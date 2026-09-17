Türkiye'nin konuştuğu 4 şüpheli ölümde son durum! Cinayet mi, ihmal mi, FETÖ parmağı mı?

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Kozinoğlu'nun ölümü üzerindeki asıl şüphelerin Adli Tıp raporuyla aydınlanacağını vurgulayan Almaçayır, "Kozinoğlu kalp kriziyle normal bir ölüm mü yaşadı, yoksa dışarıdan bir müdahale mi oldu? Ya da gerçekten kalp krizi geçirdi ancak kasıtlı veya ihmalen geç bir müdahale mi yapıldı? Bütün bu soru işaretlerinin giderilmesi için fethi kabir işlemi yapılmıştı ve şu anda Adli Tıp Kurumu'nun toksikolojik ve biyolojik inceleme raporu bekleniyor" sözleriyle soruşturmanın seyrini aktardı.