A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç
HAVELSAN Teknoloji Üssü'nü ziyaret eden A Haber, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen yerli ve milli insansız sistemleri yerinde inceledi. Gültekin, BARKAN 2'nin zorlu arazilerde keşif, gözetleme, lojistik ve ateş desteği sağlayabilen otonom insansız kara aracı olduğunu, BAHA'nın ise dikey iniş-kalkış kabiliyetiyle sınır güvenliğinde önemli rol üstlendiğini aktardı. İşte
A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, HAVELSAN Teknoloji Üssü'ne konuk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli insansız sistemleri yerinde inceledi. Kara, deniz ve hava savunmasında çığır açan teknolojiler, ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde izleyiciyle buluştu.
KARANIN ÇELİK GÜCÜ: BARKAN 2
Haberin detaylarını üsten aktaran Oğuzhan Gültekin, HAVELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin önemine dikkat çekerek, "Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş birçok unsur bulunuyor" dedi. Özellikle insansız kara aracı BARKAN 2'nin yeteneklerine değinen Gültekin, "BARKAN 2, otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve ateş gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracıdır. Üzerindeki paletler sayesinde en zorlu arazilerde bile yol alabilme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.
HAVADAKİ GÖZCÜ VE DİKEY İNİŞ-KALKIŞIN ADRESİ: BAHA
Savunma sanayiindeki hava unsurlarını da tanıtan Gültekin, bulut altı otonom İHA olan BAHA'ya vurgu yaparak, "Sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için geliştirilen BAHA, dikey iniş-kalkış yapabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor" sözleriyle aracın operasyonel esnekliğini aktardı.
MAVİ VATAN'IN İNSANSIZ MUHAFIZLARI: ÇAKA VE SANCAR
Deniz sistemlerinde Türkiye'nin geldiği noktayı özetleyen muhabir, dalış yapabilen kamikaze İDA konsepti ÇAKA'yı tanıttıktan sonra SANCAR SİDA'ya geçti. SANCAR'ın teknolojik altyapısını anlatan Gültekin, "SANCAR, ADVENT C4ISR görev sistemiyle donatılmış, mobil bir yer kontrol istasyonundan yönetilebilen bir sistemdir. NATO standartlarına uygun olması sayesinde farklı gemilerle ortak operasyon yürütebilir" şeklinde konuştu. Gültekin ayrıca bu sistemin liman korumadan arama kurtarmaya, istihbarattan mayın karşı tedbirlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapabildiğini belirterek, "İnsan hayatına yönelik riskleri en aza indirmek için tasarlanmış bir yapıya sahip" bilgisini paylaştı.