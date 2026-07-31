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Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Pamukova YHT İstasyonu ile Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi. İstasyonun 41 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini açıklayan Uraloğlu, günde ortalama 900 tırın kullanacağı kavşak sayesinde güzergâhın 8 kilometre kısalacağını söyledi.

Sakarya'nın ulaşım altyapısına iki önemli yatırım daha eklendi. Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu'nun hizmete alındığı tarihten bu yana 41 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı ise günde ortalama 900 tırın kullanacağını belirtti.

Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı - 1

SAKARYA'NIN ULAŞIM AĞINA İKİ YENİ HALKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı ve doğu-batı koridorlarının kritik noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, kentin sanayi, tarım ve lojistik alanlarındaki önemine dikkat çekti.

"SAKARYA'NIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN SEFERBER OLDUK"

Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ağır sanayinin yükselen merkezlerinden biri hâline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Yerli ve millî elektrikli tren setlerimiz ile millî banliyö tren setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya'da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engellediği gibi Sakarya'nın bir cazibe merkezine dönüşmesine önemli katkı sağladı."

Nüfusun artması ve şehrin büyümesiyle ulaşım ihtiyaçlarının da arttığını belirten Uraloğlu, karayolu, demiryolu, denizyolu ve haberleşme altyapısında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı - 2

YHT'LERLE 114 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Yüksek hızlı trenlerin sunduğu konfor, hız, güvenlik ve ekonomik avantajlar sayesinde öncelikli ulaşım araçlarından biri hâline geldiğini söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, bölgesel bağlantılarla ise 20 şehre hizmet ediyor."

HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYISI 27'YE ÇIKACAK

Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye yükseltileceğini açıkladı.

Uraloğlu, "2053 yılında toplam 28 bin 500 kilometrelik demiryolu ağıyla Türkiye'yi 48 saatte dolaşabilme imkânına sahip olacağız." dedi.

PAMUKOVA YHT İSTASYONU 41 BİNDEN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ

11 Ağustos 2025'te işletmeye alınan Pamukova YHT İstasyonu'nun hızlı tren ağının en yeni ve önemli duraklarından biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Artık Pamukovalı hemşehrilerimiz yüksek hızlı trene evlerinin hemen yanında binerek konforlu ve hızlı seyahat imkânına kavuştu. İstasyon, açılışından bu yana geliş-gidiş olmak üzere 41 binin üzerinde yolcuyla yaklaşık 32 bin olan Pamukova nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet sundu."

Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı - 3

GÜNDE ORTALAMA 900 TIR KAVŞAĞI KULLANACAK

Alifuatpaşa çevresindeki fabrikalara yük taşıyan tırların uzun yıllar boyunca devlet yoluna bağlanabilmek için şehir içindeki geometrik standartlara uygun olmayan bir üst geçidi kullanmak zorunda kaldığını belirten Uraloğlu, bunun trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Doğançay-Alifuatpaşa arasındaki Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin Kasım 2025'te tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tırlar ve kamyonlar artık Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkacak. Böylece lojistik akış daha düzenli hâle gelecek. Bölgedeki fabrikalara geliş-gidiş yapan günlük ortalama 900 tır bu kavşağı kullanacak."

GÜZERGÂH 8 KİLOMETRE KISALACAK

Tırların Bağlarbaşı Kavşağı'nı kullanmayacağını ifade eden Uraloğlu, yeni kavşakla birlikte şehir trafiğinin rahatlayacağını ve ağır vasıtaların güzergâhının 8 kilometre kısalacağını açıkladı.

Projenin yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirten Uraloğlu, inşa edilen yaya merdivenleriyle vatandaşların karayoluna ve fabrikalar bölgesine daha hızlı ve güvenli biçimde ulaşabileceğini söyledi.

ANKARA-İSTANBUL YHT HATTINDA 30 DAKİKALIK KAZANIM

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın Eskişehir-İstanbul kesimindeki darboğazları ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projeleri hakkında da bilgi verdi.

Alifuatpaşa-Arifiye kesimindeki 5 bin 587 metre uzunluğundaki T26 Tüneli'nin, hattın tamamında saatte 250 kilometre hız standardına ulaşılması açısından kritik bir yatırım olduğunu belirten Uraloğlu, tünel kazılarının tamamlandığını açıkladı.

Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, projenin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı - 4

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKADAN 9 DAKİKAYA İNECEK

Mevcut durumda yüksek hızlı trenlerin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlediğini belirten Uraloğlu, 8 kilometrelik yeni hatla bu bölümün baypas edileceğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla söz konusu kesimdeki seyahat süresinin 20 dakikadan 9 dakikaya düşeceğini ve 11 dakikalık zaman kazanımı sağlanacağını ifade etti.

DOĞANÇAY RİPAJI-2 İLE 19 DAKİKA DAHA KISALACAK

Doğançay Ripajı-2 Projesi'nin Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın en kritik kesimlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 23 dakikadan 4 dakikaya ineceğini açıkladı.

Projeyi 2027 sonu veya 2028 yılı içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 sayesinde toplam 30 dakikalık zaman kazanılacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Kesintisiz olarak saatte 250 kilometre hız standardına uygun işletme sağlayacağız. Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 4 saatin altına indirmiş olacağız." dedi.

"SAKARYA KÜRESEL LOJİSTİĞİN DOĞAL DURAK NOKTASI OLACAK"

Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Uraloğlu, Basra'dan Avrupa'ya uzanan uluslararası ulaşım koridoru için kritik adımlar atıldığını söyledi.

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki önemli adım, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışını hızlandıracak ve ülkemizi Orta Koridor'un merkezine yerleştirecek. Sakarya da Anadolu'ya giriş ve Avrupa'ya çıkış kapısı olarak demiryolu ve karayolu altyapısıyla küresel lojistiğin doğal durak noktası hâline gelecek."

Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı gibi yatırımların yalnızca yerel değil, küresel ulaşım zincirinin de parçası olacağını belirten Uraloğlu, Sakarya'nın dünya ticaretinde stratejik bir konuma ulaşacağını ifade etti.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

  • Pamukova YHT İstasyonu'ndan yararlanan yolcu: 41 binden fazla
  • Pamukova'nın nüfusu: Yaklaşık 32 bin
  • Kavşağı kullanacak ağır vasıta: Günde ortalama 900 tır
  • Güzergâhtaki kısalma: 8 kilometre
  • Yıllık tasarruf: 103 milyon lira
  • T26 Tüneli'nin uzunluğu: 5 bin 587 metre
  • T26 kesimindeki zaman kazanımı: 11 dakika
  • Doğançay Ripajı-2'deki zaman kazanımı: 19 dakika
  • Toplam zaman kazanımı: 30 dakika
  • Hedeflenen demiryolu ağı: 28 bin 500 kilometre

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