CHP’de lağım patladı! A Haber’de çarpıcı analiz: Gelenek savunması Alevilere hakarettir

Antalya'daki teleferik faciasının hemen ardından ortaya çıkan tekne görüntüleri, CHP koridorlarında adeta deprem etkisi yarattı. Toplumun acıyla sarsıldığı bir dönemde sergilenen bu vurdumduymaz tavır, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Ali Mahir Başarır'ın görüntülere ilişkin yaptığı kontrolsüz açıklamaları değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Başarır'ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde öfke değil panik hâli olarak değerlendirildi" ifadelerini kullandı. Parti içindeki güven bunalımının artık gizlenemez bir boyuta ulaştığını belirten Selvi, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın gösterdiği sert tepkilerin, çatlağın derinliğini kanıtladığını vurguladı.

OTEL ODASINDA BASKIN VE SKANDAL SAVUNMA: "ÖZEL HAYAT" MASKESİ

CHP'li belediyelerdeki ahlaki çöküşün bir diğer adresi ise Uşak oldu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir otel odasında uygunsuz bir şekilde yakalandığını hatırlatan Abdülkadir Selvi, "Ankara'da bir otel odasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım basıldı. Belinde havluyla açtı. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya onu 'özel hayat' diye savundu. Ama yanında basıldığı kişi, kendi emrinde çalışan bir belediye çalışanıydı" şeklinde konuştu. Bu durumun bir ast-üst ilişkisi ve amiriyet suistimali olduğunu belirten Selvi, Kadın Kolları'nın bu skandalı savunmasının utanç verici olduğunu kaydetti.

MANAVGAT'TA BAKLAVA KUTULARINDAN FIŞKIRAN EURO'LAR

Yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmeyen CHP'de Manavgat'taki rüşvet skandalı da sıcaklığını oruyor. Rüşvet paralarının baklava kutularında taşındığına dair görüntülerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade eden Abdülkadir Selvi, "Manavgat'ta baklava kutularının içerisinde rüşvet çıktı,

Euro'lar çıktı. Onu da demesi lazımdı ki; 'Atatürk'ün partisine bu görüntü yakışmıyor, derhâl onu kapıya koyacağım' demesi lazımdı. Onu da Özgür Özel savundu. Dedi ki: 'Şu kadar saat görüntüler var, izleteceğim.' Daha bir sene o görüntüleri izletecek" sözleriyle Özgür Özel'in oyalama taktiklerini deşifre etti.