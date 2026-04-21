Dünya İslamabad’a kilitlendi! İran’ın elindeki üç ölümcül kart ne?
Küresel sistemin sinir uçlarının gerildiği, Orta Doğu’dan Güney Asya’ya uzanan bir ateş hattında diplomasi trafiği kördüğüme dönüştü! İslamabad’daki kritik zirve öncesi başkentlerde sessizlik hakimken, ABD’nin "müzakere masası" oyunları ve İran’ın "Hürmüz" tehdidi bölgeyi adeta bir barut fıçısına çevirdi. Trump’ın 15 dakikada bir değişen çelişkili açıklamaları tahmin yeteneğini felç ederken, J.D. Vance’in gizemli pozisyonu Beyaz Saray’daki iç hesaplaşmayı sokağa taşıdı. SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, A Haber ekranlarında bu tarihi tanıklığın şifrelerini çözerek, İran’ın elindeki üç ölümcül kozu ve savaşın yıllarca sürecek o korkunç projeksiyonunu deşifre etti.
İslamabad merkezli kritik temaslar öncesi sahadan gelen çelişkili bilgiler, küresel dengeleri sarsan sürecin ne kadar karmaşık ve öngörülemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD cephesinin "kazanan" söylemiyle birlikte müzakere arayışını sürdürmesi dikkat çekerken, İran'ın elindeki stratejik kartlar ve savaşın uzun vadeye yayılma ihtimali uluslararası kamuoyunda tedirginlik yaratıyor. A Haber'de konuşan uzman isim bu sürecin sadece bölgesel değil, küresel güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir kırılma noktası olabileceğine dikkat çekti.
İSLAMABAD TRAFİĞİ BELİRSİZ: HEYETLER YOLDA MI?
Sıcak bölgedeki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere ilişkin netlik henüz sağlanmış değil. Sahadan aktarılan bilgilere göre İran tarafının henüz yola çıkmadığı ifade edilirken, ABD cephesinde ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılım durumunun belirsizliğini koruduğu görülüyor. Pakistan tarafının ise temasların gerçekleşebileceğine dair güçlü sinyaller verdiği belirtiliyor.
Bu karmaşık tabloyu değerlendiren SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, sürecin başından itibaren ciddi bir belirsizlik hakim olduğunu vurgulayarak, J.D. Vance'in rolünün ilk tur görüşmeler sonrası en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldiğini ifade etti.
ABD İKİLİ DİL Mİ KULLANIYOR?
Son iki günde yapılan açıklamalar ve sahadaki hareketlilik, ABD'nin stratejik yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı. Bir yandan "savaşın kazananı" söylemini öne çıkaran Washington yönetimi, diğer yandan müzakere arayışını sürdürüyor.
Dr. Tunç Demirtaş bu çelişkili tabloya dikkat çekerek, "ABD tarafı hem çok keskin hem de oldukça yuvarlak ifadeler kullanıyor. Bu aslında bilinçli bir strateji. Eğer süreç başarıyla sonuçlanırsa bunu sahiplenmek, başarısızlık durumunda ise sorumluluğu karşı tarafa yüklemek istiyorlar" sözleriyle durumu analiz etti.
TRUMP'IN STRATEJİSİ: BELİRSİZLİK ÜZERİNDEN GÜÇ OYUNU
Sürecin en dikkat çeken başlıklarından biri ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Savaşın ilk gününden itibaren sık sık değişen ve çelişkiler barındıran söylemler, sahadaki aktörlerin dahi öngörü yapmasını zorlaştırdı.
Demirtaş, Trump'ın bu yaklaşımını değerlendirirken, "Bu söylem değişiklikleri sadece kamuoyunu değil, sahadaki uzmanların bile tahmin yeteneğini ortadan kaldırdı. Küresel sistemde öngörülebilirlik ciddi anlamda zayıflatıldı" ifadelerini kullandı.