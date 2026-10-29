Sultan Abdülmecid’in hayalinden İstanbul Havalimanı’na: 29 Ekim’de açılan dev yatırımlar
Türkiye’nin mega projeleri, Cumhuriyet Bayramı’nın simge tarihlerinde hizmete girdi. İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018’de, Marmaray 29 Ekim 2013’te, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi ise Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde açıldı. Ulaşım ve kültür alanında hayata geçirilen dev yatırımlar, bir dönem hayal olarak görülen projeleri gerçeğe dönüştürdü.
Türkiye, bir dönem sadece hayal olarak nitelendirilen dev projeleri art arda hayata geçirerek tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın gıptayla izlediği İstanbul Havalimanı'ndan iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray'a ve baştan sona yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar tüm "asrın projeleri", Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramı" olan 29 Ekim'de milletin hizmetine sunuldu.
DEV PROJE İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYAYI BİR ARAYA GETİRDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasitesiyle sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı unvanını aldı. Projenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani çılgın projeler diyorduk ya, işte hayata geçen en önemlisi şu anda bu" ifadelerini kullandı.
Havalimanının temelleri 7 Haziran 2014'te atıldı. Binlerce personelin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı, şantiye sahasında binlerce hafriyat kamyonunun aylarca görev yaptığı dev inşaat hızla yükseldi. Tarihler 28 Şubat 2018'i gösterdiğinde ise 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki 1 numaralı pist ilk kez aydınlatıldı. Pistin tamamlanmasıyla havalimanına ilk inişi gerçekleştiren uçak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" isimli devlet uçağı oldu.
Başkan Erdoğan'ın açılış öncesinde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla birlikte resmi açılışını yapacağız" sözleriyle duyurduğu tarihi gün, Cumhuriyet'in 95. yılında gerçeğe dönüştü. Türkiye, Türk havacılık tarihinin altın çağını başlatan yeni havalimanına kavuşurken, törenden 3 gün sonra ilk ticari uçuş yapıldı. İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos 2026'da 1.739 uçuş ve 290 bin 287 yolcuya ulaşarak Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısı rekorunu kırdı.
SULTAN ABDÜLMECİD'İN RÜYASI GERÇEK OLDU: BOĞAZ'IN ALTINDA MARMARAY
İstanbul'un iki yakasını denizin altından bağlayan ve binlerce yolcuyu kıtalar arasında taşıyan Marmaray, asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi oldu. İlk olarak yaklaşık 165 yıl önce Sultan Abdülmecid tarafından dile getirilen, ilk somut adımı ise 1892 yılında Sultan II. Abdülhamit Han'ın çizdirdiği projeyle atılan bu dev adım, yıllarca süren bekleyişin ardından 9 Mayıs 2004'te fiilen başlatıldı.
Marmara Denizi'nin altı tünel açma makineleriyle delinerek raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneli deniz tabanının altına yerleştirildi. Projenin önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Marmaray sadece iki kıtayı birbirine kavuşturmakla kalmıyor; Marmaray, 150 yıl öncenin hayallerini gerçekle buluşturuyor" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı? Biz laf değil, iş üretiriz, iş!" sözleriyle projenin kararlılıkla tamamlandığını aktardı.
Dünyanın en büyük ulaşım altyapı hamlelerinden biri olan Marmaray'ın ilk etabı, yine anlamlı bir tarihte, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 2013'te açıldı. Sadece şehir içi ulaşımda değil uluslararası taşımacılıkta da kritik rol üstlenen hat, Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un en stratejik geçiş noktalarından biri olarak uluslararası yük trenlerinin kesintisiz geçişine imkan sağladı.
YENİ AKM CUMHURİYETİN 98. YILINDA KAPILARINI AÇTI
Türkiye'nin sanat belleğinde silinmez izler bırakan ancak zamanla yıpranarak kullanılamaz hale gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), uzun tartışmaların ardından yeniden inşa edildi. Önceki mimarisine selam gönderen modern tasarımıyla yaklaşık 2,5 yılda tamamlanan yeni merkez, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde sanatseverlerle buluştu.
Başkan Erdoğan ve çok sayıda sanatçının katıldığı görkemli bir törenle hizmete giren kompleks hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Açık konuşmak gerekirse bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir" ifadelerini kullandı.
Yeni AKM bünyesinde sadece dev opera salonu değil; 781 kişilik modern bir tiyatro salonu, sergi alanları, kafe ve restoranlar da yer alıyor. Merkez içerisindeki devasa kütüphane ise sanatseverler ve araştırmacılar için zengin bir bilgi hazinesi olarak hizmet veriyor.