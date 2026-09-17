Türkiye'nin konuştuğu 4 şüpheli ölümde son durum! Cinayet mi, ihmal mi, FETÖ parmağı mı?
Türkiye'nin gündemindeki şüpheli ölüm ve kayıp dosyalarında soruşturmalar sürüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır; Kaşif Kozinoğlu, Gülistan Doku, sanatçı Güllü ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun dosyalarındaki son gelişmeleri aktardı. Kozinoğlu ve Denizolgun dosyalarında Adli Tıp raporları beklenirken, Doku dosyasında iade süreci, Güllü dosyasında ise 1 Ekim'deki duruşma öne çıkıyor.
Türkiye son dönemde üzerindeki soru işaretleri yıllardır silinmeyen, ardında derin şüpheler ve FETÖ izleri barındıran kritik dosyaları yakından takip ediyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'ndan Gülistan Doku'ya, sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'a kadar kamuoyunun merakla beklediği soruşturmalardaki son durumu, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında tüm detaylarıyla aktardı.
KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ VE KRİTİK ADLİ TIP RAPORU
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın derinleştiğini belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan'ın FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiklerini hatırlattı. Gözaltı ve inceleme süreçlerinin sürdüğünü belirten Almaçayır, "O dönemki koğuş arkadaşlarından Hasan Ataman Yıldırım, dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısıyla ilgili işlemler yapıldı. Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un ise Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi ve ekipler kendisiyle irtibata geçti" ifadelerini kullandı.
Kozinoğlu'nun ölümü üzerindeki asıl şüphelerin Adli Tıp raporuyla aydınlanacağını vurgulayan Almaçayır, "Kozinoğlu kalp kriziyle normal bir ölüm mü yaşadı, yoksa dışarıdan bir müdahale mi oldu? Ya da gerçekten kalp krizi geçirdi ancak kasıtlı veya ihmalen geç bir müdahale mi yapıldı? Bütün bu soru işaretlerinin giderilmesi için fethi kabir işlemi yapılmıştı ve şu anda Adli Tıp Kurumu'nun toksikolojik ve biyolojik inceleme raporu bekleniyor" sözleriyle soruşturmanın seyrini aktardı.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİLİT İSİM UMUT ALTAŞ VE KORKUNÇ İDDİALAR
Tunceli'de kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku dosyasının raftan inmesiyle korkunç iddiaların gündeme geldiğini belirten Almaçayır, olayın intihar veya kayıp vakasından ziyade vahşi bir cinayet şüphesi taşıdığını dile getirdi. Dosyanın kilit isminin Amerika'da yakalanan Umut Altaş olduğunu kaydeden Almaçayır, "Umut Altaş orada gözaltına alındı ve şu anda iki ülke arasında iade süreci devam ediyor. Altaş'ın yaptığı açıklamalarda eski Tunceli Valisi'nin oğlunu katil zanlısı olarak gösterdiği ve Gülistan Doku'nun bir yere gömüldüğünü iddia ettiği belirtiliyor" dedi.