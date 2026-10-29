Türkiye, bir dönem sadece hayal olarak nitelendirilen dev projeleri art arda hayata geçirerek tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın gıptayla izlediği İstanbul Havalimanı'ndan iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray'a ve baştan sona yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar tüm "asrın projeleri", Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramı" olan 29 Ekim'de milletin hizmetine sunuldu.

DEV PROJE İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYAYI BİR ARAYA GETİRDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasitesiyle sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı unvanını aldı. Projenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani çılgın projeler diyorduk ya, işte hayata geçen en önemlisi şu anda bu" ifadelerini kullandı.

Havalimanının temelleri 7 Haziran 2014'te atıldı. Binlerce personelin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı, şantiye sahasında binlerce hafriyat kamyonunun aylarca görev yaptığı dev inşaat hızla yükseldi. Tarihler 28 Şubat 2018'i gösterdiğinde ise 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki 1 numaralı pist ilk kez aydınlatıldı. Pistin tamamlanmasıyla havalimanına ilk inişi gerçekleştiren uçak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" isimli devlet uçağı oldu.

Başkan Erdoğan'ın açılış öncesinde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte resmi açılışını yapacağız" sözleriyle duyurduğu tarihi gün, Cumhuriyet'in 95. yılında gerçeğe dönüştü. Türkiye, Türk havacılık tarihinin altın çağını başlatan yeni havalimanına kavuşurken, törenden 3 gün sonra ilk ticari uçuş yapıldı. İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos 2026'da 1.739 uçuş ve 290 bin 287 yolcuya ulaşarak Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısı rekorunu kırdı.