CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te gerçekleştirdiği mitingde "Kente devlet hastanesi yok" iddiasıyla büyük bir skandala imza attı. Özel'in "Yıkılmış, yenisi yapılmamış" diyerek halkı yanıltmaya çalıştığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, 2014 yılından bu yana sadece kente değil tüm bölgeye devasa bir sağlık üssü olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. A Haber ekibi, iddiaların odağındaki o modern hastanenin önünden gerçekleri tüm çıplaklığıyla kamuoyuna aktardı.

ÖZEL'İN "HAYALİ" İDDİALARI VE GERÇEKLER

Karabük mitinginde halka seslenen CHP lideri Özgür Özel, "Okudum inanamadım, sordum; Karabük'te Devlet Hastanesi yok. 2012 yılında yıkmışlar, 2015'te kadın doğum hastanesini yıkmışlar, yenisi yapılmamış. Kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor" ifadeleriyle büyük bir dezenformasyona imza attı. Ancak Özel'in önünde durduğu kentte, binlerce hastaya şifa dağıtan dev bir sağlık kompleksi yükseliyordu.