitrinleri koruma amacıyla tahtalarla kapatıldı.