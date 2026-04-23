18 yıllık faili meçhul dosya kapandı: DNA eşleşmesi katili ortaya çıkardı

İstanbul Üsküdar'da 2008 yılında işlenen ve yıllardır "faili meçhul" olarak raflarda bekleyen vahşi cinayet, tam 18 yıl sonra inanılmaz bir gelişmeyle aydınlatıldı. Evinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki kadının katil zanlısı, başka bir suçtan gözaltına alındığında alınan DNA örneği sayesinde tespit edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, teknoloji ve titiz takibin birleşmesiyle çözülen bu çarpıcı dosyanın detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı. 18 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI: DNA TESTİ KATİLİ ELE VERDİ! 2008 YILINDAKİ VAHSİ CİNAYETİN İZLERİ Olayın başlangıcına dair detayları aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "2008 yılında maalesef yaşlı bir kadın, 79 yaşında evinde vahşi bir şekilde öldürülmüş olarak bulunuyor; bıçakla, kesici bir aletle. Ancak olay yerinde yapılan incelemelerde faili ya da katil zanlılarını tespit edecek emarelere rastlanılmıyor." ifadelerini kullandı. O dönemde olay yerinden toplanan bulguların kime ait olduğunun belirlenemediğini belirten Almaçayır, dosyanın 18 yıl boyunca faili meçhul olarak raflarda kaldığını söyledi.

Polise mukavemet gösteren şüpheli, ruhsatsız silahla kendi ayağından vuruldu FİRARİ ZANLI BAŞKA BİR OLAYDA YAKALANDI Yıllar sonra gelen adaletin ilk adımının bir firar olayıyla başladığını dile getiren Almaçayır, "Şüpheli, Edirne'deki yarı açık cezaevinden firar ediyor. Daha sonra İstanbul Eyüpsultan'da bir başka olaya karıştığı tespit edilerek bir gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor." sözleriyle süreci aktardı. Gözaltı sırasında alınan numunelerin dosyanın kaderini değiştirdiğini vurgulayan Almaçayır, "O gözaltı işlemi sırasında alınan DNA örneklerinde eşleştirme yapılıyor. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiğinde, 2008 yılındaki örneklerle şüpheliden alınan örnekler birebir eşleşiyor." dedi. OLAY YERİNDEKİ "BİR SAÇ TELİ" BİLE ÇOK ÖNEMLİ Cinayetin aydınlanmasında olay yeri inceleme ekiplerinin titizliğine dikkat çeken Almaçayır, "Olay yerindeki bir tükürük, bir salgı, yenilen içilen herhangi bir yiyecek ya da içeceğin kalıntıları, bir saç teli ya da bir parmak izi; olay yeri inceleme ekipleri için çok büyük bir veri bankası oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Gökhan Kurt'un "Bir saç teli bile bir cinayeti aydınlatmaya yeter mi?" sorusuna karşılık Almaçayır, "Kesinlikle yeter. Her insanın kendine özgü bir DNA yapısı var. Eğer bu şüphelinin DNA örneği kayıtlarda olmasaydı bu eşleşme yapılamayacaktı." cevabını verdi.