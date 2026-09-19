Türkiye, geçmişte her televizyon açıldığında yürekleri dağlayan acı haberlerle sarsılmıştı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'dan Silvan'daki hain pusuda şehit düşen vatan evlatlarına kadar binlerce ocağa ateş düşmüştü.

O karanlık yıllarda feryat eden acılı bir anne, "Genç yaşında bizi mahvettiler; ah yavrular, delikanlılar, çok gençtiler, nasıl kıydılar." sözleriyle yürek yakan feryadını dile getirmişti.

Terörün parçaladığı ailelerin dramı, evlat nöbetleriyle meydanlara taşınmıştı. Evlat nöbetindeki bir baba, "Benim oğlum 6'ncı sınıfa gidiyordu, daha 15 yaşındaydı; bu Allah'tan reva mıdır?" ifadelerini kullanmıştı.