Havadaki dengeleri değiştirecek hamle: Çin’in MANPADS füzeleri İran yolunda mı?

Ortadoğu'da tansiyonun yükseldiği İran-ABD savaşının ardından taraflar, iki haftalık ateşkes konusunda uzlaşmaya vardı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen heyetler, ateşkesin şartlarını ve bölgesel güvenlik meselelerini müzakere ederken, özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüş ayrılıkları kritik bir krize dönüştü. Diplomatik temaslar sürerken, uluslararası kamuoyu Çin'in olası rolüne ilişkin iddialara odaklandı.

ÇİN'DEN İRAN'A HAVA SAVUNMA DESTİĞİ Mİ? CNN'in ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çin'in önümüzdeki haftalarda İran'a hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Kaynaklardan ikisi, sevkiyatın gerçek menşeinin gizlenmesi amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilebileceğine dair işaretler bulunduğunu öne sürerken, söz konusu sistemlerin omuzdan ateşlenen hava savunma füzeleri (MANPAD) olduğu iddia edildi.