AVCI PROGRAMI İKİNCİ KEZ SAHNEDE

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte suç türlerinin de dijital dünyaya evrildiğini belirten Mehmet Karataş, "İstanbul polisinin yapay zeka destekli olarak geliştirdiği AVCI programı, çetelerin tüm planlarını altüst etti. Daha önce uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuran bu program, bu kez yasa dışı bahis ve kumar oynatan şebekeleri hedef aldı" sözlerini kaydetti. Karataş, operasyonun kapsamının genişlediğini vurgulayarak, "Yayına girmeden hemen önce gözaltı sayısının 114'e ulaştığı bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

100 BİN DOLARLIK "PANEL" TİCARETİ

Yasa dışı bahis organizasyonunun çalışma sistemini anlatan Karataş, "Ortada kumar oynatılan bir site yapısı, yani bir panel var. Bu paneli Türkiye'de işletmek isteyenler, bir iş yeri satın alır gibi 100 bin dolardan başlayıp 300 bin dolara kadar çıkan bedeller ödemek zorunda kalıyorlar" dedi. Şebekenin bir banka titizliğiyle yapılandığını belirten Karataş, "Sistemde finans sorumluları ödeme kabulü ve işlem kontrolüyle ilgilenirken, teknik sorumlular ise müşteri hizmetleri ve teknik destek sağlıyor. Bir taraf parayı alırken, diğer taraf paranın geri iadesi ve teknik işleyişi takip ediyor" şeklinde konuştu.