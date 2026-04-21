Özgür Özel'den A Haber'e yeni tehdit: Fitil fitil burnunuzdan getireceğim

Tehdit diliyle siyasetini sürdüren Özgür Özel, Ataşehir'de yaptığı açıklamalarla bir kez daha skandal sözlere imza attı. Özel doğrudan A Haber'i hedef alarak açık açık tehditte bulundu.

Konuşmasında medya kuruluşlarını hedef gösteren Özel, "A Haber'de orada burada aynı anda nasıl konuştular… Gün gelecek fitil fitil burnunuzda getireceğim. Bunun da bir iddianamesi olacak." diyerek basın özgürlüğünü hiçe saydı.

Özel yaptığı konuşmada A Haber'i hedef aldı (AA)

SİYASİ RÖVANŞ MESAJI

Sadece medya ile sınırlı kalmayan Özel'in hedefinde yargı ve siyaset kurumu da vardı. İktidar değişikliği üzerinden tehdit dili kullanan CHP Genel Başkanı, "Yarın iktidar değişirse geriye dönük hesap sorulur. Ne bir AK Partili belediye başkanı kalır ne de AK Partili meclis üyesi kalır" sözleriyle adeta rövanş mesajı verdi.

BU İLK TEHDİDİ DEĞİL: A HABER SEN DE KURTULAMAZSIN TEK BAŞINA

CHP Genel Başkanı Özgür özel bugün grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına ayak üstü verdiği yanıtta A Haber'i DHKP-C sloganıyla tehdit etti. CHP Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganını kullanarak A Haber'e yönelik tehditte bulundu. Bu ifade, 2015 yılında DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri tarafından da kullanılmıştı.