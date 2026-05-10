Faili meçhul dosyalara ilişkin yeni dönem: Teknoloji ile karanlık dosyalar yeniden aydınlanacak

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimleri, faili meçhul dosyaların aydınlatılması için teknoloji destekli çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “faili meçhul dosya kalmayacak” mesajıyla yeni dönemin kararlılığını ortaya koydu. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, istihbarat, yapay zeka destekli analizler ve dijital takip sistemleri sayesinde yıllar önce işlenen suçların bile çözüldüğünü belirtti. Karataş ayrıca, DNA, parmak izi ve balistik incelemelerde Türkiye’nin dünya standartlarında olduğunu vurgulayarak, hedefin 2026 yılına kadar “faili meçhul” kavramını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimleri, faili meçhul olayların üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyor. Gelişen teknoloji, yapay zeka destekli analizler ve titiz istihbarat çalışmalarıyla, üzerinden yıllar geçse de raflarda bekleyen dosyalar tek tek aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "faili meçhul dosya kalmayacak" mesajıyla başlayan bu yeni dönemde, suçlular için kaçış yolu tamamen kapanıyor. FAİLİ MEÇHUL SORUŞTURMALARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI "FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR KARANLIKTA KALMAYACAK" Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararlılık mesajını hatırlatan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İyi bir istihbarat, doğru zamanlama ve teknolojinin doğru yerde kullanılması mutlaka sonuç getiriyor. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların kalmayacağını, raflardan indirilip bu karanlık noktalara ışık tutulacağını söyledi." ifadelerini kullandı. Karataş ayrıca, topluma umut olan Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz gibi dosyaların da bu kapsamda titizlikle incelendiğini belirtti.

İSTİHBARAT VE DİJİTAL İZLERİN GÜCÜ Suçluların takibinde kullanılan modern yöntemlere dikkat çeken Mehmet Karataş, "İstihbarat sessizdir ama gerçekleştiğinde oldukça şiddetlidir. Sarıyer'de 19 yıl sonra aydınlatılan bir cinayette, yakalanan şahıs 'Ben bile unutmuştum, siz beni nasıl buldunuz?' diyerek şaşkınlığını dile getirdi." sözleriyle istihbaratın gücünü aktardı. Muhabir Esra Akyürek ise, "MOBESE, güvenlik kameraları, telefon sinyal ve baz kayıtları ile plaka-güzergah takibi artık suçluların hareket alanını tamamen kısıtlıyor." şeklinde konuştu. YAPAY ZEKA VE "AVCI" DÖNEMİ Güvenlik sistemlerinde yapay zekanın oynadığı kritik role değinen Mehmet Karataş, "Yapay zeka destekli analizler artık emniyetin en büyük yardımcısı. İstanbul Narkotik Şube'nin geliştirdiği 'Avcı' programı sayesinde uyuşturucu satıcıları Telegram üzerinden bile olsa tek tek deşifre ediliyor. Akıllı kamera sistemleri ile meydanlarda yüz tanıma yapılarak saniyeler içinde kişinin tüm suç kaydı dökülebiliyor." ifadelerini kullandı.