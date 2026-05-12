Sanal bahis ağlarının kabusu AVCI! Birbirlerini uyardıkları mesaj bile polisin elinde! Operasyonun detayları A Haber'de
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli “AVCI” programıyla yasa dışı bahis şebekelerine büyük operasyon düzenledi. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını aktararak programın daha önce uyuşturucu tacirlerine karşı da kullanıldığını söyledi. Yapay zekanın analiz ettiği 600 bin mesaj sayesinde şebekenin para trafiği, “finans evleri” ve örgüt yapısı deşifre edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli "AVCI" programı ile yasa dışı bahis dünyasına Cumhuriyet tarihinin en büyük darbelerinden birini indirdi.
35 İLDE 114 KİŞİ GÖZALTINDA
35 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin milyarlarca liralık para trafiği ve "finans evleri" adı verilen gizli merkezleri tek tek deşifre edildi.
Yapay zeka tarafından analiz edilen 600 bin mesaj, suç ağının tüm karanlık noktalarını gün yüzüne çıkardı.
AVCI PROGRAMI İKİNCİ KEZ SAHNEDE
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte suç türlerinin de dijital dünyaya evrildiğini belirten Mehmet Karataş, "İstanbul polisinin yapay zeka destekli olarak geliştirdiği AVCI programı, çetelerin tüm planlarını altüst etti. Daha önce uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuran bu program, bu kez yasa dışı bahis ve kumar oynatan şebekeleri hedef aldı" sözlerini kaydetti. Karataş, operasyonun kapsamının genişlediğini vurgulayarak, "Yayına girmeden hemen önce gözaltı sayısının 114'e ulaştığı bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.
100 BİN DOLARLIK "PANEL" TİCARETİ
Yasa dışı bahis organizasyonunun çalışma sistemini anlatan Karataş, "Ortada kumar oynatılan bir site yapısı, yani bir panel var. Bu paneli Türkiye'de işletmek isteyenler, bir iş yeri satın alır gibi 100 bin dolardan başlayıp 300 bin dolara kadar çıkan bedeller ödemek zorunda kalıyorlar" dedi. Şebekenin bir banka titizliğiyle yapılandığını belirten Karataş, "Sistemde finans sorumluları ödeme kabulü ve işlem kontrolüyle ilgilenirken, teknik sorumlular ise müşteri hizmetleri ve teknik destek sağlıyor. Bir taraf parayı alırken, diğer taraf paranın geri iadesi ve teknik işleyişi takip ediyor" şeklinde konuştu.
600 BİN MESAJ YAPAY ZEKAYLA ANALİZ EDİLDİ
Operasyonun teknik detaylarına değinen Karataş, "AVCI programı, Telegram başta olmak üzere mesajlaşma uygulamalarına sızarak tam 600 bin satır yazışmayı tek tek analiz etti. Kim satıcı, kim alıcı, parayı kim yatırıyor ve kim transfer ediyor; yapay zeka sayesinde tüm bu isimler ve telefon numaraları tespit edildi" dedi. Karataş, polisin çete üyelerinin kendi aralarındaki gruplara dahi sızdığını belirterek, "Yazışmalarda 'ekip alındı, hesaplara erişim yoktur' şeklinde birbirlerini uyardıkları anlar bile polis tarafından anlık olarak takip edildi" ifadelerini kullandı.
GÜNLÜK 50 MİLYON LİRALIK DEVASA CİRO
Suç ağının ekonomik boyutunun ürkütücü seviyelerde olduğunu ifade eden Karataş, "Örgüt evi gibi kullanılan ve 'finans evi' adı verilen merkezlerde çok sayıda bilgisayar ve telefon ele geçirildi. Sadece tek bir finans evinin günlük cirosunun 50 milyon liraya yakın olduğu belirlendi" sözleriyle vahameti ortaya koydu. Toplam hacmin aylık 300 milyar liranın üzerinde olduğunu söyleyen Karataş, "Bu kirli para trafiği sadece ekonomik bir zarar değil; parçalanan aileler ve intihara sürüklenen hayatlar gibi ciddi sosyolojik sorunlara da yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.