Diyarbakır'da TEKNOFEST heyecanı: Binlerce genç Milli Teknoloji Hamlesi için yarışıyor!

Diyarbakır, TEKNOFEST 2026 heyecanına ev sahipliği yapıyor. 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda, 13 ülkeden 2 bin 925 genç ve 677 finalist takım, 11 farklı kategoride geliştirdikleri yerli ve milli projeleri sergiliyor. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde teknoloji rüzgarı eserken, genç yetenekler Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek büyük finallere adını yazdırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE TEKNOLOJİ RÜZGARI

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde teknoloji adına son derece hareketli ve coşkulu anlar yaşanıyor. Farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrenci; kimi projesini titizlikle jüriye sunarken, kimi geliştirdiği teknolojiyi uygulamalı olarak test ediyor, kimi de son kontrollerini tamamlıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin'in aktardığı yarışma alanında yalnızca rekabet değil; gençlerin emekleri, vizyonları ve teknolojiye bakış açıları sergileniyor.

İSTİLACI ASLAN BALIKLARINA KARŞI YERLİ SU ALTI ROBOTU

Yarışma kapsamında geliştirilen sıra dışı projelerden biri, deniz ekosistemini korumaya yönelik hazırlanan yarı otonom su altı robotu oldu. Kıyı sularındaki tehlikeye dikkat çeken genç katılımcı, "Türkiye kıyılarında gün geçtikçe artan istilacı bir aslan balığı popülasyonu var. Biz de buna bir çözüm olarak yarı otonom bir su altı robotu geliştirdik. Bu balık kontrolsüz bir şekilde üremeye devam ediyor ve dalgıçlar yalnızca 40 metreye kadar dalış yapabiliyor. Geliştirdiğimiz bu robotla birlikte 300 metre derinliğe inerek bu balıkları avlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.