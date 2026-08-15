İstanbul barajlarında doluluk yüzde 49,54'e geriledi: Son 14 günde su seviyesindeki düşüş hızlandı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 49,54'e geriledi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, son 14 günde oranın yüzde 54,02'den yüzde 49,54'e düştüğünü aktarırken su tasarrufuna dikkat çekti.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda alarm zilleri çalıyor. Yaz aylarının etkisi ve beklenen yağışların düşmemesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı kritik eşik olan yüzde 50'nin altına geriledi. Son 14 gün içerisinde yaşanan hızlı düşüş, megakentin su geleceği için endişeleri artırırken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, barajlardaki son durumu ve uzmanların kritik uyarılarını yerinden aktardı. İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 49,54'E DÜŞTÜ 14 GÜNDE KORKUTAN DÜŞÜŞ Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düşmüş olduğunu belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düşmüş olduğunu söyleyerek başlayalım. Bu nasıl bir durum ve bize önümüzdeki aylar içerisinde neyi beklememiz gerektiğini gösteriyor? An itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,54 ve son 14 gün içerisindeki doluluk oranları ise yüzde 54,02'den yüzde 49,54'e kadar gerilemiş durumda. Yani yaklaşık olarak yüzde 4,5-5'lik bir düşüş söz konusu" ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.tr KIŞ AYLARI İÇİN BÜYÜK TEHDİT Önümüzdeki aylarda beklenen hava durumuna ve olası risklere dikkat çeken Vural, "Bu düşüşün etkisini önümüzdeki aylarda, kış aylarında daha net hissedeceğiz. Çünkü kış aylarında nitekim eğer ki geçen yıl olduğu gibi bir yağışsız dönem olma ihtimalinde barajlardaki suyun azlığı yine çok büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu sebeple tasarruf oldukça önemli" sözleriyle su kullanımında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

foto:ahaber.com.tr 6 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 50'NİN ALTINDA İstanbul'un barajlarındaki güncel doluluk rakamlarını tek tek paylaşan Vural, "Şu an için en dolu barajın Elmalı barajı olduğunu belirtelim. Ömerli barajındaki doluluk oranı yüzde 70,51, Darlık barajında yüzde 67,38, Terkos'ta 41,79 ve bulunmuş olduğumuz Alibey barajındaki doluluk oranı ise an itibarıyla yüzde 48. Büyükçekmece'ye baktığımızda yüzde 34,71, Sazlıdere 28,06, Istrancalar 34,09, Kazandere'de yüzde 22,2, Pabuçdere'de ise yüzde 16,27'lik bir doluluk oranı söz konusu" diyerek 10 barajdan 6'sında doluluğun yüzde 50'nin altına indiğini aktardı.