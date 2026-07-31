Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu'nun hizmete alındığı tarihten bu yana 41 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nı ise günde ortalama 900 tırın kullanacağını belirtti.

Sakarya'nın ulaşım altyapısına iki önemli yatırım daha eklendi. Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

SAKARYA'NIN ULAŞIM AĞINA İKİ YENİ HALKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı ve doğu-batı koridorlarının kritik noktalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, kentin sanayi, tarım ve lojistik alanlarındaki önemine dikkat çekti.

"SAKARYA'NIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN SEFERBER OLDUK"

Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ağır sanayinin yükselen merkezlerinden biri hâline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Yerli ve millî elektrikli tren setlerimiz ile millî banliyö tren setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya'da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engellediği gibi Sakarya'nın bir cazibe merkezine dönüşmesine önemli katkı sağladı."

Nüfusun artması ve şehrin büyümesiyle ulaşım ihtiyaçlarının da arttığını belirten Uraloğlu, karayolu, demiryolu, denizyolu ve haberleşme altyapısında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.