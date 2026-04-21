Dünya İslamabad’a kilitlendi! İran’ın elindeki üç ölümcül kart ne?

İslamabad merkezli kritik temaslar öncesi sahadan gelen çelişkili bilgiler, küresel dengeleri sarsan sürecin ne kadar karmaşık ve öngörülemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD cephesinin "kazanan" söylemiyle birlikte müzakere arayışını sürdürmesi dikkat çekerken, İran'ın elindeki stratejik kartlar ve savaşın uzun vadeye yayılma ihtimali uluslararası kamuoyunda tedirginlik yaratıyor. A Haber'de konuşan uzman isim bu sürecin sadece bölgesel değil, küresel güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir kırılma noktası olabileceğine dikkat çekti.

İSLAMABAD TRAFİĞİ BELİRSİZ: HEYETLER YOLDA MI?

Sıcak bölgedeki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, İslamabad'da gerçekleşmesi beklenen kritik görüşmelere ilişkin netlik henüz sağlanmış değil. Sahadan aktarılan bilgilere göre İran tarafının henüz yola çıkmadığı ifade edilirken, ABD cephesinde ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılım durumunun belirsizliğini koruduğu görülüyor. Pakistan tarafının ise temasların gerçekleşebileceğine dair güçlü sinyaller verdiği belirtiliyor.

Bu karmaşık tabloyu değerlendiren SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, sürecin başından itibaren ciddi bir belirsizlik hakim olduğunu vurgulayarak, J.D. Vance'in rolünün ilk tur görüşmeler sonrası en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldiğini ifade etti.