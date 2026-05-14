Trump gözünü Latin Amerika'ya dikti! Rubio'nun Maduro kombini Küba'ya mesaj mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı "51. eyalet" olarak gösteren paylaşımı Latin Amerika’da tansiyonu yükseltti. Öte yandan Marco Rubio’nun, Maduro'nun kaçırıldığı operasyonda üzerinde olan gri eşofmanın aynı modelini giyerek verdiği pozu tehdit mesajı olarak yorumlandı. Dünyanın konuştuğu iki olay A Haber'de ele alınırken Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdür Bercan Tutar, ABD'nin bu paylaşımla küresel feodalizm projesini devreye aldığını, AA muhabiri Sinan Doğan ise Rubio'nun eşofmanlı görselinin ise Küba'ya bir mesaj olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ülkesinin 51. eyaleti yaptığını gösteren paylaşımı dünya kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken gözler bir kez daha Latin Amerika'ya çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'ın Çin ziyareti sırasında, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı gün üzerinde bulunan Nike marka gri eşofmanıyla poz vermesi ise gerilimi daha da tırmandırdı. Rubio'nun bu hamlesi Çin'e açık bir gönderme olduğu yorumlandı. ABD Başkanı Trumptan Venezuela için 51. eyalet paylaşımı ABD BAŞKANI TRUMP'TAN VENEZUELA İÇİN "51. EYALET" PAYLAŞIMI A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Anadolu Ajansı (AA) Kolombiya muhabiri Sinan Doğan Trump'ın yayılmacı politikasını ve yaptığı paylaşımı ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural, Trump'ın Venezuela'ya topraklarına dahil ederek yaptığı 51. eyalet paylaşımının İsrail'in yayılmacı politikasının bir başka versiyonu olarak nitelendirdi. (A Haber - Ekran Görüntüsü) "İSRAİL TİPİ YAYILMACILIĞIN BAŞKA VERSİYONU" Trump yönetiminin Latin Amerika'yı adeta bir bilgisayar oyunu gibi gördüğünü belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural, bu tehlikeli gidişatı sert sözlerle eleştirdi. Dr. Hazar Vural, "Venezuela liderliği bu skandal konuşmalara çok sert tepki veriyor. Sahada de facto olarak zaten Maduro sonrası bir Amerikan hegemonyası kurulmuş durumda. Ancak Kanada, Küba, Meksika ve Venezuela'yı içine alan bu gidişat, İsrail'in yayılmacılığından başka bir versiyondur. Bunun dünyada ne bir geçerliliği ne de bir kabulü vardır. Trump ölmeyi bayılmak zannediyor, bu işi bir bilgisayar oyunu esprisi sanıyor ama bu süreç böyle devam edemez" şeklinde konuştu.