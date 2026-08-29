Dolandırıcıların yeni tuzağı sahte burs ilanları! Uzmanlar uyardı: Kara para aklamada kullanıyorlar

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala burs arayışına giren öğrenciler, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi.

SAHTE BURS İLANLARIYLA KİMLİK VE HESAP AVCILIĞI

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin artan burs talebini fırsat bilen dolandırıcılar, akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Sahte siteler ve sosyal medya ilanları üzerinden öğrencilerin tuzağa düşürüldüğünü belirten Bilişim Uzmanı Av. Muhammed Enes Akkaş, şu ifadeleri kullandı:

"T.C. kimlik numarasını, kimliğin ön-arka fotoğrafını, elinizde kimlikle selfie çekilmesini, SMS doğrulama kodunu ve bazen de e-Devlet şifresiyle beraber IBAN'ını istiyorlar. En tehlikeli talep ise bursun yatması için 'Şu elektronik para kuruluşundan hesap açın ve bize bilgilerinizi gönderin.' şeklinde bir taleplerinin olması."

Ele geçirilen kişisel verilerin organize suçlarda kullanılabildiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Av. Muhammed Enes Akkaş, "Telefon hattı açıp kredi çekebiliyorlar. İkincisi ise daha tehlikeli; yasa dışı bahis veya kara para aklama ticaretinde kullanabiliyorlar." dedi.