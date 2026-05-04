Mitingde Özgür Özel'in söz verdiği CHP'li Deniz Özgü'nün suç kaydı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Özgür Özel'in konuşması sırasında, "Tek başına miting yapıyor" ifadeleriyle söz verdiği bir CHP'li, "Ekrem İmamoğlu'na selamlar. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız" diyerek slogan attı.

SUÇ DOSYASI KABARIK



Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu lehine sloganlar atılan mitingde Özgür Özel'in söz verdiği CHP'linin, 2007 yılı Hamm/Almanya doğumlu olan Deniz Özgü olduğu ortaya çıktı. Deniz Özgü'nün 2025 yılında "tehdit-hakaret" suçundan şüpheli ve "taksirle yaralama" suçundan "Suça Sürüklenen Çocuk" olarak adli işlem gördüğü öğrenildi.