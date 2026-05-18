Mavi Vatan Kanunu ve 152 belirsiz ada! Türkiye'nin bayrak bulundurma hakkı oluşabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye Mavi Vatan'da deniz yetki alanlarına ilişkin yeni bir kanun çalışması başlatırken, tasarının önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi hususlarda Akdeniz ve Karadeniz'de 12, Ege'de ise 6 mil deniz uygulaması yasalaşacak. Yaşanan gelişme Yunanistan'da paniğe neden olurken adalardaki mevcut durum ve teklifin hayata geçirilmesinin ardından neler değişebileceği A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Kemal Olçar, Adalar'da Yunanistan gibi Türkiye'nin de bayrak bulundurma hakkının oluşabileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Deniz Yetki Alanlarına ilişkin kanun çalışmasında düzenlemeye gidildiğini duyurmasının ardından Yunanistan'da panik oluştu. Söz konusu düzenlemede mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi ve TSK'nın deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik kararların alınacağı vurgulanırken, tasarının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

MSB'DEN MAVİ VATAN YASASI AÇIKLAMASI

Özellikle Yunanistan'daki Türkiye'nin attığı bu adım panikle karşılanırken, iki ülke arasındaki 152 adanın akıbeti ve Mavi Vatan Kanunu ile neler değişeceği A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, deniz yetki alanlarından kıta sahanlığına, münhasır ekonomik bölgeden Atina'nın adaları silahlandırmasına kadar birçok merak edileni değerlendirdi.

YUNANİSTAN PANİKTE! MAVİ VATAN YASASI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

EGEMENLİĞİ BELİRSİZ 152 ADA İÇİN KRİTİK KANUN HAZIRLIĞI

Ege'deki statüsü belirsiz adalar üzerindeki Türk hakimiyetinin hukuki bir zırha bürünmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Olçar, "Siyasi irade şöyle bir karar alabilir; bu kanundan sonra yetkisi olacak çünkü. Diyecek ki; 'Biz şu adalar bizim yetki alanımıza dahil olduğu için bu adalarda biz bayrak bulundurabiliriz.' Yani adayı kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Olçar, bu adaların Türkiye'ye ait olduğunu tescilleyecek yeni bir kanuni düzenlemenin şart olduğunun altını çizerek, "Adanın bize ait olduğuna dair belki onunla ilgili yeni bir kanun da ihtiyaç olabilir. Yani bu adaların, 152 tane tam olarak belirsiz olan adaların, kayalıkların bize dahil olduğuna dair bir kanun çıkartılabilir. Hayatın akışı öyle değişir. Dolayısıyla buradaki kıta sahanlığı hikayesi bambaşka bir yere gidebilir" şeklinde konuştu.

Olçar, Kardak krizini hatırlatarak Yunanistan'ın adalarda para karşılığı aile veya bayrak yerleştirerek hukuksuz şekilde hak iddia ettiğini vurgulayarak çoğu adanın iki ülkeye de tanımlı olmadığını ifade etti. (AA)

"MAVİ VATAN KANUNU İLE YETKİ VE HAKLARIMIZI TAMAMEN KULLANACAĞIZ"

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma noktasında tavizsiz bir duruş sergilediğini belirten Kemal Olçar, "Dediğimiz gibi; belki siyasi irade bunu da yapmayabilir ve der ki; 'Ben bu yetkimi saklı tutuyorum, karşı tarafın yapacağı hamleye göre biz de yeni hamleler yapabiliriz.' Çünkü iç hukuk buna artık müsaade ediyor, uluslararası sözleşmeler de bunu müsaade ediyor" sözleriyle Ankara'nın elindeki hukuki kozlara dikkat çekti. Mavi Vatan'ın sadece bir kavram değil, bir hak arama mücadelesi olduğunu ifade eden Olçar, "Mavi Vatan doktrini deniz yetki alanları ile ilgili kanunla taçlandırılırsa eğer, biz buradaki bütün denizle ilgili yetki, hak, hukuk ne varsa tamamını kullanabiliyor vaziyette olacağız" dedi.

Kemal Olçar, Mavi Vatan kanununun yasalaşmasının ardından 152 adada Türkiye'nin tıpkı Yunanistan'ın yaptığı gibi bayrak bulundurma hakkının oluşacağını belirtti. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

YUNANİSTAN'DAN "BAYRAK VE AİLE" OYUNU

Yunanistan'ın Ege adacıkları üzerinde yürüttüğü sinsi iskan politikasını ve Kardak benzeri provokasyonlarını sıcak bölge atmosferiyle anlatan Kemal Olçar, "Kanun çok önemli. 1995 tarihindeki Meclis kararı bile şu anda Casus Belli. Şu anda silahsızlanma ve hatta 12 mile çıkartmayla ilgili blokaj yapıyor ya… Bu kanun da karşı tarafın egemenliği tam belli olmayan adalarla ilgili tasarrufunu da bloklaştıracak, engelleyecek. Gidiyor mesela Kardak benzeri bir adada, ona benzer işte bir sürü ada var, o adalara gidiyor bayrak dikiyor. Dört tane Yunan askeri koyuyor ya da oraya bir tane iki tane aile koyuyor. Orada onu parayla yaşatıyor, bir şekilde bir kulübede yaşatıyor. Sonra diyor ki; 'Bu ada, adacık Yunanistan'ın toprakları içerisinde ya da kara suları içerisinde'" sözleriyle Atina'nın hukuksuz hamlelerini ifşa etti.

Olçar, Midilli Adası örneğini vererek Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddiasıyla tanımı yapılmamış tüm kayalıklara çökme planını, "Midilli Adası'nın etrafında kayacıklar var değil mi? Midilli Adası'nın kara suları var diyelim, kaç mil olabilir? 6 mil. Bir de kıta sahanlığı olduğunu düşünün şöyle, 372 kilometre şöyle bir alan yapıyor. Buradaki bütün adacıklar diyor ki 'Benim.' Neden? Midilli Adası Yunanistan'a ait olduğu için etrafındaki kıta sahanlığının içine kalan adalar… Halbuki o adalar tanımlı değil değil mi? Kime ait olduğu belli değil" cümleleriyle aktardı.

Askeri Stratejist Kemal Olçar, akıbeti bilimeyen 152 adanın Türkiye'ye oldukça yakın olduğunu vurguladı. (Foto: AA)

"YUNANİSTAN ANA KARASINI BİLE KORUYAMIYOR"

Yunanistan'ın adalardaki askeri varlığının Türkiye karşısında hiçbir şansı olmadığını tarihi bir tanıklıkla dile getiren Kemal Olçar, "Kara suları tanımı olacak. Münhasır Ekonomik Bölge ilan edeceğiz. 200 mil kadar olduğunu söyleyeceğiz. Ve bu artık egemenliğimiz içinde olduğunu kanunla da ortaya koymuş olacağız. ifadelerini kullandı.

Atina'nın savunma zafiyetini net bir dille eleştiren Olçar, "Yunanistan kendi ana kıtasını bile koruyacak halde değil şu anda, bırakın adaları korumayı. Baksanıza şuraya; Türkiye'ye kimisi 10 kilometre, kimisi 2 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre uzunlukta mesafede adalar var. Yunanistan'a ait adalar anlaşmayla… Onları bile şu anda koruyamıyor" diyerek sahadaki askeri dengesizliği vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUK VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KISKACI

Türkiye'nin diplomatik alandaki gücünü kullanacağını vurgulayan Kemal Olçar, bir dosya halinde yapılacak hamleleri, "Bir NOTAM'a bakar. Nota verirsiniz Yunanistan'a. Bütün adalardaki asker sayıları ve garnizon sayıları belli. Silah cinsleri de belli şu anda. Amerikan silahları da var o bölgede. Bütün bunların hepsini bir dosyayla Birleşmiş Milletler'e, kanunların da bize olan desteği, uluslararası hukukun da desteğini kanıtlarsınız; bu paket halinde Birleşmiş Milletler'e bunu gönderirsiniz" sözleriyle özetledi.

Kemal Olçar, Mavi Vatan kanununun yasalaşmasının ardından 152 adada Türkiye'nin tıpkı Yunanistan'ın yaptığı gibi bayrak bulundurma hakkının oluşacağını belirtti. (A Haber - Ekran Görüntüsü)

YUNANİSTAN'IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Ankara'nın haklı davasını dünyaya anlatırken oluşacak gürültüye hazırlıklı olması gerektiğini belirten Olçar, "Müthiş bir yaygara kopar orada. Avrupa Birliği var biliyorsunuz, Avrupa Birliği de Yunanistan tezlerine yakın duruyor. Dolayısıyla ona da bir belge aktarırsınız. Uluslararası Adalet Divanı'na da gidilebilir. Biz sözleşmeye dahil olmadığımız için pek Adalet Divanı'na gitmek istemiyoruz çünkü itiraz ettiğimiz maddelerden biri oydu. Gidilebilir belki. Buradaki sözleşmeler, anlaşmalar gereği adanın silahlandığını tespit eder ispat edersek eğer, bunu ilgili yerlere aktarırız" şeklinde konuştu.

EGE'DE TÜRK BAYRAĞI DALGALANABİLİR

Son olarak Türkiye'nin Ege'deki varlık mücadelesinin sınır tanımayacağını ifade eden Doç. Dr. Kemal Olçar, "En sonunda 152 tane adanın bizim bölgemize dahil olduğu için, tekrar tekrar söyleyelim, bizim de oralarda bayrak bulundurma hakkımız oluşabilir tıpkı Yunanistan'ın yapmış olduğu gibi. Yoksa Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Anadolu'ya doğru ilerleyişi adalar üzerinden durmayacak gözüküyor" diyerek tarihi uyarısını tamamladı.

