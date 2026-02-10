Sigara içenler dikkat! Dumansız hava sahası genişliyor | Artık o bölgelerde de içilmeyecek

24 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektronik sigara ve benzeri elektronik ürünlerin ithalatı ticari amaçla yasaklanmıştı. Bu nedenle Türkiye'de ticari amaçla satış ve pazarlama faaliyeti resmen yapılamıyor.

Tüketiciler 10 adet tek kullanımlık elektronik sigarayı sınırları aşmamak kaydıyla kendi kullanımı için ülkeye getirebiliyor.

AMAÇ SİGARAYI GÜNLÜK HAYATTAN ÇIKARMAK Bir süredir kapalı alanlar için devam eden sigara içme yasağının açık alanları da içine almasıyla sigara günlük hayatta daha az görünür olacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde yasağın kapsamı genişleyecek, böylelikle pasif içicilik de en az seviyeye inecek. Açık alanlarda sigara dumanından etkilenmeyecek.

PAKETLEMEDE DE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR Sigara paketlemesinde de değişiklikler yapılması gündemde. Sigara paketlerinin albenisinin ortadan kaldırılması ve nötr bir paketleme yöntemine gidilmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek fiyat artışları üzerinde de çalışılıyor. Sigara satın alma yaşını yükseltmesin ve belli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının tamamen yasaklanması düzenleme kapsamına alınabilir.