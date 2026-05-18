Mavi Vatan Kanunu ve 152 belirsiz ada! Türkiye'nin bayrak bulundurma hakkı oluşabilir

Milli Savunma Bakanlığı'nın Deniz Yetki Alanlarına ilişkin kanun çalışmasında düzenlemeye gidildiğini duyurmasının ardından Yunanistan'da panik oluştu. Söz konusu düzenlemede mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi ve TSK'nın deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik kararların alınacağı vurgulanırken, tasarının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Özellikle Yunanistan'daki Türkiye'nin attığı bu adım panikle karşılanırken, iki ülke arasındaki 152 adanın akıbeti ve Mavi Vatan Kanunu ile neler değişeceği A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, deniz yetki alanlarından kıta sahanlığına, münhasır ekonomik bölgeden Atina'nın adaları silahlandırmasına kadar birçok merak edileni değerlendirdi.

EGEMENLİĞİ BELİRSİZ 152 ADA İÇİN KRİTİK KANUN HAZIRLIĞI

Ege'deki statüsü belirsiz adalar üzerindeki Türk hakimiyetinin hukuki bir zırha bürünmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Olçar, "Siyasi irade şöyle bir karar alabilir; bu kanundan sonra yetkisi olacak çünkü. Diyecek ki; 'Biz şu adalar bizim yetki alanımıza dahil olduğu için bu adalarda biz bayrak bulundurabiliriz.' Yani adayı kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Olçar, bu adaların Türkiye'ye ait olduğunu tescilleyecek yeni bir kanuni düzenlemenin şart olduğunun altını çizerek, "Adanın bize ait olduğuna dair belki onunla ilgili yeni bir kanun da ihtiyaç olabilir. Yani bu adaların, 152 tane tam olarak belirsiz olan adaların, kayalıkların bize dahil olduğuna dair bir kanun çıkartılabilir. Hayatın akışı öyle değişir. Dolayısıyla buradaki kıta sahanlığı hikayesi bambaşka bir yere gidebilir" şeklinde konuştu.