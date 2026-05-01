Başkan Erdoğan liderliğinde sigara ile topyekün mücadele: Dumansız Türkiye vizyonu büyüyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
Türkiye'de "Dumansız Hava Sahası"nı genişletmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bu sayede Türkiye, sigara ile mücadelede dünya ülkelerine örnek olurken, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 ve Yeşil Dedektör uygulaması hayata geçti. Peki sigara ile mücadele hangi aşamada? A Haber'in hazırladığı Özel Dosya'da ele alındı.

Türkiye'de sigara ile mücadele kararlılıkla sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır sergilediği net duruş bu sürecin en güçlü itici unsuru olmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI SİGARA BIRAKTIRDI

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ TANIKLIĞI: "PAKETE ANINDA EL KOYDUM!"

Türkiye, otobüslerde ve kapalı spor salonlarında bile sigara içilen o karanlık günleri geride bırakarak, bugün dünyaya örnek olan bir sağlık devrimine imza attı. Bu eşsiz vizyonun mimarı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tütün illetiyle olan şahsi ve kararlı mücadelesini, "Bugüne kadar kimin cebinde bir sigara paketi gördüysem hemen pakete el koydum. Kendisine de sigarayı bırakması için telkinde bulundum" sözleri hala hafızalarda yerini alıyor.

Başkan Erdoğan, siyasi hayatı boyunca sigara ile mücadele konusunda sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair söz alarak toplamış olduğu 215 paketi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergilendi. (AA)

Başkan Erdoğan'ın bu net duruşu, devletin tüm kademeleri için bir işaret fişeği oldu ve ülkenin dört bir yanında zehre karşı topyekûn bir seferberlik başlatılarak farkındalık oluşturuldu.

SİGARA İLE MÜCADELE EDEN TEK LİDER: BAŞKAN ERDOĞAN


SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ATEŞ HATTINDA YENİ STRATEJİ

Başkan Erdoğan'ın yaktığı bu meşale, Sağlık Bakanlığı'nın dinamik adımlarıyla adeta bir seferberliğe dönüştü. Cephe hattındaki operasyonların geldiği son durumu anlatan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "Son birkaç yıldan beri de özellikle yine dumansız Türkiye vizyonu çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu göreve geldikten sonra bu mücadele bir kat daha hız kazanmış oldu" ifadelerini kullandı. Bu yeni dönemle birlikte, bağımlılığın kökünü kazımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmıyor.

Sigara ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın ALO 184 SABİM hattı üzerinden hizmet veriliyor. (AA)

ALO 184: SİGARAYI BIRAKMA HATTI

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yeni dönem stratejilerle birlikte, sigarayı bırakma sürecine destek veren merkezler yaygınlaştırılırken, mobil ekipler vatandaşla birebir temas kurarak bağımlılıkla mücadelede aktif rol üstleniyor. Alo 184 hattı ve "Yeşil Dedektör" uygulaması üzerinden gelen ihbarlara hızlı müdahale edilmesi, denetim mekanizmasını güçlendirirken kapalı alanlarda sigara kullanımına karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor.


YARIM ASIRLIK ZEHİR ESARETİNDEN DEHŞET VERİCİ İTİRAFLAR

Sokaklarda vatandaşla kurulan sıcak temaslar, tütün endüstrisinin insanları nasıl bir esarete sürüklediğini acı bir şekilde gözler önüne seriyor. Kimi vatandaş 11 yıldır bu illeti kullandığını itiraf ederken, mikrofon uzatılan bir başka vatandaşın önce 14 deyip ardından "43 yıldır kullanıyorum" diyerek acı gerçeği yüzüne çarpması, durumun vahametini ortaya koydu. Kimi 10 yıldır, kimi ise yarım asırdır bu ölümcül bağımlılığın pençesinde kıvranıyor. Ancak devlet, hiçbir vatandaşını bu karanlıkta yalnız bırakmıyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'ndeki uzmanlar gerek birebir gerek çevrim içi ortamda sigarayı bırakma konusunda tedavilerini sürdürüyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)


SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİN SAYISI ARTTI

Kurtuluş yolunda en kritik görevi, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri üstleniyor. Yüzlerce vatandaşa adeta bir "hayat koçu" gibi rehberlik eden uzmanlar, zehri bırakmanın sadece ilaçla değil, irade ve doğru yönlendirmeyle başarılabileceğini kanıtlıyor. Kritik operasyon ağını anlatan yetkili, "Özellikle son bir buçuk yılda sigara bırakma polikliniklerimiz sayısını hızla arttırdık ve bunu çeşitlendirdik. Ankara'da 20'ye yakın kurum ve kuruluşta... Çevrimiçi online sigara bırakma danışmanlığı hizmetine de bu yıl itibariyle başlamış olduk" şeklinde konuştu. En az 6 ay süren, duruma göre 1 ila 2 yıla kadar uzatılabilen bu amansız rehabilitasyon sürecinde hastalarla irtibat asla kesilmiyor; yüz yüze veya tele-tıp yöntemiyle her an destek sağlanıyor.

Yaklaşık 50 yıldır sigara kullanan Mahmut Güven, ölümcül illet yüzünden KOAH hastalığıyla mücadele ediyor. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

35 YILLIK KOAH HASTASI BABADAN YÜREK YAKAN TARİHİ TANIKLIK: "ÇOCUKLARIMI BEN ZEHİRLEDİM!"

35 yıldır sigara kullanan ve bu ölümcül illet yüzünden KOAH hastalığıyla boğuşan Mahmut Güven'in anlattıkları, zehrin evlerin içine kadar nasıl girdiğini gösteren bir tarihi tanıklık oldu. Hastalığın verdiği dehşet anlarıyla yüzleşen Güven, "Yaklaşık 30 senedir... Hani yaşta epey ilerlediği için en büyük şey olarak, destek olarak sağlığımı düşündüm ve o yüzden bırakmaya karar verdim" sözleriyle aktardı. Ancak asıl yürek yakan detay, bu zehrin masum evlatlara nasıl sıçradığı oldu. Büyük pişmanlığını dile getiren baba, "Şimdi gençleri görüyorum ya çok üzülüyorum. Ama çok acıdır ki benim 4 çocuğum var, dördü de içiyor. Ben biliyorum da görmüyorum, gizli içiyorlar. Bu benim zoruma çok gidiyor. Kabahat benim. Kendimi suçluyorum çünkü hep evin ortamında içtik" ifadelerini kullandı. Bu sarsıcı itiraf, mücadelenin sadece bireysel değil, nesilleri kurtarma savaşı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

A Haber - Ekran Görüntüsü

MOBİL SİGARA BIRAKMA EKİPLERİ İLE SAHADA MÜDAHALE!

Sağlık savaşçıları artık sadece binalarda beklemiyor, mobil karargahlarla direkt olarak tehlikenin üzerine yürüyor. Sahada saniye saniye yürütülen bu nefes kesen operasyonu anlatan görevli yetkili, "Mobil sigara bırakma ekiplerimiz var. Mobil sigara bırakma araçlarımızla şu anda Ankara'da 5 aracımızla vatandaşımızın yoğun bulunduğu yerlerde çok sıklıkla hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. Bu mobil ekipler sayesinde bugüne kadar 20 bini aşkın vatandaşa sahada anında müdahale edildi. Polikliniklerde ise geçtiğimiz yıl 16 bin hastaya ulaşılırken, bu yılın sadece ilk 3 ayında bu rakam 8 bini aşarak atılan adımların ne kadar devasa bir etki yarattığını gözler önüne serdi.

Foto: Sağlık Bakanlığı

"YEŞİL DEDEKTÖR" İLE NOKTA ATIŞI DENETİM

Devletin sigara terörüne karşı yürüttüğü mücadelenin en çarpıcı ayağını ise dijital denetimler oluşturuyor. Kapalı alanlarda sigara içerek masumların sağlığına kastedenlere karşı "Yeşil Dedektör" ve "Alo 184" hatları üzerinden anlık bir istihbarat ağı kuruldu. Denetim ordusunun başındaki isim, sistemi şu sözlerle anlattı: "Esas denetimlerimiz ihbar denetimi şeklinde olan denetimler. Vatandaşımızın Alo 184 SABİM üzerinden, Yeşil Dedektör dediğimiz mobil uygulama üzerinden gönderdiği ihbarlara ekiplerimiz iki saat içinde müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. Türkiye, dijital ve fiziki tüm imkanlarıyla tütün baronlarına ve zehir saçanlara sahayı dar etmeye, milletin sağlığını korumak için ateş hattında durmaya tavizsiz devam ediyor!

İngilterede gençlere ömür boyu sigara yasağıİngilterede gençlere ömür boyu sigara yasağı İNGİLTERE'DE GENÇLERE ÖMÜR BOYU SİGARA YASAĞI
Sigara içenler dikkat! Liste genişliyorSigara içenler dikkat! Liste genişliyor SİGARA İÇENLER DİKKAT! LİSTE GENİŞLİYOR
Sağlık Bakanlığı’ndan sigarayı bıraktıracak yeni hamle!Sağlık Bakanlığı’ndan sigarayı bıraktıracak yeni hamle! SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SİGARAYI BIRAKTIRACAK YENİ HAMLE!

