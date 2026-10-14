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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanağın ne zamana kadar süreceğini Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında açıkladı. Tek, özellikle Anadolu Yakası’nda sel ve su baskınlarına karşı uyarırken hafta sonuna dikkat çekti.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültüsüz şiddetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda şiddetini artırdı. Üsküdar sahilinde canlı yayında aniden bastıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkilerken, uzmanlar özellikle su baskınları, göllenmeler ve alt geçitlerdeki risklere karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceği ve baraj doluluk oranlarına önemli ölçüde katkı sağlayacağı bildirildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi - 1

ANADOLU YAKASI'NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ CANLI YAYINDA BASTIRDI

Yağışın hareketini değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Burada yağış durdu ama İstanbul'un başka noktalarında yağış devam ediyor. Özellikle Avrupa Yakası'nın batısına doğru, yani Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Eyüp'te yağış şu anda sürüyor. Eyüp'teki yağış şu saatlere kadar 130 kilograma kadar yaklaşmış vaziyette. Beykoz ve Sarıyer'de de 100 kilogramı geçti" dedi. Kısa bir süre sonra canlı yayında başlayan şiddetli sağanağa dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Dememize kalmadı zaten, yağış şu anda kuvvetli bir şekilde başladı. Radar görüntümüz de bize aynı şekilde bu yağışın kuvvetli bir şekilde geldiğini gösteriyordu. Az sonra burada sırılsıklam olacağız" sözleriyle yağışın aniden şiddetlenişini aktardı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi - 2

BU İLÇELER RİSK ALTINDA

Yağışın etkisini gece saatlerinde daha da artıracağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu yağışla birlikte gece saatlerinde de yine Anadolu Yakası'na doğru etkisini daha fazla göstermeye başlayacak. Şehir selleri oluşmaya başladı. Anadolu Yakası özellikle Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, hatta Tuzla, Kartal, Pendik, Maltepe... Bu ilçeler şu anda o yağışlı havanın etkisine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Özellikle alt geçitlerde tıkanmalar çok yaşanabiliyor. Alt geçitlere araçlarıyla girecek olanların ya aracınızı bırakın, toplu taşımayla dönün evinize, yarın öğleden sonra aracınızı oradan alın gelin. Zaten trafik yoğunluğu da artmış vaziyette, o yüzden riske girmeyelim" uyarısında bulundu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi - 3

YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Sistemin yapısına dair teknik bilgiler paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Gök gürültüsü yok. Gök gürültüsü olmadığı için de şimşek, yıldırım riski bulunmuyor ama şunu söyleyebiliriz: Deniz sıcak oldukça, hava soğuk; deniz, yağışın geri beslemesini çok daha kuvvetlendiriyor. O yüzden de yağış arda ardına bu gece de devam edecek. Yarın öğle saatlerine kadar İstanbullular bu yağışın etkisi altında kalacaklar. Toplamdaki yağışlar yer yer 200 kilograma kadar bulacak, yani iki günlük yağış. Ekim ayındaki yağış ortalaması yaklaşık 100 kilogram civarında ve 100 kilogramlık yağış şu anda bir günde İstanbul'un birçok bölgesine düşmüş vaziyette" şeklinde konuştu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi - 4

BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTACAK

Yağışların barajlara olan olumlu etkisine değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Düne kadar İstanbul barajlarındaki doluluk oranları yüzde 37'ler civarındaydı. Bu yağışlarla birlikte yüzde 42, 43, 44 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Baraj havzalarına düşen miktar gördüğüm kadarıyla biraz daha fazla. Yağışlı havanın ardından hava sıcaklıkları yarın ve sonraki günlerde gece 8-9 derecelere kadar düşecek. İstanbullular kışın bir nevi hazırlığını yapmış olacaklar" dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Saat verildi - 5

Batı Karadeniz ve Marmara geneline de dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu geceden itibaren özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de sel ve su baskınları riski var. Oralarda taşkınların olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Fırtına da yine eşlik edecek. Anadolu Yakası dikkatli olun, yağış hemen kesilmeyecek. 10 dakika içerisinde metrekareye 8-10 kilogram yağış düşecek gözüküyor. Bu da Anadolu Yakası'nda büyük sıkıntılara yol açacak gibi gözüküyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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