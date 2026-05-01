Başkan Erdoğan liderliğinde sigara ile topyekün mücadele: Dumansız Türkiye vizyonu büyüyor
Türkiye'de "Dumansız Hava Sahası"nı genişletmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bu sayede Türkiye, sigara ile mücadelede dünya ülkelerine örnek olurken, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 ve Yeşil Dedektör uygulaması hayata geçti. Peki sigara ile mücadele hangi aşamada? A Haber'in hazırladığı Özel Dosya'da ele alındı.
Türkiye'de sigara ile mücadele kararlılıkla sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır sergilediği net duruş bu sürecin en güçlü itici unsuru olmaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ TANIKLIĞI: "PAKETE ANINDA EL KOYDUM!"
Türkiye, otobüslerde ve kapalı spor salonlarında bile sigara içilen o karanlık günleri geride bırakarak, bugün dünyaya örnek olan bir sağlık devrimine imza attı. Bu eşsiz vizyonun mimarı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tütün illetiyle olan şahsi ve kararlı mücadelesini, "Bugüne kadar kimin cebinde bir sigara paketi gördüysem hemen pakete el koydum. Kendisine de sigarayı bırakması için telkinde bulundum" sözleri hala hafızalarda yerini alıyor.
Başkan Erdoğan'ın bu net duruşu, devletin tüm kademeleri için bir işaret fişeği oldu ve ülkenin dört bir yanında zehre karşı topyekûn bir seferberlik başlatılarak farkındalık oluşturuldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ATEŞ HATTINDA YENİ STRATEJİ
Başkan Erdoğan'ın yaktığı bu meşale, Sağlık Bakanlığı'nın dinamik adımlarıyla adeta bir seferberliğe dönüştü. Cephe hattındaki operasyonların geldiği son durumu anlatan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Son birkaç yıldan beri de özellikle yine dumansız Türkiye vizyonu çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu göreve geldikten sonra bu mücadele bir kat daha hız kazanmış oldu" ifadelerini kullandı. Bu yeni dönemle birlikte, bağımlılığın kökünü kazımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmıyor.
ALO 184: SİGARAYI BIRAKMA HATTI
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yeni dönem stratejilerle birlikte, sigarayı bırakma sürecine destek veren merkezler yaygınlaştırılırken, mobil ekipler vatandaşla birebir temas kurarak bağımlılıkla mücadelede aktif rol üstleniyor. Alo 184 hattı ve "Yeşil Dedektör" uygulaması üzerinden gelen ihbarlara hızlı müdahale edilmesi, denetim mekanizmasını güçlendirirken kapalı alanlarda sigara kullanımına karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor.
YARIM ASIRLIK ZEHİR ESARETİNDEN DEHŞET VERİCİ İTİRAFLAR
Sokaklarda vatandaşla kurulan sıcak temaslar, tütün endüstrisinin insanları nasıl bir esarete sürüklediğini acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Kimi vatandaş 11 yıldır bu illeti kullandığını itiraf ederken, mikrofon uzatılan bir başka vatandaşın önce 14 deyip ardından "43 yıldır kullanıyorum" diyerek acı gerçeği yüzüne çarpması, durumun vahametini ortaya koydu. Kimi 10 yıldır, kimi ise yarım asırdır bu ölümcül bağımlılığın pençesinde kıvranıyor. Ancak devlet, hiçbir vatandaşını bu karanlıkta yalnız bırakmıyor.