-°C
CANLI YAYIN

Türkiye'nin konuştuğu 4 şüpheli ölümde son durum! Cinayet mi, ihmal mi, FETÖ parmağı mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye'nin konuştuğu 4 şüpheli ölümde son durum! Cinayet mi, ihmal mi, FETÖ parmağı mı?

Türkiye'nin gündemindeki şüpheli ölüm ve kayıp dosyalarında soruşturmalar sürüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır; Kaşif Kozinoğlu, Gülistan Doku, sanatçı Güllü ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun dosyalarındaki son gelişmeleri aktardı. Kozinoğlu ve Denizolgun dosyalarında Adli Tıp raporları beklenirken, Doku dosyasında iade süreci, Güllü dosyasında ise 1 Ekim'deki duruşma öne çıkıyor.

Türkiye son dönemde üzerindeki soru işaretleri yıllardır silinmeyen, ardında derin şüpheler ve FETÖ izleri barındıran kritik dosyaları yakından takip ediyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'ndan Gülistan Doku'ya, sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a kadar kamuoyunun merakla beklediği soruşturmalardaki son durumu, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında tüm detaylarıyla aktardı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SORUŞTURMALAR HANGİ AŞAMADA?

KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ VE KRİTİK ADLİ TIP RAPORU

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın derinleştiğini belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan'ın FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiklerini hatırlattı. Gözaltı ve inceleme süreçlerinin sürdüğünü belirten Almaçayır, "O dönemki koğuş arkadaşlarından Hasan Ataman Yıldırım, dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısıyla ilgili işlemler yapıldı. Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un ise Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi ve ekipler kendisiyle irtibata geçti" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Kozinoğlu'nun ölümü üzerindeki asıl şüphelerin Adli Tıp raporuyla aydınlanacağını vurgulayan Almaçayır, "Kozinoğlu kalp kriziyle normal bir ölüm mü yaşadı, yoksa dışarıdan bir müdahale mi oldu? Ya da gerçekten kalp krizi geçirdi ancak kasıtlı veya ihmalen geç bir müdahale mi yapıldı? Bütün bu soru işaretlerinin giderilmesi için fethi kabir işlemi yapılmıştı ve şu anda Adli Tıp Kurumu'nun toksikolojik ve biyolojik inceleme raporu bekleniyor" sözleriyle soruşturmanın seyrini aktardı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİLİT İSİM UMUT ALTAŞ VE KORKUNÇ İDDİALAR

Tunceli'de kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku dosyasının raftan inmesiyle korkunç iddiaların gündeme geldiğini belirten Almaçayır, olayın intihar veya kayıp vakasından ziyade vahşi bir cinayet şüphesi taşıdığını dile getirdi. Dosyanın kilit isminin Amerika'da yakalanan Umut Altaş olduğunu kaydeden Almaçayır, "Umut Altaş orada gözaltına alındı ve şu anda iki ülke arasında iade süreci devam ediyor. Altaş'ın yaptığı açıklamalarda eski Tunceli Valisi'nin oğlunu katil zanlısı olarak gösterdiği ve Gülistan Doku'nun bir yere gömüldüğünü iddia ettiği belirtiliyor" dedi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Ekiplerin sahada yoğun bir teknolojik inceleme başlattığını ifade eden Almaçayır, "Gülistan'ın gömüldüğü iddia edilen lokasyonlarda gerek dronlarla havadan gerekse yeraltı görüntüleme sistemleriyle dar alan çalışmaları yapılıyor. Dönemin kamu personelinin kullandığı araçlar kriminal incelemeye alındı, parmak izi ve DNA testleri yapılıyor" şeklinde konuştu.

Korkunç iddialar arasında kimyasal maddelerin kullanımının da bulunduğunu hatırlatan Almaçayır, acılı ailenin tek isteğinin çocuklarına ait bir mezar taşı olduğunu belirterek sürecin iade sonrası ifadelerle netleşeceğini söyledi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

GÜLLÜ CİNAYETİNDE 1 EKİM VURGUSU: "BENİ TAŞIYAN ANNESİNİ RAHATLIKLA ATABİLİR"

Kamuoyunda "Güllü" olarak bilinen kadının camdan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi dosyasında kızı Tuğyan'ın baş şüpheli olarak cezaevinde olduğunu ve davanın 1 Ekim'de görüleceğini aktaran Almaçayır, şüphelerin her geçen gün kuvvetlendiğini belirtti. Tutuklu bulunan kızı Tuğyan'ın annesinin son anda düştüğünü gördüğünü iddia ederek suçlamaları reddettiğini ifade eden Almaçayır, dosyadaki tanık anlatımlarının tabloyu değiştirdiğini vurguladı.

Tuğyan'ın en yakın arkadaşı Sultan'ın ve eski nişanlısının suçlayıcı ifadelerine dikkat çeken Almaçayır, eski nişanlının sosyal medyadaki paylaşımında yer alan, "Ben 85 kilo birisiyim. Beni taşıyabiliyorsa Tuğyan, annesini çok rahat bir şekilde taşıyıp camdan atabilir" sözlerini aktararak, bu kişinin 1 Ekim'deki duruşmada bildiği her şeyi mahkemede anlatacağını beyan ettiğini söyledi.

Savcılığın ses kayıtları ve olay sonrası İstanbul'daki evden apar topar valizlerle çıkış görüntülerine ulaştığını kaydeden Almaçayır, makul şüphenin kuvvetli delillere dönüştüğünü ifade etti.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

ESKİ BAKAN DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNDE BOĞULMA VE İHMAL ŞÜPHESİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada da fethi kabir işleminin tamamlandığını bildiren Ramazan Almaçayır, dosyada çok ciddi iddiaların yer aldığını söyledi.

Ön bilirkişi raporuna değinen Almaçayır, "Ön raporda boğulmaya yönelik darp izleri gibi bulgular yer aldı ancak Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan gelecek nihai rapor belirleyici olacak. Bakanın o dönemki doktoru yalan tanıklıktan tutuklanmıştı. Eski bakan bir cinayete mi kurban gitti, yoksa beyin kanaması geçirse dahi tıpkı Kaşif Kozinoğlu örneğinde olduğu gibi hastaneye geç mi sevk edildi, geç mi haber verildi? Bu soruların yanıtı gelecek Adli Tıp raporuyla netleşecek" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu 4 şüpheli ölümde son durum! Cinayet mi, ihmal mi, FETÖ parmağı mı? - 1

Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algısını bozuyor"
Sonraki Haber
Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algısını bozuyor"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın