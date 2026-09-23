Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi dört turun ardından sonuçlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, son iki turda kullanılan 5 oyun tamamını alarak başkan vekili seçildi. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kemal Türkyılmaz, A Haber ekranlarında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir ve Türkyılmaz, Adalar'da hizmet ve belediyecilik çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi.

Adalar Belediyesi'nde gerçekleştirilen kritik başkan vekilliği seçimi tamamlandı. CHP meclis üyelerinin de desteğini alan AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkan vekili seçilerek görevi devraldı. Seçimin hemen ardından A Haber muhabiri Kübra Tepeci'nin canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Adalar Belediyesi'nin yeni Başkan vekili Kemal Türkyılmaz, ilçede yaşanan süreci ve yeni dönemin yol haritasını değerlendirdi. ADALAR'IN YENİ BAŞKAN VEKİLİ TÜRKYILMAZ A HABER'E KONUŞTU "ADALAR'DA 30 FARKLI FİİLDEN YOLSUZLUK OPERASYONU YAPILDI" Seçim sürecine nasıl gelindiğini canlı yayında aktaran AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede yaşanan hukuki sürece ve hizmet eksikliğine işaret ederek, "Adalar ilçesinde maalesef 30 farklı fiilden rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle bir operasyon yapıldı. Bu detaya da biraz inecek olursak zaten viski kutularında, çikolata kutularında paraların transfer edildiği, Adalar'daki vatandaşımızın kaynaklarının maalesef birtakım ellerce toparlandığını gördük. Ses kayıtlarına da bizzat rüşvet konuşmalarının yansıdığı ve bu da basına yansıdı. Toplumumuz hem Adalılar hem de Ada'nın dışındaki İstanbullular bu sürece yakinen şahit oldular" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr) ADALAR'DA DEĞİŞİM SÜRECİ NASIL BAŞLADI? Belediyenin hizmet üretemediğini ve halkın yalnız bırakıldığını belirten Özdemir, "Adalar'a biz her geldiğimizde belediye ile ilgili şikayetleri, belediye ile ilgili problemleri fazlasıyla duyar olmuştuk. Adalı hemşehrilerimizin yalnız bırakıldığını görmüştük. Sonucunda bir seçim yapılmıştı. Görevi devralan başkan vekilinin geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları dolayısıyla görevi bırakması sebebiyle yeni bir seçime gidildi" dedi.

(foto:ahaber.com.tr) CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN AK PARTİ ADAYINA DESTEK CHP grubunda da mevcut tablodan büyük rahatsızlık duyulduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu süreç içerisinde Adalı hemşehrilerimizin duyduğu rahatsızlığın bizzat Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerince de duyulduğunu ve bunun bizzat bizlere de yansıdığını gördük. Üç Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi de duyduğu rahatsızlıktan dolayı özellikle Adalar'daki bir değişimin gerektiğini gördüler. Bugün de AK Parti meclis üyelerimizle birlikte toplamda 5 meclis üyesinin oyuyla Kemal Türkyılmaz beyefendi Adalar Belediyemizde Belediye Başkan vekili olarak seçildi" şeklinde konuştu. Adalar'ın yıllardır hizmetten mahrum kaldığının altını çizen Özdemir, "Adalar İstanbul'un incisi. 2009'dan bu tarafa belediyecilik hizmeti almadığını, 2019'dan bu tarafa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden mahrum kaldığını görüyoruz. Burada çöplerin toplanamadığını, çocuklarımızın eğitim servislerinde problemler yaşandığını gördük. İnşallah bundan sonra Adalar'da güzel bir dönemi 'şimdi hizmet zamanı' diyerek başlatmış olacağız" sözleriyle yeni sürecin hayırlı olmasını diledi.