Ayazağa halkı A Haber'e konuştu: "Sel değil, kıyameti yaşadık! 6 yıldır kimse sesimizi duymadı"

Ayazağa'nın geçmişten bugüne yerel yönetim süreci ele alındığında, bölgenin 1984-1989 yılları arasında ANAP'lı Şişli Belediye Başkanı Mehmet Emin Sungur, 1989-1994 yılları arasında SHP'li Fatma Girik, 1994-1997 yılları arasında ANAP'lı Gülay Aslıtürk ve 1997-1999 yılları arasında yine ANAP'lı Cüneyt Akgün tarafından yönetildiği aktarıldı. 1999-2012 yılları arasında 13 yıl boyunca DSP ve CHP bünyesinde Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün sorumluluğunda kalan Ayazağa, 2012 yılında Sarıyer Belediyesine bağlandı. Bu tarihten sonra CHP'li Şükrü Genç, günümüzde ise Mustafa Oktay Aksu tarafından yönetilen bölgede, 2020 yılında dile getirilen çağrıların bugün de aynı şekilde tekrarlandığı belirtildi. Ardından söz, bölgedeki gelişmeleri takip eden saha ekibine bırakıldı.

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, 6 yıl önce yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirterek yerel yönetimi eleştirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"25-30 YILDIR HİZMETTEN MAHRUM BIRAKILDIK"

A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, vatandaşların 2020 yılında CHP'li Sarıyer Belediyesinin çalışmalarına yağışın ardından tepki gösterdiğini hatırlatarak, "O videonun üzerinden 6 yıl geçti. Ancak şu an bulunduğumuz bölgeye baktığımızda hiçbir şeyin değişmediğini söylemek mümkün. Öyle ki yanımda, o videoyu çeken Ali Bey de bulunuyor." diyerek sözü konuğuna bıraktı.

AK Parti Sarıyer Meclis Üyesi Ali Yaman, yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek konuşmasına şöyle başladı:

"Öncelikle çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Altı mahallemizden komşularımızı kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Ayazağımıza sabır diliyorum. Ben 6 sene önce bir video çekmiştim. Buradan belediyeye ve İBB'ye seslenmiştim. Aynı sorunları belediye meclisi kürsüsünde de gündeme getirmiştim. O videoyu çekerken yanımızda bulunan iki vatandaşımız da hayatını kaybetti. Onların ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Keşke onlar da buranın yapılmış hâlini görebilselerdi. Biz maalesef 25-30 yıldır CHP belediyeleri tarafından yönetiliyoruz ve tüm hizmetlerden mahrum kalıyoruz. Zamanında buranın 1.500 metrelik ıslah çalışması yapılabilseydi, çocuklarımız dereye düşmeseydi, belki bu sel felaketini çok daha kolay ve zararsız bir şekilde atlatmış olacaktık."