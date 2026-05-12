ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor! Pekin'de kırmızı hat

MASADA TANSİYONU YÜKSELTECEK KRİTİK BAŞLIKLAR

Ziyaretin en dikkat çekici tarafını ise masaya yatırılacak olan "kırmızı çizgiler" oluşturuyor. Trump'ın özellikle Tayvan'a yönelik savunma desteği ve Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konularını gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "Tayvan'a savunma desteği ve Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu bizzat Şi Jinping ile konuşacağım" ifadelerini kullandı. Ancak Pekin tarafı, bu konuların tartışmaya açık olmadığını ve kendi kırmızı çizgileri olduğunu haftalardır en üst perdeden dile getiriyor.

ELON MUSK VE TIM COOK DA PEKİN'E GİDİYOR

Trump'a bu kritik ziyarette Amerikan ekonomisinin lokomotifi olan 16 dev şirketin temsilcileri eşlik ediyor. Heyette teknoloji dünyasının en etkili isimlerinin yer aldığını vurgulayan Mehmet Zeyrek, "Trump'ın yanında Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia CEO'su gibi isimler bulunuyor. Özellikle Nvidia'nın Çin'e yönelik çip satışı talebi masada olacak. Amerikan ambargoları ve tarifelerin tamamen kaldırılması gibi konular, liderler düzeyindeki bu yapıcı görüşmede en önemli gündem maddelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.