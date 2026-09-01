A Haber TCG Işın'da: 20 kişi için 514 metrede arama yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan feribot kazasının ardından, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Işın gemisi, 514 metre derinlikteki enkaza ulaşmak ve kayıpları bulmak için bölgeye ulaştı. A Haber ekipleri, arama faaliyetlerinin kalbi olan TCG Işın gemisinden en sıcak bilgileri ve operasyonun detaylarını anbean aktardı.

A HABER ARAMA KURTARMA MERKEZİNDE

Bölgedeki son durumu gemi içerisinden aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın gemisinin içindeyiz şu anda. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor. TCG Işın şu anda elektronik dalga gönderiyor ve aşağıda bir metal var mı yok mu tespit edilecek" sözleriyle operasyonun ilk aşamasını paylaştı.

Tepeci, yer tespitinin ardından devreye girecek süreci, "Aşağıda bir metal varsa, bu bir kol saati olabilir, bir metal parçası olabilir; aslında bununla birlikte elektronik dalgayla o tespit ediliyor ve tam yer tespit edildikten sonra bu kez devreye diğer işlemler girecek" ifadeleriyle aktardı.