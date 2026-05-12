ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor! Pekin'de kırmızı hat
ABD ve İran arasında gerçekleşen müzakerelerde karşılıklı açıklamaların seyri, Orta Doğu'da barış ihtimalini her geçen gün zayıflatırken, ABD Başkanı Donald Trump, kritik Çin ziyareti için yola çıkıyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek temaslarda Trump’a, Elon Musk ile Tim Cook’un da aralarında bulunduğu geniş bir teknoloji ve ticaret heyeti eşlik edecek. Ziyaretin, ABD-Çin ilişkileri açısından önemli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.
Finans, teknoloji, havacılık ve ticaret dünyasından 16 dev Amerikan şirketinin temsilcileriyle birlikte adeta bir çıkarma yapmaya hazırlanan Trump'ın bu ziyareti, küresel siyaset ve ekonomide yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Diplomasinin kalbinin atacağı Pekin'de, masadaki yakıcı başlıklar ve devler buluşması heyecanla bekleniyor.
TRUMP 8 BUÇUK YIL SONRA ÇİN YOLCUSU
Gözler yarın (13 Mayıs Çarşamba) akşam saatlerinde Çin'e ulaşacak olan ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. 8 buçuk yıl aradan sonra gerçekleşecek bu tarihi ziyarette Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya gelecek.
Pekin'deki atmosferi ve ziyaret programını aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "Trump yarın akşam saatlerinde Pekin'e ulaşacak. Program kapsamında Şi Jinping ile aile fotoğrafı verecek, bir yemekte buluşacak ve ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek. Resmi görüşmelerin ise cuma günü bir dizi temasla sürmesi bekleniyor" sözleriyle süreci aktardı.