YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? Sistemin yapısına dair teknik bilgiler paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Gök gürültüsü yok. Gök gürültüsü olmadığı için de şimşek, yıldırım riski bulunmuyor ama şunu söyleyebiliriz: Deniz sıcak oldukça, hava soğuk; deniz, yağışın geri beslemesini çok daha kuvvetlendiriyor. O yüzden de yağış arda ardına bu gece de devam edecek. Yarın öğle saatlerine kadar İstanbullular bu yağışın etkisi altında kalacaklar. Toplamdaki yağışlar yer yer 200 kilograma kadar bulacak, yani iki günlük yağış. Ekim ayındaki yağış ortalaması yaklaşık 100 kilogram civarında ve 100 kilogramlık yağış şu anda bir günde İstanbul'un birçok bölgesine düşmüş vaziyette" şeklinde konuştu.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTACAK Yağışların barajlara olan olumlu etkisine değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Düne kadar İstanbul barajlarındaki doluluk oranları yüzde 37'ler civarındaydı. Bu yağışlarla birlikte yüzde 42, 43, 44 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Baraj havzalarına düşen miktar gördüğüm kadarıyla biraz daha fazla. Yağışlı havanın ardından hava sıcaklıkları yarın ve sonraki günlerde gece 8-9 derecelere kadar düşecek. İstanbullular kışın bir nevi hazırlığını yapmış olacaklar" dedi.