İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi
İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanağın ne zamana kadar süreceğini Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında açıkladı. Tek, özellikle Anadolu Yakası’nda sel ve su baskınlarına karşı uyarırken hafta sonuna dikkat çekti.
İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültüsüz şiddetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda şiddetini artırdı. Üsküdar sahilinde canlı yayında aniden bastıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkilerken, uzmanlar özellikle su baskınları, göllenmeler ve alt geçitlerdeki risklere karşı vatandaşları uyardı.
Yağışların aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceği ve baraj doluluk oranlarına önemli ölçüde katkı sağlayacağı bildirildi.
ANADOLU YAKASI'NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ CANLI YAYINDA BASTIRDI
Yağışın hareketini değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Burada yağış durdu ama İstanbul'un başka noktalarında yağış devam ediyor. Özellikle Avrupa Yakası'nın batısına doğru, yani Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Eyüp'te yağış şu anda sürüyor. Eyüp'teki yağış şu saatlere kadar 130 kilograma kadar yaklaşmış vaziyette. Beykoz ve Sarıyer'de de 100 kilogramı geçti" dedi. Kısa bir süre sonra canlı yayında başlayan şiddetli sağanağa dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Dememize kalmadı zaten, yağış şu anda kuvvetli bir şekilde başladı. Radar görüntümüz de bize aynı şekilde bu yağışın kuvvetli bir şekilde geldiğini gösteriyordu. Az sonra burada sırılsıklam olacağız" sözleriyle yağışın aniden şiddetlenişini aktardı.
BU İLÇELER RİSK ALTINDA
Yağışın etkisini gece saatlerinde daha da artıracağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu yağışla birlikte gece saatlerinde de yine Anadolu Yakası'na doğru etkisini daha fazla göstermeye başlayacak. Şehir selleri oluşmaya başladı. Anadolu Yakası özellikle Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, hatta Tuzla, Kartal, Pendik, Maltepe... Bu ilçeler şu anda o yağışlı havanın etkisine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Özellikle alt geçitlerde tıkanmalar çok yaşanabiliyor. Alt geçitlere araçlarıyla girecek olanların ya aracınızı bırakın, toplu taşımayla dönün evinize, yarın öğleden sonra aracınızı oradan alın gelin. Zaten trafik yoğunluğu da artmış vaziyette, o yüzden riske girmeyelim" uyarısında bulundu.