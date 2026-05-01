Türkiye, otobüslerde ve kapalı spor salonlarında bile sigara içilen o karanlık günleri geride bırakarak, bugün dünyaya örnek olan bir sağlık devrimine imza attı. Bu eşsiz vizyonun mimarı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tütün illetiyle olan şahsi ve kararlı mücadelesini, "Bugüne kadar kimin cebinde bir sigara paketi gördüysem hemen pakete el koydum. Kendisine de sigarayı bırakması için telkinde bulundum" sözleri hala hafızalarda yerini alıyor.

Türkiye'de sigara ile mücadele kararlılıkla sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır sergilediği net duruş bu sürecin en güçlü itici unsuru olmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan, siyasi hayatı boyunca sigara ile mücadele konusunda sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair söz alarak toplamış olduğu 215 paketi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergilendi. (AA)

Başkan Erdoğan'ın bu net duruşu, devletin tüm kademeleri için bir işaret fişeği oldu ve ülkenin dört bir yanında zehre karşı topyekûn bir seferberlik başlatılarak farkındalık oluşturuldu.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ATEŞ HATTINDA YENİ STRATEJİ

Başkan Erdoğan'ın yaktığı bu meşale, Sağlık Bakanlığı'nın dinamik adımlarıyla adeta bir seferberliğe dönüştü. Cephe hattındaki operasyonların geldiği son durumu anlatan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Son birkaç yıldan beri de özellikle yine dumansız Türkiye vizyonu çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu göreve geldikten sonra bu mücadele bir kat daha hız kazanmış oldu" ifadelerini kullandı. Bu yeni dönemle birlikte, bağımlılığın kökünü kazımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmıyor.