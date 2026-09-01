A Haber TCG Işın'da: 20 kişi için 514 metrede arama yapılacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra batan feribotta kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. A Haber, 514 metre derinlikteki enkazda arama yapacak TCG Işın gemisine çıktı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, robotik su altı aracıyla yürütülecek operasyonun ayrıntılarını gemiden aktardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan feribot kazasının ardından, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Işın gemisi, 514 metre derinlikteki enkaza ulaşmak ve kayıpları bulmak için bölgeye ulaştı. A Haber ekipleri, arama faaliyetlerinin kalbi olan TCG Işın gemisinden en sıcak bilgileri ve operasyonun detaylarını anbean aktardı.
A HABER ARAMA KURTARMA MERKEZİNDE
Bölgedeki son durumu gemi içerisinden aktaran A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Dün Türkiye'den yola çıkan TCG Işın gemisinin içindeyiz şu anda. Hem havadan hem denizden arama çalışmaları bu noktada devam ediyor. TCG Işın şu anda elektronik dalga gönderiyor ve aşağıda bir metal var mı yok mu tespit edilecek" sözleriyle operasyonun ilk aşamasını paylaştı.
Tepeci, yer tespitinin ardından devreye girecek süreci, "Aşağıda bir metal varsa, bu bir kol saati olabilir, bir metal parçası olabilir; aslında bununla birlikte elektronik dalgayla o tespit ediliyor ve tam yer tespit edildikten sonra bu kez devreye diğer işlemler girecek" ifadeleriyle aktardı.
TCG IŞIN: MAVİ VATAN'IN YERLİ VE MİLLİ GÜCÜ
Geminin teknik donanımı ve önemine dikkat çeken Kübra Kılıç Tepeci, "TCG Işın tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girdi. 68 metre uzunlukta, 14 metre genişliğe sahip olan ve sahip olduğu sistemlerle kurtarma, yedekleme, dalış, su altı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini destekleyebilen bir gemi" dedi.
Geminin ana fonksiyonlarını sıralayan Tepeci, "Ana görev fonksiyonları arasında; satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini aramak ve personelini kurtarmak yer alıyor. Bin metre derinliğe kadar arama kurtarma görevlerini icra edebiliyor" şeklinde konuştu.
3 BİN METRE DERİNLİĞE KADAR KRİTİK TAKİP
Enkazın bulunduğu derinliğe vurgu yapan Tepeci, "Gemi 514 metre derinlikte battığı için ilk olarak elektronik dalga gönderiliyor. TCG Işın, 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip dalış sistemiyle birlikte 3 bin metre derinliğe kadar inebilen uzaktan kumandalı su altı aracına sahip" bilgilerini verdi.
Arama çalışmalarında kullanılan teknolojiye değinen muhabir, "Gemideki sonar sistemi 3 bin metre derine iniyor. Bu da yaklaşık 514 metre derinlikteki geminin enkazının incelenmesinde oldukça kritik bir rol oynuyor" sözlerini kullandı.