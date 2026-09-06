İki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Böcek’in evine götürüldüklerini öne sürdü. (ahaber.com.tr) İKİNCİ MAĞDUR: "SANA BELEDİYEDE İŞ AYARLAYAYIM MI?" Dosyaya giren ikinci yeni mağdur ifadesinde ise olayların yaklaşık 4 yıl önce başladığı anlatıldı. Mağdur kadın, Tuğçe Güney'le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını belirterek, Güney'in daha tanıştıkları gün telefon numarasını aldığını ve kendisine " Sana belediyede iş ayarlayayım mı?" diye sorduğunu söyledi. O dönemde çalışmadığı için teklife olumlu yaklaştığını belirten kadın, birkaç gün sonra Güney'in kendisini arayarak "S eni Muhittin Başkan'ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım." dediğini aktardı.

Mağdurun ifadesine göre yaklaşık bir hafta sonra Tuğçe Güney yeniden aradı. Bu kez "Akşam 10.00 gibi Muhittin Böcek'in evine gideceğiz, senin işini halledeceğiz." dedi. Kadın, ilk görüşmede yaşadıkları nedeniyle tedirgin olduğunu ancak belediyede işe alınabileceği düşüncesiyle ikinci kez Böcek'in evine gitmeyi kabul ettiğini anlattı. Mağdur, ikinci ziyarette evde yalnızca Muhittin Böcek'in bulunduğunu ve Böcek'in kendileri geldiğinde alkol aldığını söyledi. Böcek'in kendisinden yanına oturmasını istediğini belirten kadın, bir süre sonra Böcek'in yeniden bacaklarına ve göğsüne dokunduğunu ileri sürdü. Kendisini geri çektiğinde Böcek'in bir süre durduğunu, ancak daha sonra yeniden aynı davranışlarda bulunduğunu söyledi. Kadın, Tuğçe Güney'le göz göze geldiklerinde ise Güney'in kendisine " kendini geri çekme" anlamına geldiğini düşündüğü bakışlarla işaret verdiğini iddia etti.

İlk mağdur, kendisine Böcek’le birlikte olması halinde belediyede iş verileceğinin söylendiğini iddia etti. (ahaber.com.tr) "BACAKLARIMA DOKUNMAYA BAŞLADI" Mağdur, yemek sırasında Muhittin Böcek'in bacaklarına dokunmaya başladığını, rahatsız olması üzerine elini çektiğini söyledi. İfadesinde o gün belediyede işe alınması konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını belirtti. Evden ayrıldıktan sonra Tuğçe Güney'e Böcek'in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu anlatan kadın, Güney'in "Seni çok beğenmiş, ondan dokunmuştur, boş ver." şeklinde cevap verdiğini ileri sürdü. Belediyede işe alınmasının ne olacağını sorduğunda ise Güney'in kendisine "Halledeceğim, merak etme." dediğini aktardı.

İfadeye göre Tuğçe Güney, mağdura “Aklını kullan, Muhittin Başkan seni beğenmiş” dedi. (ahaber.com.tr)



"ONUNLA BİRLİKTE OLURSAN BELEDİYEDE İŞ VERECEK"



Mağdur, yaşananlardan rahatsız olarak evden ayrılmak istediğini söyledi. Tuğçe Güney'in taksi çağırdığını ve kısa süre sonra evden çıktıklarını anlatan kadın, dışarı çıktıktan sonra Güney'in kendisine bu kez açıkça "Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek." dediğini ileri sürdü.



Mağdur, bu teklifi kabul etmediğini ve o günden sonra Muhittin Böcek'le bir daha hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyledi.



"TANIŞTIĞI KIZLARA BELEDİYEDE İŞ VAADİNDE BULUNUYORDU"



İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney hakkında daha geniş kapsamlı iddialar da yer aldı. Kadın, Güney'in yalnızca kendisine değil, tanıştığı diğer kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu ileri sürdü. İsimleri dosyada kapatılan bazı kadınlara da belediyede iş vaadi üzerinden fuhuş yaptırmaya çalıştığını iddia etti.



Mağdur ayrıca, Güney'in Gençlik Merkezi'nde gördüğü ve 18 yaşın altında olduklarını tahmin ettiği bazı çocuklara "yurt, burs işinizi halledeceğim" şeklinde vaatlerde bulunduğunu kendisinden duyduğunu söyledi. Ancak kadın, bu çocuklara hangi karşılıkla böyle vaatlerde bulunulduğunu bilmediğini özellikle belirtti.



ORTAK NOKTA: BELEDİYEDE İŞ VAADİ



İki yeni mağdur ifadesinin en dikkat çekici ortak noktası, kadınların Muhittin Böcek'le görüştürülmeden önce veya görüşmeler sırasında belediyede işe alınma vaadiyle karşı karşıya kaldıklarını söylemeleri oldu.



Bir mağdur, bu vaat sonrasında Böcek'le cinsel birliktelik yaşadığını ve 2 bin TL aldığını ileri sürerken; diğer mağdur, iki kez eve götürüldüğünü, fiziksel tacize uğradığını ancak cinsel birliktelik teklifini reddettiğini anlattı.

Her iki ifadede de Tuğçe Güney'in kadınlarla Muhittin Böcek arasındaki bağlantıyı kuran ve belediyede iş vaadini dile getiren kişi olarak gösterilmesi dikkat çekti.