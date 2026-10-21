İstanbul'da dev narkotik operasyonu! Zehir tacirlerine büyük darbe: Asansör boşluğundan EYP çıktı
İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu hap yapımında kullanılan yüzlerce kilogram hammadde, yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu, el bombası ve el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Yemek kuryesi kılığında sevkiyat yapan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, asansör boşluğuna gizlenmiş patlayıcı da bulundu. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken soruşturma genişletildi.
İstanbul polisinden zehir tacirlerine ve terör bağlantılarına ağır bir darbe daha vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ayrı adres ve 3 araca yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, yüz binlerce uyuşturucu hap üretilebilecek hammadde ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde yalnızca uyuşturucu değil, el bombası ve asansör boşluğuna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) da bulundu. Nefes kesen operasyonun perde arkasını ve sıcak görüntülerini A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
KURYE KILIĞINDA ZEHİR SEVKİYATI
İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Burada özellikle hem yüzlerce kilogram hammadde ele geçirildi, bu da şu anlama geliyor ki yüz binlerce uyuşturucu hap sahaya indirilecekti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat alıyor ve bunun üzerine çalışmalarını başlatıyor. İki şüpheliyi tespit ediyorlar ve bu şahısların uyuşturucu satıcısı olduğunu, yemek kuryesi kılığında uyuşturucu maddeyi bazı noktalara sevk ve satış yaptıklarını belirliyorlar. Günlerce süren fiziki takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenliyor" ifadelerini kullandı.
5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN: HER YERDEN ZEHİR FIŞKIRDI
Takibin ardından operasyon için düğmeye basıldığını belirten Karataş, "Ekipler bağlantıları incelediğinde operasyon Esenyurt'tan başlıyor; Silivri, Avcılar, Başakşehir ilçeleriyle devam ediyor. Özellikle Esenyurt'ta iki ayrı adrese eş zamanlı giriliyor. Evlerde yapılan aramalarda bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve dolaplar gibi her yere uyuşturucu zulalamışlar, adeta her noktadan zehir fışkırdı. Yapılan bu operasyonda 600 kilograma yakın uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammadde, 100 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi" sözleriyle aramalarda ortaya çıkan dehşet verici tabloyu anlattı.
ASANSÖR BOŞLUĞUNDA EYP VE EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik operasyonunda çıkan mühimmatların terör şüphesini de doğurduğuna dikkat çeken Mehmet Karataş, "Bu operasyon sadece bir narkotik baskını değil, çok daha dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Yapılan aramalarda bir çantanın içerisinde el bombası bulundu. Polis sadece dairelerle yetinmeyip bina boşluğunda ve asansörlerde inceleme yapınca, asansör boşluğuna iple sarkıtılmış halde duran bir EYP yani el yapımı patlayıcı buldu. Operasyonda hem el bombası hem uyuşturucu hem de bu patlayıcı ele geçirildi. Nitekim el bombasını 'ne olur ne olmaz' diyerek fünyesini bile ellerinde kalmasın diye bantlamışlar. Narkotik suçları çoğunlukla terör suçlarıyla iç içe geçebiliyor; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu patlayıcıların nerede kullanılacağına ve bağlantılarına yönelik çok yönlü incelemelerinisürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.
DİJİTAL MATERYALLER YENİ İSİMLERİ ELE VERDİ
Operasyonun genişletilerek sürdüğünü belirten Karataş, "Operasyon kapsamında ilk etapta 2 kişi, ardından devam eden baskınlarla birlikte 3 kişi daha yakalandı. Ele geçirilen dijital materyaller sayesinde şebekeye bağlı yeni isimler de tespit edildi ve onlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hem 5 ayrı adreste hem de dışarıdaki 3 araçta yapılan aramalar, polisin ne kadar sağlam ve titiz bir istihbarat çalışması yürüttüğünü net bir şekilde ortaya koydu" diyerek operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.