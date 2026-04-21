Özgür Özel'den A Haber'e yeni tehdit: Fitil fitil burnunuzdan getireceğim

A Haber'i daha önce "A Haber sen de kurtulamazsın tek başına" sözleriyle tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Özel medya kuruluşlarını hedef gösterirken medyanın burnundan fitil fitil getireceğini söyleyip "A Haber’de orada burada aynı anda nasıl konuştular. Bunun da bir iddianamesi olacak." dedi.

Tehdit diliyle siyasetini sürdüren Özgür Özel, Ataşehir'de yaptığı açıklamalarla bir kez daha skandal sözlere imza attı. Özel doğrudan A Haber'i hedef alarak açık açık tehditte bulundu.

A HABER'İ TEHDİT ETTİ: BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM

Konuşmasında medya kuruluşlarını hedef gösteren Özel, "A Haber'de orada burada aynı anda nasıl konuştular… Gün gelecek fitil fitil burnunuzda getireceğim. Bunun da bir iddianamesi olacak." diyerek basın özgürlüğünü hiçe saydı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN HEDEFİ YENİDEN A HABER

Bu sözler, kamuoyunda "muhalefetin medya üzerindeki baskı niyetinin açık itirafı" olarak yorumlandı.

SİYASİ RÖVANŞ MESAJI

Sadece medya ile sınırlı kalmayan Özel'in hedefinde yargı ve siyaset kurumu da vardı. İktidar değişikliği üzerinden tehdit dili kullanan CHP Genel Başkanı, "Yarın iktidar değişirse geriye dönük hesap sorulur. Ne bir AK Partili belediye başkanı kalır ne de AK Partili meclis üyesi kalır" sözleriyle adeta rövanş mesajı verdi.

ÖZGÜR ÖZEL DHKP-C SLOGANI İLE A HABER'İ TEHDİT ETTİ: YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ!

BU İLK TEHDİDİ DEĞİL: A HABER SEN DE KURTULAMAZSIN TEK BAŞINA

CHP Genel Başkanı Özgür özel bugün grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına ayak üstü verdiği yanıtta A Haber'i DHKP-C sloganıyla tehdit etti. CHP Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganını kullanarak A Haber'e yönelik tehditte bulundu. Bu ifade, 2015 yılında DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri tarafından da kullanılmıştı.

Gazetecinin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili sorduğu soruya, " A Haber sen de kurtulamazsın tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" şeklinde cevap veren Özgür Özel, dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

