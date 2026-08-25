Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.

Kahramankazan uyuşturucu operasyonu kapsamında kargo paketleri takibe alındı. Paketleri teslim alan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 3 PAKETE TEPKİ VERDİ

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, kargo aktarma merkezindeki rutin kontrolde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine başlatıldı. Tepki verilen 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan aramada paketlerde 210 kalıp halinde 109 kilo 300 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.