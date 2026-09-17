Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algını bozuyor"
Kıyafet tartışmasının ardından oyuncak raflarına taşınan 'hamilelik ve doğum' temalı bebekler, aileleri ve uzmanları ayağa kaldırdı. Karnı açılarak içinden bebek çıkarılan tasarımların, soyut algısı gelişmemiş çocuklarda beden travmasına ve erken yaşta evlilik arzusuna yol açabileceği belirtilerek ebeveynlere "yalnız bırakmayın" uyarısı yapıldı.
Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma bu kez oyuncak raflarına sıçradı; hamilelik ve doğum temalı bebekler ebeveynler ve uzmanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Çocukların erken yaşta yetişkinlik rollerine maruz bırakılmasına dikkat çeken Uzman Psikolog İrem Oturaklıoğlu ve vatandaşlar, masum bir oyun gibi sunulan bu ürünlerin perde arkasındaki tehlikeleri A Haber'e anlattı.
KIYAFET REYONLARINDAN OYUNCAK RAFLARINA TAŞINAN TARTIŞMA
Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası gelirken, son dönemde vitrinleri süsleyen bazı ürünler yetişkin rollerinin erken yaşta çocukların dünyasına taşınması tehlikesini doğuruyor. Özellikle karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan doğum temalı ürünlerin hedefinde küçük yaştaki kız çocukları yer alıyor.
Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Ne kadar kötü bir şey gerçekten, kız çocuklarımızı böyle şeylere özendirmek o kadar kötü bir şey ki..." sözleriyle tepkisini dile getirirken; bir başka vatandaş ise, "Küçük yaşta bence böyle şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil, yaşı küçükken böyle şeylere gerek yok" ifadelerini kullandı.
"ERKEN YAŞTA EVLİLİK VE ANNELİK İSTEĞİNİ TETİKLİYOR"
Çocukların soyut düşünme yetisinin henüz gelişmediği dönemde bu tarz içeriklerle karşılaşmasının sakıncalarına değinen Uzman Psikolog İrem Oturaklıoğlu, "Bu tarz oyuncakların aslında çocuğun soyut kavramları gelişmemesinden ötürü birtakım tehlikeleri söz konusudur" uyarısında bulundu.
Bu sürecin ilerleyen dönemlerde ağır tablolara yol açabileceğini vurgulayan Oturaklıoğlu, "Çok ciddi sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Erken yaşta evlilikler gibi, erken yaşta anne olmaya duyulan istek gibi... Sırf bu yüzden de bir çocuğun yaşı, gelişim seviyesi, anlama kapasitesi, duygusal zekası tam anlamıyla yorumlanmadan; ebeveynler bu noktada tam anlamıyla bilgi birikimi sahibi olmadan çocuklara bu hamile bebekleri almaması gerekir" şeklinde konuştu.
Çocuklarının ruh sağlığından endişe eden bir anne, "Hamile bir bebeği alıp kızımı imrendirmek istemem" derken; bir diğer vatandaş ise, "Ruh sağlığına iyi geldiğini düşünmüyorum" diyerek kaygılarını paylaştı.