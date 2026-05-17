Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri'den A Haber'e özel açıklama! Dünyaya çağrı yaptı: Hakk'ın yanında durun

İsrail'in baskıcı politikaları devam ederken, Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu. Hakkında açılan haksız davalarla susturulmaya çalışılan Sabri, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda İsrail yargısının tutumunu sert bir dille eleştirdi. Sabri, kendisine yönelik bu girişimleri "siyasi bir intikam" olarak nitelendirirken, tüm vicdan sahibi insanları hakkın yanında durmaya çağırdı.

İsrail hükümeti, Filistin davasının sembol isimlerinden olan 87 yaşındaki İkrime Sabri üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Daha önce Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan, yurt dışı çıkış yasağı konulan ve evi yıkılma tehdidiyle karşı karşıya kalan Sabri, şimdi de "teröre destek" suçlamasıyla hukuksuz bir şekilde yargılanmaya hazırlanıyor.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Sabri, A Haber aracılığıyla dünyaya kararlılık mesajı gönderdi.

"SADECE VEFAT EDEN BİR KİŞİYİ ANDIM"

A Haber ekranlarından süreci değerlendiren İkrime Sabri, "İşgalci makamlar tarafından hakkımda yürütülen bu haksız yargılamalara göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Bu davalar geçersiz ve intikam amaçlı. Çünkü ben sadece vefat eden bir kişiyi andım. Bizler İslam dini mensupları olarak, Allah insanı değerli kılması sebebiyle, vefat eden her insan için taziyede bulunuruz" ifadelerini kullandı. Kendisine yönelik suçlamaların hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Sabri, davanın tamamen siyasi bir zeminde yürütüldüğünü vurguladı.

DÜNYA KAMUOYUNA ÇAĞRI: HAKK'IN YANINDA DURUN

Sabri'nin avukatları süreci hukuka aykırı bir yargılamanın devamı olarak nitelerken, Mescid-i Aksa İmamı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Sabri, "Uluslararası kuruluşlara, insan hakları ve hukuk örgütlerine, gerçeği görmeleri ve Hakk'ın yanında durmaları için sesleniyoruz. Tekrar mahkemeye çıkacağım. Avukatların da ifade ettiği üzere, bu yargılamayı siyasi bir dava olarak görüyoruz. Bu durum aynı zamanda İslam dinimizin hükümleriyle de çelişiyor. Bu sebeple bütün vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz; bizimle birlikte hakkın yanında durmalarını istiyoruz" sözleriyle aktardı.