Sağlık Bakanlığı’ndan sigarayı bıraktıracak yeni hamle! Ücretsiz tedavi için telefonlar çalacak

Sağlık Bakanlığı, sigara bağımlılığıyla mücadelede vites yükseltiyor. Sistemde kayıtlı her tiryakiye özel SMS gönderilerek ücretsiz tedavi ve randevu fırsatı sunulacak. Bağımlılıktan kurtulmak artık bir mesaj kadar yakın.

Her geçen gün artan sigara bağımlılığına karşı Sağlık Bakanlığı, yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

YÜZDE 95'İ SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYOR

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, sigara içtiği sistemde kayıtlı olan vatandaşlara SMS atacaklarını, randevularını alıp ücretsiz tedavi edeceklerini açıkladı. Demirkol, "Vatandaşlarımızın yüzde 95'i sigarayı bırakmak istiyor. Sigara bırakma polikliniklerindeki sayı 1300'e yaklaştı. Randevu bulamama sorunu yaşamıyoruz. Bant, sakız, ilaç, doktor neyi uygun görürse tedavi sürecinde tüm ilaçlar ücretsiz veriliyor" dedi.

İŞTE UYGULAMANIN DETAYLARI

Yakın zamanda başka bir uygulamayı daha hayata geçireceklerini söyleyen Demirkol, "Hastanede hangi bölüme giderseniz gidin oradaki hekimimiz, 'Sigara içiyor musunuz, içiyorsanız bırakmak ister misiniz, bırakmak isterseniz randevu alalım mı?' şeklinde 3 soru soracak. Kişi isterse tedaviye başlayacak" ifadesini kullandı. Demirkol, "Sigara kullanma oranlarını düşürmeliyiz. Elektronik sigara ve puf kullanımı hızla artıyor. Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğunu gösteren hiçbir yayın yok" diye konuştu.