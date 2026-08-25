Ankara'da kargo paketlerine yönelik operasyon: 109,3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki kargo aktarma merkezinde 3 pakette 109 kilo 300 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtilen madde ekiplerce ele geçirilirken, paketleri teslim alan şüpheli tutuklandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.
Kahramankazan uyuşturucu operasyonu kapsamında kargo paketleri takibe alındı. Paketleri teslim alan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
NARKOTİK KÖPEĞİ 3 PAKETE TEPKİ VERDİ
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, kargo aktarma merkezindeki rutin kontrolde narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine başlatıldı. Tepki verilen 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı.
Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan aramada paketlerde 210 kalıp halinde 109 kilo 300 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.
KARGOLARI TESLİM ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında paketler takibe alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon sonucu kargoları teslim alan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
Teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen M.A.B. isimli şüpheli tespit edildi. M.A.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.
Şüphelinin kullandığı tespit edilen araç hakkında da yakalama tedbiri uygulandığı öğrenildi. M.A.B'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
GÖNDERİCİ AYAĞI DA ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın gönderici ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı.
Kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim ve mali hareketler ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarının tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen maddeler üzerindeki kriminal ve adli tıp incelemeleri ile parmak izi çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.