Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algını bozuyor"

Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma bu kez oyuncak raflarına sıçradı; hamilelik ve doğum temalı bebekler ebeveynler ve uzmanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Çocukların erken yaşta yetişkinlik rollerine maruz bırakılmasına dikkat çeken Uzman Psikolog İrem Oturaklıoğlu ve vatandaşlar, masum bir oyun gibi sunulan bu ürünlerin perde arkasındaki tehlikeleri A Haber'e anlattı.

KIYAFET REYONLARINDAN OYUNCAK RAFLARINA TAŞINAN TARTIŞMA

Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası gelirken, son dönemde vitrinleri süsleyen bazı ürünler yetişkin rollerinin erken yaşta çocukların dünyasına taşınması tehlikesini doğuruyor. Özellikle karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan doğum temalı ürünlerin hedefinde küçük yaştaki kız çocukları yer alıyor.