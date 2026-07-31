Sakarya’nın ulaşım ağı güçlendi! Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da Pamukova YHT İstasyonu ile Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi. İstasyonun 41 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini açıklayan Uraloğlu, günde ortalama 900 tırın kullanacağı kavşak sayesinde güzergâhın 8 kilometre kısalacağını söyledi.
Sakarya'nın ulaşım altyapısına iki önemli yatırım daha eklendi. Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu'nun hizmete alındığı tarihten bu yana 41 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı ise günde ortalama 900 tırın kullanacağını belirtti.
SAKARYA'NIN ULAŞIM AĞINA İKİ YENİ HALKA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.
Sakarya'nın Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı ve doğu-batı koridorlarının kritik noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, kentin sanayi, tarım ve lojistik alanlarındaki önemine dikkat çekti.
"SAKARYA'NIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN SEFERBER OLDUK"
Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ağır sanayinin yükselen merkezlerinden biri hâline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:
"Yerli ve millî elektrikli tren setlerimiz ile millî banliyö tren setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya'da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engellediği gibi Sakarya'nın bir cazibe merkezine dönüşmesine önemli katkı sağladı."
Nüfusun artması ve şehrin büyümesiyle ulaşım ihtiyaçlarının da arttığını belirten Uraloğlu, karayolu, demiryolu, denizyolu ve haberleşme altyapısında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
YHT'LERLE 114 MİLYON YOLCU TAŞINDI
Yüksek hızlı trenlerin sunduğu konfor, hız, güvenlik ve ekonomik avantajlar sayesinde öncelikli ulaşım araçlarından biri hâline geldiğini söyleyen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"İlk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, bölgesel bağlantılarla ise 20 şehre hizmet ediyor."
HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYISI 27'YE ÇIKACAK
Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hatlarında yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye yükseltileceğini açıkladı.
Uraloğlu, "2053 yılında toplam 28 bin 500 kilometrelik demiryolu ağıyla Türkiye'yi 48 saatte dolaşabilme imkânına sahip olacağız." dedi.
PAMUKOVA YHT İSTASYONU 41 BİNDEN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ
11 Ağustos 2025'te işletmeye alınan Pamukova YHT İstasyonu'nun hızlı tren ağının en yeni ve önemli duraklarından biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Artık Pamukovalı hemşehrilerimiz yüksek hızlı trene evlerinin hemen yanında binerek konforlu ve hızlı seyahat imkânına kavuştu. İstasyon, açılışından bu yana geliş-gidiş olmak üzere 41 binin üzerinde yolcuyla yaklaşık 32 bin olan Pamukova nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet sundu."