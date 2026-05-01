CHP’de lağım patladı! A Haber’de çarpıcı analiz: Gelenek savunması Alevilere hakarettir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Antalya’da yaşanan teleferik faciasının yasının tutulduğu günlerde, CHP üst yönetiminin lüks teknelerdeki eğlence görüntüleri siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Abdülkadir Selvi’nin tarihi ifşaatlarıyla derinleşen krizde, CHP içindeki rüşvet çarkları, otel odalarındaki skandallar, pavyon köşelerinde yapılan delege pazarlıkları ve manevi değerlere yönelik fütursuz saldırılar tek tek deşifre edildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın sert tepkileriyle maskelenmeye çalışılan bu kirli tablo, parti içindeki “panik hâlini” gözler önüne sererken, Ekrem İmamoğlu’nun para gücüyle partiyi dizayn etme operasyonu sarsıcı detaylarla gün yüzüne çıktı.

Siyaset programı CHP'den yükselen iddialarla çalkalanıyor. Özgür Özel yönetimindeki partide, son dönemde gündeme gelen çeşitli tartışmalar ve iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin A Haber'de yaptığı değerlendirmelerde kulis bilgileriyle birlikte, parti içi gerilim ve "para kuleleri" tartışmaları üzerinden yürüyen polemiklere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FACİANIN ARDINDAN GELEN TEKNE SKANDALI: ÖFKE DEĞİL PANİK!

Antalya'daki teleferik faciasının hemen ardından ortaya çıkan tekne görüntüleri, CHP koridorlarında adeta deprem etkisi yarattı. Toplumun acıyla sarsıldığı bir dönemde sergilenen bu vurdumduymaz tavır, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Ali Mahir Başarır'ın görüntülere ilişkin yaptığı kontrolsüz açıklamaları değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Başarır'ın sert ve kontrolsüz çıkışları, siyasi kulislerde öfke değil panik hâli olarak değerlendirildi" ifadelerini kullandı. Parti içindeki güven bunalımının artık gizlenemez bir boyuta ulaştığını belirten Selvi, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın gösterdiği sert tepkilerin, çatlağın derinliğini kanıtladığını vurguladı.

CHP'de facianın ardından gelen tekne skandalı gündem oldu (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

OTEL ODASINDA BASKIN VE SKANDAL SAVUNMA: "ÖZEL HAYAT" MASKESİ

CHP'li belediyelerdeki ahlaki çöküşün bir diğer adresi ise Uşak oldu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bir otel odasında uygunsuz bir şekilde yakalandığını hatırlatan Abdülkadir Selvi, "Ankara'da bir otel odasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım basıldı. Belinde havluyla açtı. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya onu 'özel hayat' diye savundu. Ama yanında basıldığı kişi, kendi emrinde çalışan bir belediye çalışanıydı" şeklinde konuştu. Bu durumun bir ast-üst ilişkisi ve amiriyet suistimali olduğunu belirten Selvi, Kadın Kolları'nın bu skandalı savunmasının utanç verici olduğunu kaydetti.

MANAVGAT'TA BAKLAVA KUTULARINDAN FIŞKIRAN EURO'LAR

Yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmeyen CHP'de Manavgat'taki rüşvet skandalı da sıcaklığını oruyor. Rüşvet paralarının baklava kutularında taşındığına dair görüntülerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade eden Abdülkadir Selvi, "Manavgat'ta baklava kutularının içerisinde rüşvet çıktı,
Euro'lar çıktı. Onu da demesi lazımdı ki; 'Atatürk'ün partisine bu görüntü yakışmıyor, derhâl onu kapıya koyacağım' demesi lazımdı. Onu da Özgür Özel savundu. Dedi ki: 'Şu kadar saat görüntüler var, izleteceğim.' Daha bir sene o görüntüleri izletecek" sözleriyle Özgür Özel'in oyalama taktiklerini deşifre etti.

Selvi'den Manavgat Belediyesi'nden fışkıran rüşvet skandalına ilişkin açıklama (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PAVYON KÖŞELERİNDE KİRLİ PAZARLIK: DELEGE SATIN ALMA OPERASYONU

CHP'nin 6 Mayıs'ta görülecek davasına dikkat çeken Selvi, partinin kurultay sürecinin ne kadar karanlık yollardan geçtiğini anlattı. Pavyonlarda kurulan pazarlık masalarını hatırlatan Selvi, "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile ilgili olarak pavyon köşelerinde pazarlık yapıldı. Pazarlık yapan CHP yöneticileri, pazarlık yapılan CHP'nin il başkanları ve delegeleriydi. Gidip ifade veren dosyada 13 CHP delegesi diyor ki; 'Bana pavyon köşesinde para teklif ettiler' diyor. 'Aldım' diyor, 'Aldım' diyor" ifadelerini kullandı. Bu itiraflara rağmen hiçbir işlem yapılmamasını eleştiren Selvi, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın bir günde ihraç edilmesine rağmen bu isimlere dokunulamamasının sebebinin "karşılıklı bağımlılık ve iş ortaklıkları" olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA MAL KAÇIRMA: PARALARI VE MÜLKLERİ DEVREDİN

Para kuleleri skandalında yeni bir perde açıldı. Adem Soytekin'in mahkemedeki ifadelerini aktaran Abdülkadir Selvi, dehşet verici iddiaları şu sözlerle dile getirdi:

"Bizimle Ekrem İmamoğlu toplantı yaptı, dedi ki bir şey yaklaşıyor, üzerinizdeki mal varlıklarını Turan Taşkın Özer'e devredin. Onun üzerine devredin diyor, bir kısmı da yurt dışına gidin dediler" dedi. Selvi, Özgür Özel'in bu iddiaların hesabını sormak yerine milleti tehdit etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

İmamopğlu'nun talimatıyla mallar nasıl kaçırıldı? (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MEZAR BAŞINDA RAKI KADEHİ: MANEVİYATA VE ALEVİ KÜLTÜRÜNE HAKARET

Tunceli'de Kamer Genç'in mezarı başında sergilenen gayriahlaki tutum, toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. Kabristan adabına uymayan görüntüleri eleştiren Selvi, "Özgür Özel var, Veli Ağbaba var. Halkın yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir ülkede halkın örfleriyle, ananeleriyle, inançlarıyla resmen alay etmek. Bu özel hayat falan değil artık. Çekenler de CHP Tunceli Teşkilatı. Ölüye saygısızlık, kabre saygısızlık..." şeklinde konuştu. Skandalın ardından "Alevilerde böyle bir gelenek var" savunmasının Alevilere yönelik ikinci bir hakaret olduğunu belirten Selvi, Alevi örgütlerinin bu duruma sert tepki gösterdiğini hatırlattı.

Mezar başında rakı kadehi skandalı! Maneviyata saygısızlık (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

EKREM İMAMOĞLU'NUN PARA GÜCÜYLE SATIN ALINAN KURULTAY

CHP'deki değişimin ideolojik değil, tamamen maddi güçle gerçekleştiğini savunan Abdülkadir Selvi, partideki huzursuzluğun temel nedenini açıkladı. Selvi, "Ekrem İmamoğlu belediye gücüyle, belediye imkânlarıyla önce CHP'nin İstanbul İl Teşkilatı'nı kongrede satın aldı. Delege satın aldı. Sonra o belediye gücüyle CHP'nin büyük kurultayını satın aldı. Kimse 'Özgür Özel delegeler çok istediği için seçildi' demedi. 'Ekrem İmamoğlu bu kurultayı satın aldı' dedi" ifadelerini kullanarak CHP'nin ilk kez para gücüyle dizayn edildiğini söyledi. Bu durumun grup toplantılarına ve mitinglere katılımı bitirdiğini, milletvekillerinin büyük kısmının yönetime sırt döndüğünü ekledi.

ʺİmamoğlu'nun belediye gücüyle önce İstanbul İl Teşkilatı Kongresi satın alındıʺ (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KILIÇDAROĞLU'NA "KILIÇ ARTIĞI" HAKARETİ VE LİNÇ KAMPANYASI

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesine yönelik saldırıların boyutuna da değinen Selvi, Mine Kırıkkanat'ın "kılıç artığı" ifadesini ve partideki linç kültürünü eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun eşi kanser tedavisi görürken dahi hakaretlere maruz kaldığını belirten Selvi, "Cumhuriyet Gazetesi Alevilerin en çok aldığı gazete, onun yazılarına son vermedi. Ayrıca her şey için ayağa kalkan Alevi derneklerinin hiçbiri açıklama yapmadı. Bu da acıdır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA SÖZ VERENLER PARAYLA TAVIR DEĞİŞTİRDİ"

CHP Kurultayı'nda delegelerin satın alındığını belirten Selvi, "Kılıçdaroğlu'na yemin edip söz veren ve Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edenler daha sonra parayla tavrını hem İstanbul'da hem de Ankara'da değiştirdi. Ondan beri CHP'de bir kaynaşma var, bir huzursuzluk var. Bakın milletvekillerinin boyutu 50-60'ı aşıyor CHP'nin grup toplantılarına katılmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in rozet taktığı isimlerin Ermeni vatandaşlara yönelik ırkçı söylemlerini de hatırlatan Selvi, CHP yönetiminin millete ve değerlerine hakaret edenleri el üstünde tuttuğunu belirterek sözlerini noktaladı.

