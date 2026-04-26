A Haber’de yayınlanan Perspektif programında küresel dengelerde yaşanan kırılma masaya yatırıldı. Uzmanlar, ABD’nin azalan etkisine karşılık Türkiye ve Türk dünyasının yükselen rolüne dikkat çekti. Yeni dünya düzeninde güç dengelerinin yeniden şekillendiği vurgulandı.

Küresel dengeler yerinden oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya hayali büyük bir sarsıntı yaşıyor. A Haber Perspektif programında masaya yatırılan yeni dünya düzeninde, Washington'ın azalan etkisi ve yükselen yeni aktörler mercek altına alındı. Uzmanlar, özellikle Türkiye'nin stratejik konumu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın "2040 Vizyonu" ile küresel siyasetin gidişatını değiştirecek üçüncü bir güç odağı haline geldiğini vurguluyor. ABD HEGEMONYASI ÇÖKÜYOR: YENİ DÜNYA DÜZENİNİN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR ABD'NİN KÜRESEL HEGEMONYASI SALLANTIDA Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir devam eden mutlak hakimiyeti zayıflıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz, "ABD'nin küresel hegemonyası çöküyor, bugün artık Washington'ın müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığı ve etkisinin hızla azaldığı bir manzara ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Trump'ın dünyadaki savaşları bitirme iddialarının karşılık bulmamasının bu güç kaybının en somut göstergelerinden biri olduğunu belirten Cingöz, "Sistem artık Amerika'nın elinden çıkıp Doğu'ya, özellikle Çin'e doğru kayıyor" sözleriyle küresel değişimin altını çizdi.

RUSYA VE ÇİN'İN YÜKSELEN ETKİSİ Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin tek başına yürüttüğü politikaların artık geçerliliğini yitirdiğini ifade eden Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Putin'in de ifade ettiği gibi, Rusya Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra bir süre uyumuş olabilir ama bugün artık küresel politikada çok daha aktif ve sert bir güç olarak sahada" dedi. Küsmez, 1991-2000 arasındaki tek kutuplu dönemin sona erdiğini vurgulayarak, "Doğu'da Çin'in önlenemez yükselişi ve Rusya'nın jeopolitik hamleleri, Amerikan gücünün içeriden ve dışarıdan zayıflamasına neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA VE ABD ARASINDA DERİN ÇATLAK Ukrayna-Rusya savaşı ve İran ile yaşanan gerilimler, Batı ittifakı içindeki görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. İsmail Cingöz, "İspanya gibi ülkelerin İran'a yönelik operasyonlarda üslerini kullandırmayacağını açıklaması, NATO içindeki ortak savunma anlayışının yerini daha temkinli yaklaşımlara bıraktığını gösteriyor" şeklinde konuştu. Avrupa ülkelerinin artan savunma harcamaları karşısında kendi önceliklerini belirlemeye çalıştığını kaydeden Cingöz, "Batı ittifakı gerçek bir yol ayrımında, müttefikler artık Amerika'nın her dediğini yapma noktasında ekonomik ve siyasi çekinceler yaşıyor" ifadelerini kullandı.