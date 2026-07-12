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Haluk Levent gözaltına alındı! Savcılık soruşturmanın detaylarını açıkladı: Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | DHA
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Haluk Levent gözaltına alındı! Savcılık soruşturmanın detaylarını açıkladı: Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alınan Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı" belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda karşılıksız çek davasından 70 milyon TL ceza yiyen Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ancak hakkında yurt dışı yasağı verildiğini öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapattığı ancak Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı da tespit edildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne getirilen Haluk Levent sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü. (Fotoğraf: İHA)Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne getirilen Haluk Levent sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü. (Fotoğraf: İHA)

İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındığı öğrenilen Haluk Levent'in önümüzdeki saatlerde gözaltına alındığı suçlar çerçevesinde ifade vermesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: ASİSTANININ HESABINA 120 MİLYON TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına" dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde;

BURSA'DA GÖZALTINA ALINAN HALUK LEVENT, SORGULANMAK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Derneğin kurucu olan Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kayanın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 Milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı,

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA


Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kayanın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı,

Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği,

6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışlarla depremzedelere konut yapılacağını açıkladı.6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Haluk Levent, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışlarla depremzedelere konut yapılacağını açıkladı.

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR MERCEK ALTINDA

Asrın felaketinin ardından devletin desteği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin el birliğiyle yaralar sarılırken, depremzedeler aradan geçen 3 yılın sonunda, halkın iyi niyetini kullanarak verilen bazı sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Sanatçı Haluk Levent, yıkıcı depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatmıştı.

Malatya'daki depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor. Malatya'daki depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.

Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından adeta yardım yağdı. Derneğin resmi web sitesinin yanı sıra, Haluk Levent'in şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulunularak, paranın gönderilebileceği banka hesapları ve kripto para cüzdan adresleri paylaşıldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

158 MİLYON DOLAR TOPLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kampanya kapsamında toplanan paranın miktarı da sosyal medyada tartışma konusu oldu. 158 milyon dolar yardım toplandığı belirtilirken, aradan geçen 3 yılın sonunda verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden oldu. Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde kaba inşaatı tamamlanan 264 konutun atıl vaziyette adeta çürümeye terk edilmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Derneğin internet sitesinde Malatya'daki konutların teslim edildiği bilgisi yer alırken, bölgede inceleme yapan depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Ahbap Derneği tarafından toplanan yüklü miktarda paranın nereye harcandığına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapılmasını istedi.

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