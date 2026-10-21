İstanbul polisinden zehir tacirlerine ve terör bağlantılarına ağır bir darbe daha vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ayrı adres ve 3 araca yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, yüz binlerce uyuşturucu hap üretilebilecek hammadde ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde yalnızca uyuşturucu değil, el bombası ve asansör boşluğuna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) da bulundu. Nefes kesen operasyonun perde arkasını ve sıcak görüntülerini A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

KURYE KILIĞINDA ZEHİR SEVKİYATI

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Burada özellikle hem yüzlerce kilogram hammadde ele geçirildi, bu da şu anlama geliyor ki yüz binlerce uyuşturucu hap sahaya indirilecekti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat alıyor ve bunun üzerine çalışmalarını başlatıyor. İki şüpheliyi tespit ediyorlar ve bu şahısların uyuşturucu satıcısı olduğunu, yemek kuryesi kılığında uyuşturucu maddeyi bazı noktalara sevk ve satış yaptıklarını belirliyorlar. Günlerce süren fiziki takibin ardından polis ekipleri, şüphelilerin depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenliyor" ifadelerini kullandı.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN: HER YERDEN ZEHİR FIŞKIRDI

Takibin ardından operasyon için düğmeye basıldığını belirten Karataş, "Ekipler bağlantıları incelediğinde operasyon Esenyurt'tan başlıyor; Silivri, Avcılar, Başakşehir ilçeleriyle devam ediyor. Özellikle Esenyurt'ta iki ayrı adrese eş zamanlı giriliyor. Evlerde yapılan aramalarda bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve dolaplar gibi her yere uyuşturucu zulalamışlar, adeta her noktadan zehir fışkırdı. Yapılan bu operasyonda 600 kilograma yakın uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammadde, 100 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi" sözleriyle aramalarda ortaya çıkan dehşet verici tabloyu anlattı.