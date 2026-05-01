Necati Arabacı suç örgütüne operasyon: 780 milyonluk servete el konuldu

28 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Necati Arabacı suç örgütüne yönelik önemli bulgular elde edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında örgütün uluslararası uyuşturucu ağıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik incelemelerde kriptolu haberleşme programları üzerinden elde edilen veriler analiz edildi. Bu analizler sonucunda farklı ülkelerde ele geçirilen uyuşturucu sevkiyatlarının örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

Necati Arabacı, kamuoyunda "Cehennem Necati" olarak bilinen ve uzun süredir organize suç faaliyetleriyle anılan bir isim olarak soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Almanya'da 100 kilogram esrar

Brezilya'da 890 kilogram kokain

İspanya'da 84 kilo 400 gram esrar

Bu veriler, örgütün Avrupa ve Güney Amerika merkezli uyuşturucu trafiğinde aktif rol aldığını ortaya koydu.

SİLAHLI YAPI VE SUÇ FAALİYETLERİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre örgütün silahlı bir yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Uyuşturucu ticareti kaynaklı anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karışıldığı değerlendirildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin düzenli şekilde para topladığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.