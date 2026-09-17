Diyarbakır'da TEKNOFEST heyecanı: Binlerce genç Milli Teknoloji Hamlesi için yarışıyor!
TEKNOFEST 2026 heyecanı Diyarbakır'da başladı. 16-20 Eylül tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 13 ülkeden 2 bin 925 genç, 677 finalist takımla 11 farklı kategoride yarışıyor. Gençler geliştirdikleri yerli ve milli projeleri jüriye sunarken, istilacı aslan balıklarıyla mücadele eden su altı robotundan yangına müdahale robotuna kadar dikkat çeken teknolojiler sergileniyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, yarışma alanından son gelişmeleri aktardı.
Diyarbakır, TEKNOFEST 2026 heyecanına ev sahipliği yapıyor. 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda, 13 ülkeden 2 bin 925 genç ve 677 finalist takım, 11 farklı kategoride geliştirdikleri yerli ve milli projeleri sergiliyor. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde teknoloji rüzgarı eserken, genç yetenekler Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek büyük finallere adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE TEKNOLOJİ RÜZGARI
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde teknoloji adına son derece hareketli ve coşkulu anlar yaşanıyor. Farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrenci; kimi projesini titizlikle jüriye sunarken, kimi geliştirdiği teknolojiyi uygulamalı olarak test ediyor, kimi de son kontrollerini tamamlıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin'in aktardığı yarışma alanında yalnızca rekabet değil; gençlerin emekleri, vizyonları ve teknolojiye bakış açıları sergileniyor.
İSTİLACI ASLAN BALIKLARINA KARŞI YERLİ SU ALTI ROBOTU
Yarışma kapsamında geliştirilen sıra dışı projelerden biri, deniz ekosistemini korumaya yönelik hazırlanan yarı otonom su altı robotu oldu. Kıyı sularındaki tehlikeye dikkat çeken genç katılımcı, "Türkiye kıyılarında gün geçtikçe artan istilacı bir aslan balığı popülasyonu var. Biz de buna bir çözüm olarak yarı otonom bir su altı robotu geliştirdik. Bu balık kontrolsüz bir şekilde üremeye devam ediyor ve dalgıçlar yalnızca 40 metreye kadar dalış yapabiliyor. Geliştirdiğimiz bu robotla birlikte 300 metre derinliğe inerek bu balıkları avlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
YANGINA MÜDAHALEDE ÇIĞIR AÇAN ROBOT: "KAAN"
Organizasyonda dikkat çeken bir diğer çalışma ise Düzce'nin Gölyaka ilçesinden gelen genç mucitlerin geliştirdiği çok amaçlı müdahale robotu oldu. Tasarımlarının teknik ayrıntılarını paylaşan öğrenci, "Kaan; keşif, gözlem ve yangına müdahale robotudur. Kendi tasarımımız olan yangın söndürme topunun içerisinde bir miktar patlayıcı ve yangın söndürme tozu bulunuyor. Bu düzenek alev ile temas anında patlayarak ortama söndürme tozunu yayıyor ve toz oksijeni keserek yangını söndürüyor. İki adet güçlü su pompamız ve fıskiyelerimizle karadan doğrudan yangına müdahale edebiliyoruz" sözleriyle projenin işleyişini aktardı.
Robotun donanımsal kabiliyetlerine de değinen genç tasarımcı, "180 derece geriye dönebilen kameramız sayesinde 360 derece görüntü alabiliyoruz. Bünyesinde 4 adet sensör, 5 litrelik tanker ve özel bir iletişim modülü barındırıyor; bu modül sayesinde hem robota sesimiz iletilebiliyor hem de robot dinleme moduna geçebiliyor" açıklamasında bulundu.
HEDEF ŞANLIURFA'DAKİ BÜYÜK FİNAL
Diyarbakır'da projelerini sergileyen gençlerin en büyük motivasyonu ise finallere kalabilmek. Projelerini tanıtan Düzceli ekip, "Hedefimiz Şanlıurfa'ya, finallere gitmek" sözleriyle kararlılıklarını dile getirdi. 20 Eylül'e kadar sürecek olan organizasyonda dereceye giren takımlar, önümüzdeki haftalarda Şanlıurfa'da düzenlenecek büyük final programında yarışma hakkı kazanacak.