Necati Arabacı suç örgütüne operasyon: 780 milyonluk servete el konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Necati Arabacı suç örgütüne operasyon: 780 milyonluk servete el konuldu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, “Cehennem Necati” olarak bilinen Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik müdahalede 5 kişi gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu bağlantıları tespit edilen yapı kapsamında 22 taşınmaz, 7 araç ve 8 şirket dahil 780 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

28 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Necati Arabacı suç örgütüne yönelik önemli bulgular elde edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında örgütün uluslararası uyuşturucu ağıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Necati Arabacı suç örgütüne operasyon: 780 milyonluk servete el konuldu - 1

Necati Arabacı, kamuoyunda "Cehennem Necati" olarak bilinen ve uzun süredir organize suç faaliyetleriyle anılan bir isim olarak soruşturmanın merkezinde yer aldı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemelerde kriptolu haberleşme programları üzerinden elde edilen veriler analiz edildi. Bu analizler sonucunda farklı ülkelerde ele geçirilen uyuşturucu sevkiyatlarının örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

  • Almanya'da 100 kilogram esrar
  • Brezilya'da 890 kilogram kokain
  • İspanya'da 84 kilo 400 gram esrar

Bu veriler, örgütün Avrupa ve Güney Amerika merkezli uyuşturucu trafiğinde aktif rol aldığını ortaya koydu.

NECATİ ARABACI LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 5 GÖZALTI

SİLAHLI YAPI VE SUÇ FAALİYETLERİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre örgütün silahlı bir yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Uyuşturucu ticareti kaynaklı anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karışıldığı değerlendirildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin düzenli şekilde para topladığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında:

  • 5 kişi gözaltına alındı
  • 22 taşınmaza el konuldu
  • 7 motorlu araç ele geçirildi
  • 8 şirket ve ortaklık payına el konuldu

Toplam 780 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulması, operasyonun kapsamını ortaya koydu.

NECATİ ARABACI LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

ALMANYA'DA HELLS ANGELS OPERASYONU

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde "Hells Angels" isimli motosikletli suç örgütüne yönelik 1200 polisin katıldığı ayrı bir operasyon düzenlendi.

İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın bu yapıyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Necati Arabacı kimdir?

Necati Arabacı, kamuoyunda "Cehennem Necati" olarak bilinen ve uluslararası organize suç faaliyetleriyle anılan bir isimdir.

Operasyon hangi illerde yapıldı?

İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ne kadar mal varlığına el konuldu?

Toplam 780 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket varlığına el konuldu.

Operasyonun uluslararası bağlantısı var mı?

Evet. Almanya, Brezilya ve İspanya'daki uyuşturucu yakalamalarıyla bağlantı tespit edildi.

