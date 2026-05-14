Mavi Vatan Yasası geliyor! MSB açıkladı: "Denizlerdeki haklarımız korunacak"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

Fotoğraf: AA



"Hafta boyunca kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, hudutlarımızda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 olmuş, engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 29 bin 194'e ulaşmıştır."

Tuğamiral Aktürk, 5-9 Mayıs arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, fuar kapsamında 20 ikili görüşme yaptığını, iki ülke ile askeri ve savunma işbirliği anlaşmaları imzaladığını hatırlattı.

EFES-2026 TATBİKATI'NA 50 ÜLKEDEN KATILIM

TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 20 Nisan-21 Mayıs arasındaki EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na milli unsurların yanı sıra, 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binin üzerinde personelin katıldığını aktardı.