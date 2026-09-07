Almanya'da aşırı sağ rüzgarı! Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD yüzde 44,4 oyla birinci
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimlerinde aşırı sağcı AfD yüzde 44,4 oyla birinci çıktı. AfD, eyalet meclisinde tek başına çoğunluğu çok küçük bir farkla kaçırırken hükümet kurmak için koalisyon arayışına girmek zorunda kalacak.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde halk, eyalet meclisi seçimleri için sandık başına gitti.
Yerel saatle 18.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Alman kamu yayıncısı ARD tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 44,4'ünü alarak seçimi birinci sırada tamamladı.
Sandık çıkış anketlerine göre AfD, eyalet meclisinde tek başına çoğunluğu elde etme hedefini çok küçük bir farkla kaçırdı. Partinin eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyon ortağına ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 18,3 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Anketlere göre Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) da yüzde 5 oy alarak eyalet meclisine girmeye hak kazandı.
AFD'DEN "TARİHİ SEÇİM" DEĞERLENDİRMESİ
AfD'nin 35 yaşındaki Saksonya-Anhalt Başbakan adayı Ulrich Siegmund, "Bu ülkede tarih yazdık" ifadelerini kullandı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel de sonuçları "tarihi" olarak nitelendirerek, ortaya çıkan tablonun partiye hükümet kurmak için açık bir yetki verdiğini söyledi.
Alman basınında yer alan haberlerde, hükümet kurulabilmesi için net bir çoğunluk oluşturacak koalisyonun belirlenmesi amacıyla uzun süren görüşmeler yapılabileceği belirtildi. Öte yandan ana akım siyasi partilerin tamamı AfD ile iş birliği yapmayı reddediyor.
AfD'nin, parlamentoya girmek için gerekli seçim barajını aşması halinde aşırı sol görüşlü BSW ile ortaklık kurabileceği de öne sürülüyor.
AfD, Almanya'da göç politikalarının büyük ölçüde sıkılaştırılmasını, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını, euro para biriminden çıkılmasını ve açık biçimde Alman vatanseverliğinin teşvik edilmesini savunuyor.