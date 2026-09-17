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Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algını bozuyor"

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Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algını bozuyor"

Kıyafet tartışmasının ardından oyuncak raflarına taşınan 'hamilelik ve doğum' temalı bebekler, aileleri ve uzmanları ayağa kaldırdı. Karnı açılarak içinden bebek çıkarılan tasarımların, soyut algısı gelişmemiş çocuklarda beden travmasına ve erken yaşta evlilik arzusuna yol açabileceği belirtilerek ebeveynlere "yalnız bırakmayın" uyarısı yapıldı.

Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma bu kez oyuncak raflarına sıçradı; hamilelik ve doğum temalı bebekler ebeveynler ve uzmanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Çocukların erken yaşta yetişkinlik rollerine maruz bırakılmasına dikkat çeken Uzman Psikolog İrem Oturaklıoğlu ve vatandaşlar, masum bir oyun gibi sunulan bu ürünlerin perde arkasındaki tehlikeleri A Haber'e anlattı.

HAMİLE BARBİE BEBEKLER MASUM BİR OYUN MU, YOKSA ERKEN YAŞTA ROL DAYATMASI MI?

KIYAFET REYONLARINDAN OYUNCAK RAFLARINA TAŞINAN TARTIŞMA

Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası gelirken, son dönemde vitrinleri süsleyen bazı ürünler yetişkin rollerinin erken yaşta çocukların dünyasına taşınması tehlikesini doğuruyor. Özellikle karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan doğum temalı ürünlerin hedefinde küçük yaştaki kız çocukları yer alıyor.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Ne kadar kötü bir şey gerçekten, kız çocuklarımızı böyle şeylere özendirmek o kadar kötü bir şey ki..." sözleriyle tepkisini dile getirirken; bir başka vatandaş ise, "Küçük yaşta bence böyle şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil, yaşı küçükken böyle şeylere gerek yok" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

"ERKEN YAŞTA EVLİLİK VE ANNELİK İSTEĞİNİ TETİKLİYOR"

Çocukların soyut düşünme yetisinin henüz gelişmediği dönemde bu tarz içeriklerle karşılaşmasının sakıncalarına değinen Uzman Psikolog İrem Oturaklıoğlu, "Bu tarz oyuncakların aslında çocuğun soyut kavramları gelişmemesinden ötürü birtakım tehlikeleri söz konusudur" uyarısında bulundu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Bu sürecin ilerleyen dönemlerde ağır tablolara yol açabileceğini vurgulayan Oturaklıoğlu, "Çok ciddi sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Erken yaşta evlilikler gibi, erken yaşta anne olmaya duyulan istek gibi... Sırf bu yüzden de bir çocuğun yaşı, gelişim seviyesi, anlama kapasitesi, duygusal zekası tam anlamıyla yorumlanmadan; ebeveynler bu noktada tam anlamıyla bilgi birikimi sahibi olmadan çocuklara bu hamile bebekleri almaması gerekir" şeklinde konuştu.

Çocuklarının ruh sağlığından endişe eden bir anne, "Hamile bir bebeği alıp kızımı imrendirmek istemem" derken; bir diğer vatandaş ise, "Ruh sağlığına iyi geldiğini düşünmüyorum" diyerek kaygılarını paylaştı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

AİLELER TEPKİLİ: "OYUNCAK ALMAYA BİLE KORKUYORUZ"

Çocukları yetişkin dünyasının karmaşık gerçekleriyle erken yaşta yüzleştiren oyuncaklara karşı ebeveynler temkinli yaklaşıyor. Mağazalardaki tablodan rahatsızlığını aktaran bir vatandaş, "O kadar berbat ki çocuklarımızı artık neden, nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Çok yanlış, oyuncak almaya bile on defa düşünüyoruz, almıyoruz" derken; bir diğeri ise, "Kızım onu gördükçe belki o da imrenir. Neyin ne olduğunu bilmediği için şimdiki çocuklar, öyle bir şey yapmak istemem" değerlendirmesinde bulundu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Benzer şekilde ürünlerin her iki cinsiyet için de sakıncalı olduğunu belirten bir başka vatandaş, "Çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kız çocukları açısından da erkek çocukları açısından da psikolojik açıdan kötü şeyler" ifadeleriyle rahatsızlığını aktardı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

KENDİ BEDENLERİNİ YORUMLARKEN ZARAR GÖREBİLİRLER

Çocukların gelişiminde oyuncağın etkisi kadar ailelerin tutumunun da belirleyici olduğunu hatırlatan Uzman Psikolog İrem Oturaklıoğlu, bu bebeklerin çocuklarda beden algısı karmaşasına yol açabileceğine dikkat çekti. Oturaklıoğlu, "Örnek veriyorum; o bebekte karın anne vücudundan çıktıktan sonra çocuk şunu düşünebilir: 'Göbek çıkıyorsa, karın çıkıyorsa bugün kolum da çıkabilir, kafam da çıkabilir.' Çocuk kendi uzuvlarını yorumlarken güçlük duymaya başlar. Dolayısıyla bir çocuğun neyi nasıl anlayabileceğini öncelikle ebeveynler bilmeli ve bu tarz oyuncaklarla çocukları yalnız başına bırakmamak gerekir" sözleriyle ailelere hayati uyarılarda bulundu.

Oyuncak reyonlarında 'hamile Barbie' tehlikesi! Uzmanlar A Haber'de uyardı: "Çocukların beden algını bozuyor" - 1

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