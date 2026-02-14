PERSPEKTİF| ABD'nin nükleerine Çin'den baraj cevabı! Dünyanın dönüş hızını etkileyebilir

Çin, "dünyanın çatısı" olarak nitelendirilen Tibet bölgesindeki Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde, insan eli değmeden robotlar ve yapay zeka aracılığıyla inşa edilecek devasa bir baraj projesi için kolları sıvadı. Küresel enerji rekabetinde nükleer enerjiye alternatif olması beklenen bu hamle, sadece Çin'in enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda bölgesel ekosistemi, su kaynaklarını ve hatta dünyanın dönüş hızını etkileyebilecek bir jeopolitik koza dönüşecek.

Hindistan ve Bangladeş gibi aşağı havza ülkelerinde "su bombası" paniğine neden olan proje, uluslararası güç mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.