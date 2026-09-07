Yerel saatle 18.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Alman kamu yayıncısı ARD tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 44,4'ünü alarak seçimi birinci sırada tamamladı.

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Sandık çıkış anketlerine göre AfD, eyalet meclisinde tek başına çoğunluğu elde etme hedefini çok küçük bir farkla kaçırdı. Partinin eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyon ortağına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 18,3 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Anketlere göre Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) da yüzde 5 oy alarak eyalet meclisine girmeye hak kazandı.

AFD'DEN "TARİHİ SEÇİM" DEĞERLENDİRMESİ

AfD'nin 35 yaşındaki Saksonya-Anhalt Başbakan adayı Ulrich Siegmund, "Bu ülkede tarih yazdık" ifadelerini kullandı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel de sonuçları "tarihi" olarak nitelendirerek, ortaya çıkan tablonun partiye hükümet kurmak için açık bir yetki verdiğini söyledi.