CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor! Pekin'de kırmızı hat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor! Pekin'de kırmızı hat

ABD ve İran arasında gerçekleşen müzakerelerde karşılıklı açıklamaların seyri, Orta Doğu'da barış ihtimalini her geçen gün zayıflatırken, ABD Başkanı Donald Trump, kritik Çin ziyareti için yola çıkıyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek temaslarda Trump’a, Elon Musk ile Tim Cook’un da aralarında bulunduğu geniş bir teknoloji ve ticaret heyeti eşlik edecek. Ziyaretin, ABD-Çin ilişkileri açısından önemli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e gerçekleştireceği kritik ziyaret için tüm hazırlıklarını tamamladı.

TRUMP 8 BUÇUK YIL SONRA ÇİN YOLCUSU

Finans, teknoloji, havacılık ve ticaret dünyasından 16 dev Amerikan şirketinin temsilcileriyle birlikte adeta bir çıkarma yapmaya hazırlanan Trump'ın bu ziyareti, küresel siyaset ve ekonomide yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Diplomasinin kalbinin atacağı Pekin'de, masadaki yakıcı başlıklar ve devler buluşması heyecanla bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor! Pekin'de kırmızı hat - 1

TRUMP 8 BUÇUK YIL SONRA ÇİN YOLCUSU

Gözler yarın (13 Mayıs Çarşamba) akşam saatlerinde Çin'e ulaşacak olan ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. 8 buçuk yıl aradan sonra gerçekleşecek bu tarihi ziyarette Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor! Pekin'de kırmızı hat - 2

Pekin'deki atmosferi ve ziyaret programını aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "Trump yarın akşam saatlerinde Pekin'e ulaşacak. Program kapsamında Şi Jinping ile aile fotoğrafı verecek, bir yemekte buluşacak ve ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek. Resmi görüşmelerin ise cuma günü bir dizi temasla sürmesi bekleniyor" sözleriyle süreci aktardı.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

MASADA TANSİYONU YÜKSELTECEK KRİTİK BAŞLIKLAR
Ziyaretin en dikkat çekici tarafını ise masaya yatırılacak olan "kırmızı çizgiler" oluşturuyor. Trump'ın özellikle Tayvan'a yönelik savunma desteği ve Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konularını gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "Tayvan'a savunma desteği ve Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu bizzat Şi Jinping ile konuşacağım" ifadelerini kullandı. Ancak Pekin tarafı, bu konuların tartışmaya açık olmadığını ve kendi kırmızı çizgileri olduğunu haftalardır en üst perdeden dile getiriyor.

Elon Musk - ABD Başkanı Donald TrumpElon Musk - ABD Başkanı Donald Trump

ELON MUSK VE TIM COOK DA PEKİN'E GİDİYOR
Trump'a bu kritik ziyarette Amerikan ekonomisinin lokomotifi olan 16 dev şirketin temsilcileri eşlik ediyor. Heyette teknoloji dünyasının en etkili isimlerinin yer aldığını vurgulayan Mehmet Zeyrek, "Trump'ın yanında Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia CEO'su gibi isimler bulunuyor. Özellikle Nvidia'nın Çin'e yönelik çip satışı talebi masada olacak. Amerikan ambargoları ve tarifelerin tamamen kaldırılması gibi konular, liderler düzeyindeki bu yapıcı görüşmede en önemli gündem maddelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

EKONOMİK ZEMİN GÜNEY KORE'DE HAZIRLANDI
Zirve öncesinde diplomasi trafiği sadece Pekin ile sınırlı kalmadı. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in Güney Kore'de Amerikan heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme, büyük zirve öncesi tansiyonu düşürme adımı olarak nitelendirildi.

Yapılan ekonomik istişarelerin liderler zirvesi için bir zemin oluşturduğunu belirten uzmanlar, Trump-Şi görüşmesinden çıkacak mesajların küresel piyasalar için belirleyici olacağını vurguluyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın