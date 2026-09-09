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Çocuğunuz "meta" haline gelmesin: Uzmanlardan ailelere dijital müdahale çağrısı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çocuğunuz "meta" haline gelmesin: Uzmanlardan ailelere dijital müdahale çağrısı

Çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin tartışmalar ABD'de yeni bir boyut kazandı. Meta, çocukları platformlarına bağımlı hale getirdiği ve güvenlik risklerini yeterince önlemediği iddialarıyla 48 eyalet ve bölgeyle yaklaşık 18 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Anlaşmayla Instagram ve Facebook'ta 18 yaş altındaki kullanıcılar için günlük süre sınırı, gece erişim kısıtlaması ve daha güçlü yaş doğrulama önlemleri getirilecek.

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