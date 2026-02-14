PERSPEKTİF| ABD'nin nükleerine Çin'den baraj cevabı! Dünyanın dönüş hızını etkileyebilir
Çin, Tibet’te Yarlung Tsangpo Nehri üzerine robotlar ve yapay zekayla inşa edilecek 167 milyar dolarlık dev baraj için düğmeye bastı. Enerjide nükleere alternatif olması beklenen proje, Hindistan ve Bangladeş’te “su bombası” paniğine yol açtı. Uzmanlar, barajın sadece bölgesel dengeleri değil ekosistemi ve hatta dünyanın dönüş hızını bile etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Asya’nın su kaynaklarını kontrol altına alacağı belirtilen Pekin’in hamlesi, küresel güç mücadelesinde yeni bir cephe açıyor.
Çin, "dünyanın çatısı" olarak nitelendirilen Tibet bölgesindeki Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde, insan eli değmeden robotlar ve yapay zeka aracılığıyla inşa edilecek devasa bir baraj projesi için kolları sıvadı. Küresel enerji rekabetinde nükleer enerjiye alternatif olması beklenen bu hamle, sadece Çin'in enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak; aynı zamanda bölgesel ekosistemi, su kaynaklarını ve hatta dünyanın dönüş hızını etkileyebilecek bir jeopolitik koza dönüşecek.
Hindistan ve Bangladeş gibi aşağı havza ülkelerinde "su bombası" paniğine neden olan proje, uluslararası güç mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
ROBOTLAR İNŞA EDECEK: ENERJİDE YAPAY ZEKA DEVRİ
Çin'in 167 milyar dolarlık dev bütçeli projesi, mühendislik harikası olmasının ötesinde teknolojik bir gövde gösterisi niteliği taşıyor. Projenin kapsamını ve amacını değerlendiren Kübra Urhan, "Çin, dünyanın çatısı Himalaya Dağları'na devasa bir baraj kurmak için kollarını sıvadı. Robot işçilerin çalıştırılacağı proje sadece Çin'in geleceğini değil, bölgesel dengeleri, ekosistemi hatta küresel güç mücadelesini de etkileyecek" sözleriyle projenin stratejik önemine dikkat çekti.
Projenin enerji üretim kapasitesi hakkında konuşan Akademisyen Dr. Deniz İstikbal ise, "Nükleer enerjinin alternatifi olabilecek bir enerji tüketim türü olacak bu baraj. Çin bu sayede kendi devasa üretim tesislerine daha ucuz, güvenilir ve hızlı enerji sağlayabilecek" ifadelerini kullandı. Yapay zeka sistemlerinin kesintisiz çalışması için gerekli enerjinin bu barajdan sağlanacağı belirtilirken, Çinli yetkililer projenin karbon emisyonunu düşürmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla en yüksek ulusal standartlarda inşa edildiğini, "Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı kesimlerinde bir hidroelektrik santrali kurmak tamamen Çin'in kendi yetki alanındadır. Proje planlanırken ve inşa edilirken en yüksek ulusal standartlara uyuluyor, doğal ekosistem mümkün olduğunca korunacak" sözleriyle savundu.