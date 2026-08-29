Dolandırıcıların yeni tuzağı sahte burs ilanları! Uzmanlar uyardı: Kara para aklamada kullanıyorlar
Dolandırıcıların hedefinde bu kez burs ihtiyacı olan öğrenciler var. Gerçek vakıf ve kurumların isim ve logoları taklit edilerek kişisel bilgiler ele geçiriliyor, sahte burs ilanları üzerinden öğrenciler dolandırılıyor. Uzmanlar, burs başvurusu yapan öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala burs arayışına giren öğrenciler, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi.
SAHTE BURS İLANLARIYLA KİMLİK VE HESAP AVCILIĞI
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin artan burs talebini fırsat bilen dolandırıcılar, akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Sahte siteler ve sosyal medya ilanları üzerinden öğrencilerin tuzağa düşürüldüğünü belirten Bilişim Uzmanı Av. Muhammed Enes Akkaş, şu ifadeleri kullandı:
"T.C. kimlik numarasını, kimliğin ön-arka fotoğrafını, elinizde kimlikle selfie çekilmesini, SMS doğrulama kodunu ve bazen de e-Devlet şifresiyle beraber IBAN'ını istiyorlar. En tehlikeli talep ise bursun yatması için 'Şu elektronik para kuruluşundan hesap açın ve bize bilgilerinizi gönderin.' şeklinde bir taleplerinin olması."
Ele geçirilen kişisel verilerin organize suçlarda kullanılabildiğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Av. Muhammed Enes Akkaş, "Telefon hattı açıp kredi çekebiliyorlar. İkincisi ise daha tehlikeli; yasa dışı bahis veya kara para aklama ticaretinde kullanabiliyorlar." dedi.
"WHATSAPP ÜZERİNDEN BURS ONAYI GELMEZ"
Öğrencilerin yalnızca resmî kanalları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Bilişim Uzmanı Av. Muhammed Enes Akkaş, "İlgili kurumlar zaten resmî bir prosedür paylaşırlar. Bu prosedürler doğrultusunda başvuru yapmaları gerekiyor. Yani WhatsApp'tan 'Burs başvurunuz onaylandı' şeklinde bir mesaj gelmesi gibi bir durum olmayacaktır." ifadeleriyle uyarıda bulundu.
ŞÜPHELİ DURUMDA HESAPLARI DERHAL BLOKE ETTİRİN
Dolandırıcıların tuzağına düşen veya şüpheli bir durumla karşılaşan gençlerin zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini belirten Bilişim Uzmanı Av. Muhammed Enes Akkaş, "Yazışmaları varsa bu yazışmaları asla imha etmemeli, ekran görüntüsü almalı. Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvuru yapması gerekir. Bankayı ve elektronik para kuruluşunu arayıp hemen hesaplarını bloke ettirmeli." ifadeleriyle mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.