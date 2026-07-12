Haluk Levent gözaltına alındı! Savcılık soruşturmanın detaylarını açıkladı: Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alınan Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı" belirtildi.
Geçtiğimiz haftalarda karşılıksız çek davasından 70 milyon TL ceza yiyen Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ancak hakkında yurt dışı yasağı verildiğini öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapattığı ancak Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı da tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındığı öğrenilen Haluk Levent'in önümüzdeki saatlerde gözaltına alındığı suçlar çerçevesinde ifade vermesi bekleniyor.