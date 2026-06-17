Bakanlık düğmeye bastı! Sıfır araç alanlara tek tek mektup gidiyor: 'Hava parası' mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır araç satışlarında kayıt dışı ödemeleri mercek altına aldı. 2021-2024 yılları arasında araç satın alan vatandaşlara gönderilen yazılarla "hava parası" ve zorunlu aksesuar uygulamaları araştırılıyor. Uzmanlar ise araç alacak tüketicileri boya, hasar ve kayıt dışı ödeme risklerine karşı uyararak tüm işlemlerin belgeli ve banka kanalıyla yapılması gerektiğini vurguluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründeki kayıt dışılıkla mücadele kapsamında dev bir adım attı. 2021-2024 yılları arasında sıfır araç satın alan vatandaşlara mektup gönderilerek, 'hava parası' adı altında fazladan ödeme yapılıp yapılmadığı ve zorunlu aksesuar satışına zorlanıp zorlanmadıkları mercek altına alındı. Sektördeki dengeleri değiştirecek bu hamlenin ardından uzmanlar, sıfır araç alacak vatandaşlar için kritik uyarılarda bulundu. SIFIR ARAÇ ALIMINDA 'HAVA PARASI' DEVRİ KAPANIYOR BAKANLIK KAYIT DIŞILIĞIN PEŞİNDE Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı inceleme, bayilerin fatura harici talep ettiği ek ücretleri ve vergi kayıplarını hedef alıyor. Özellikle pandemi döneminden bu yana süregelen "aksesuar bedeli" adı altındaki ek ödemelerin incelendiği bu süreçte, MASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, "Öncelikle nasıl bir araç alacağımıza karar vereceğiz. SUV segment mi, premium segment mi yoksa halk tipi dediğimiz ufak segment mi bir araca bakacağız ve karar vereceğiz" sözleriyle sürecin başlangıcına dikkat çekti.

SIFIR ARAÇTA 'BOYA' VE 'HASAR' TUZAĞINA DİKKAT Sıfır kilometre bir araç alırken sadece evraklara bakmanın yeterli olmadığını vurgulayan Ömer Göktaş, "Bayiden alacağımız arabayı detaylı inceleyeceğiz. Bir taş yarası var mı, çalışmayan bir aksamı var mı, jantında, lastiğinde, kenarında bir çiziği var mı bunlara detaylı bakacağız. Aslında bir ekspertiz de yaptıracağız diyeceğim; çünkü bazen arabalara iki kat boya atılıyor, bazen arabalar tırdan inerken sürtülüyor ve bayi tarafından ikinci kez boyanıp bu araç arada kaynatılıp satılıyor. Bu durum ancak vatandaş arabayı satarken ortaya çıkıyor ve ciddi mağduriyetlere, davalara konu oluyor" ifadelerini kullandı.

ELDEN PARA VERMEYİN: EFT VE HAVALE ŞART! Özellikle 'hava parası' olarak tabir edilen ve kayıt dışı kalan ödemeler konusunda vatandaşları uyaran Göktaş, "Aldığımız arabanın faturası kesilirken motor şasi numaramızla arabamız uyuşuyor mu, rengine kadar bakmamız lazım. Göndereceğimiz parayı tamamen EFT ve havale yoluyla, kesinlikle elden para vermeden, faturanın altındaki KDV dahil bedel neyse o şekilde göndermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.