Sigara içenler dikkat! Dumansız hava sahası genişliyor | Artık o bölgelerde de içilmeyecek
AK Parti ve hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda sigara ile mücadelede yeni bir döneme giriliyor. Dumansız hava sahası anlayışı kapsamında kapalı alanlarda uygulanan sigara içme yasağının ardından, kısıtlamaların kapsamının genişletilmesi gündemde. Bu çerçevede özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları ile restoranların açık alanları ve kafe terasları gibi sık kullanılan açık alanların da yasak kapsamına alınabileceği ifade ediliyor.
AK Parti'nin ve hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı sigara yasaklarına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kapalı alanlarda uygulanan sigara yasağının ardından Türkiye'de tütünle mücadelede ikinci faz için düğmeye basıldı.
Sabah'ın haberine göre başta AB olmak üzere dünyadaki sigara yasağı modellerini mercek altına alındı. Üzerinde çalışılan yeni yasal düzenlemenin, kamusal alanlarda sigara kullanımını daha da sınırlandıracak, dumansız yaşam alanlarını genişletecek.
YASAKLAR AÇIK ALANLARA YAYILACAK
Bu kapsamda, özellikle çocukların bulunduğu açık alanlar, parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık bölümleri, kafe terasları gibi yoğun kullanılan açık alanların da kısıtlama kapsamına alınabileceği belirtiliyor.
Sadece klasik sigaranın değil, yeni nesil ürünlerin de (elektronik sigara,) açık alanlarda içilmesinin kısıtlanacağı kaydediliyor. Taslak çalışmada yarı açık mekânların yeniden tanımlanması, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları ve tütün ürünlerinin kamusal görünürlüğünü sınırlayacak uygulamalar dikkat çekiyor.
AB ÜLKELERİNİN MODELLERİ İNCELENİYOR
Örneğin Fransa'da sigara yasağı, çocuk odaklı koruma modeli üzerinde işliyor. Bu çerçevede, plajlar, parklar, okul çevreleri ve spor alanları gibi çocukların yoğun olduğu açık alanlarda sigara yasaklandı. İhlallerde 135 Euro'ya (6.984 TL) kadar ceza uygulanabiliyor. Fransa'da hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor.