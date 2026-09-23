ABD Büyükelçisi Barrack'tan A Haber'e özel açıklamalar! Başkan Erdoğan ve Trump dostluğuna övgüler: Görüşmeleri harikaydı

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken mesajlar verdi.

"İKİ ESKİ DOST VE ARKADAŞIN BULUŞMASI GİBİYDİ"

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın dünkü kritik akşam yemeğinin atmosferine ilişkin sorusunu yanıtlayan ABD Büyükelçisi Tom Barrack, "Harikaydı. Sanki iki eski dost ve arkadaşın bir araya gelmesi gibiydi." şeklinde konuştu.

"BİRBİRLERİNE GÜVENİYOR SAYGI DUYUYORLAR"

A Haber'in liderlerin karşılıklı olarak dile getirdiği övgü dolu mesajları hatırlatması üzerine iki ülke lideri arasındaki kimyayı anlatan ABD Büyükelçisi Tom Barrack, "Birbirlerine o kadar çok saygı duyuyorlar ki, bu durum her şeyi çok daha basit hale getiriyor; çünkü birbirlerine güveniyorlar. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de neler yaptığını ve şartların ne kadar karmaşık olduğunu çok iyi görüyor ve bunu büyük bir takdirle karşılıyor. Aynı durum Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli. Ben bu ilişkiyi gerçekten çok seviyorum, bu durum benim işimi de fazlasıyla kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.