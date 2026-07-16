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A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç

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A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç

HAVELSAN Teknoloji Üssü'nü ziyaret eden A Haber, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen yerli ve milli insansız sistemleri yerinde inceledi. Gültekin, BARKAN 2'nin zorlu arazilerde keşif, gözetleme, lojistik ve ateş desteği sağlayabilen otonom insansız kara aracı olduğunu, BAHA'nın ise dikey iniş-kalkış kabiliyetiyle sınır güvenliğinde önemli rol üstlendiğini aktardı. İşte

A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, HAVELSAN Teknoloji Üssü'ne konuk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli insansız sistemleri yerinde inceledi. Kara, deniz ve hava savunmasında çığır açan teknolojiler, ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde izleyiciyle buluştu.

A HABER HAVELSAN TEKNOLOJİ ÜSSÜNDE

KARANIN ÇELİK GÜCÜ: BARKAN 2

Haberin detaylarını üsten aktaran Oğuzhan Gültekin, HAVELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin önemine dikkat çekerek, "Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş birçok unsur bulunuyor" dedi. Özellikle insansız kara aracı BARKAN 2'nin yeteneklerine değinen Gültekin, "BARKAN 2, otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve ateş gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracıdır. Üzerindeki paletler sayesinde en zorlu arazilerde bile yol alabilme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç - 1

HAVADAKİ GÖZCÜ VE DİKEY İNİŞ-KALKIŞIN ADRESİ: BAHA

Savunma sanayiindeki hava unsurlarını da tanıtan Gültekin, bulut altı otonom İHA olan BAHA'ya vurgu yaparak, "Sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için geliştirilen BAHA, dikey iniş-kalkış yapabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor" sözleriyle aracın operasyonel esnekliğini aktardı.

A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç - 2

MAVİ VATAN'IN İNSANSIZ MUHAFIZLARI: ÇAKA VE SANCAR

Deniz sistemlerinde Türkiye'nin geldiği noktayı özetleyen muhabir, dalış yapabilen kamikaze İDA konsepti ÇAKA'yı tanıttıktan sonra SANCAR SİDA'ya geçti. SANCAR'ın teknolojik altyapısını anlatan Gültekin, "SANCAR, ADVENT C4ISR görev sistemiyle donatılmış, mobil bir yer kontrol istasyonundan yönetilebilen bir sistemdir. NATO standartlarına uygun olması sayesinde farklı gemilerle ortak operasyon yürütebilir" şeklinde konuştu. Gültekin ayrıca bu sistemin liman korumadan arama kurtarmaya, istihbarattan mayın karşı tedbirlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapabildiğini belirterek, "İnsan hayatına yönelik riskleri en aza indirmek için tasarlanmış bir yapıya sahip" bilgisini paylaştı.

A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç - 3

BOĞAZLARIN TRAFİĞİ MATRA'YA EMANET

Teknoloji üssündeki diğer önemli projeleri de sıralayan Oğuzhan Gültekin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın güvenliğine değinerek, "MATRA Gemi Trafik Yönetim Sistemi, boğazlardaki trafik kontrolünü sağlayan ve sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından aktif kullanılan oldukça önemli bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

A Haber HAVELSAN teknoloji üssünde! Her yerde caydırıcı güç - 4

GÖKBEY PİLOTLARINA DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM

Son olarak HAVELSAN'ın simülasyon teknolojilerinden bahseden Gültekin, yerli genel maksat helikopteri GÖKBEY'e dikkat çekerek, "GÖKBEY helikopterinin simülasyon sistemleri de burada geliştiriliyor. Pilotlar bu sistemler üzerinden eğitim alarak helikopteri uçurma kabiliyetine sahip oluyorlar" sözleriyle HAVELSAN'ın eğitim alanındaki katkılarını vurguladı. Gültekin, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu ürünlerin Türkiye'nin mühendislik başarısını kanıtladığını belirterek sözlerini noktaladı.

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