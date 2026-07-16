A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç

A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, HAVELSAN Teknoloji Üssü'ne konuk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli insansız sistemleri yerinde inceledi. Kara, deniz ve hava savunmasında çığır açan teknolojiler, ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde izleyiciyle buluştu.

KARANIN ÇELİK GÜCÜ: BARKAN 2

Haberin detaylarını üsten aktaran Oğuzhan Gültekin, HAVELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin önemine dikkat çekerek, "Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş birçok unsur bulunuyor" dedi. Özellikle insansız kara aracı BARKAN 2'nin yeteneklerine değinen Gültekin, "BARKAN 2, otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve ateş gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracıdır. Üzerindeki paletler sayesinde en zorlu arazilerde bile yol alabilme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.