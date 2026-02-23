Zehir tacirlerinin kabusu: Avcı! 3.4 milyon mesajın şifresi çözüldü

İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli "Avcı Projesi" uyuşturucu baronlarının kabusu oldu. Telegram'daki gizli gruplara sızan Avcı, 3.4 milyon mesajın şifrelerini çözdü. 325 uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. 325 uyuşturucu satıcısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce iki hafta önce düzenlenen ve 325 uyuşturucu madde satıcısının yakalanarak tamamının tutuklandığı "Yapay Zeka" destekli operasyonun temel taşlarından olan Avcı Projesi'nin bütün ayrıntıları ortaya çıktı.

Uyuşturucuya ve diğer suçlara büyük darbe vuracak olan Avcı Projesi'nde; sınırsız destek veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'nun önemli rolü bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre Mevlüt Karaaytu'nun geliştirdiği ve mimarı olduğu Avcı Projesi ile tüm suç örgütlerine ve uyuşturucu çetelerine "Sanal dünyada görünmez değilsiniz" mesajı verildi. Avcı Projesi'nin detaylarına ulaşıldı.

SİLİNEN MESAJLAR AVCI'DAN KAÇAMADI



Sokak köşelerindeki karanlık pazarlıkları dijitale taşıyan uyuşturucu satıcılarının akıllı telefonlardaki şifreli mesajlaşma uygulamaları ve kapalı grupları Avcı ile deşifre edildi.