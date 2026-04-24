Haberin kanalı A Haber 15. yılında da tarih yazmaya devam ediyor!

25 Nisan 2011 tarihinde "Bizim bir derdimiz var" diyerek yola çıkan ve Türk televizyonculuğunda haberciliğin merkez üssü haline gelen A Haber, bugün 15. gurur yılını kutluyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren "Haberin Kanalı" unvanını başarıyla taşıyan A Haber, geride bıraktığı on beş yılda milli iradenin sarsılmaz kalesi, sessiz yığınların sesi ve gerçeklerin tek adresi oldu. Zamanın hızla aktığı, algı operasyonlarının gerçekleri örtmeye çalıştığı bir çağda A Haber; "Unutmamak için, hatırlamak için" diyerek Türkiye'nin hafızasını diri tutmaya devam ediyor.

BİZİM BİR DERDİMİZ VAR: DERDİMİZ TÜRKİYE!

A Haber, 25 Nisan 2011'de sadece bir haber kanalı olarak değil, bir davanın ve bir duruşun adı olarak yayın hayatına merhaba dedi. "Bizim bir derdimiz var" sloganıyla, haberlere sadece rakam ve görüntü olarak bakmak yerine, meselelerin özüne inmeyi ve milletin dertleriyle dertlenmeyi seçti. Bu dert; vatanın birliği, bayrağın kutsiyeti ve tam bağımsız Türkiye idealidir. 15 yıl boyunca her kriz anında, her dönüm noktasında bu "dertle" hareket eden kanal, haberciliğe getirdiği farklı bakış açısıyla küresel odakların değil, aziz milletin beklentilerine tercüman oldu.

ZAMAN AKIP GİDERKEN GERÇEKLER GÖLGEDE KALMIYOR

"Zaman akıp giderken bazı anılar silinir, bazı gerçekler gölgede kalır." A Haber için bu cümle, bir habercilik düsturudur. Tarihin her kritik eşiğinde; darbe girişimlerinden sınır ötesi operasyonlara, dev projelerden küresel saldırılara kadar her olayda A Haber oradaydı. Unutulmak istenen vesayet odaklarını hatırlatan, üstü örtülmeye çalışılan gerçekleri gün yüzüne çıkaran kanal; "Bilmek hatırlamaktır, hatırlamak ders almaktır" ilkesiyle hareket ederek toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağladı.