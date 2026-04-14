Küresel sistemde büyük kırılma: ABD’nin kanlı Hürmüz planı ve Çin’e enerji kıskacı
Küresel düzenin çatırdadığı, dev güçlerin karşı karşıya geldiği tarihi bir dönemeçten geçiliyor. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, ABD'nin çökmekte olan tek kutuplu dünyayı kurtarmak için Donald Trump'ı nasıl bir 'figüran' olarak sahaya sürdüğünü ve Çin'in yükselişini durdurmak adına hazırlanan o dehşet verici enerji planını A Haber ekranlarında deşifre etti.
Savaşlar, krizler ve güç mücadeleleriyle dünya adeta yeni bir kırılma çağının içine sürükleniyor.
SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ VE TRUMP'IN GİZEMLİ ROLÜ
Dünya düzeninin büyük bir kaosun eşiğinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Kendisini ana aktör zanneden ama aslında ABD müesses nizamı için bir figüran olarak belirlenmiş bir Amerikan başkanı ile karşı karşıyayız. Ortada çok ağır bir oyun var ve sistem artık kırılmak üzere. Bu kırılmayı engellemek adına yeni bir sistem kurma zorunluluğu doğdu" ifadelerini kullandı.
Orallı, mevcut düzenin 1991'den sonra anlamını kaybettiğini belirterek küresel örgütlerin düştüğü durumu gözler önüne serdi.
1991 SONRASI ANLAMINI YİTİREN ÖRGÜTLER: NATO VE IMF SORGULANIYOR
Soğuk Savaş sonrası kurulan yapıların bugün işlevsiz kaldığına dikkat çeken Levent Ersin Orallı, "Soğuk Savaş bittikten sonra ABD'ye bağlı kurulan örgütler anlamını kaybetmeye başladı. Karşınızda Sovyetler Birliği veya komünizm tehdidi yokken NATO'nun kimliği sorgulandı; çünkü Varşova Paktı olmadan NATO bir anlam ifade etmemeye başladı. Aynı şekilde IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi yapılar tek kutuplu düzende manasını yitirdi" sözleriyle uluslararası sistemdeki derin çatlağı tarif etti.
ÇİN'İN YÜKSELİŞİ VE TRUMP'A VERİLEN 'OYUN BOZUCU' TALİMATI
Çin'in küresel bir meydan okuyucu olarak sahneye çıktığı bu kritik süreçte Trump'a özel bir misyon yüklendiğini kaydeden Orallı, "Çin tarafından domine edilen bir challenger'ın bu kadar yüksek sesle geldiği bir dönemde, sistemin kurucuları Trump'a bir rol verdi. Ona, 'Ya bu iş böyle giderse senin kurduğun sistem çatırdayacak ve buradan Çin veya Güneydoğu Asya gibi yeni bir kutup yükselecek. Gel ve bu sistemi kır' denildi. Bu kırılmayı gerçekleştirmek için ya Çin'in üretim kabiliyeti engellenecek ya da Çin'in karşısına başka bir devlet dikilecekti" şeklinde konuştu.
ABD'NİN RUSYA KARTI NASIL OYNANDI?
ABD'nin Rusya'yı Çin'e karşı stratejik bir engel olarak kullandığını ifade eden Levent Ersin Orallı, "ABD, Rusya'yı alarak Çin'in önünde bir kutup olarak konumlandırdı. Bunu Gürcistan'da, Kırım'da ve Ukrayna Savaşı'nda yaptı. Rusya'nın askeri kabiliyetini Çin'in ötesinde bir tehdit olarak pazarlayan ABD, Batı dünyasını tekrar NATO ittifakı içinde kendi kolları altına aldı; böylece üye sayısı 32'ye çıktı, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler dahil edildi" tespitinde bulundu.
MEKSİKA KÖRFEZİ'NDEN HÜRMÜZ'E: ABD'NİN YENİ İŞGAL ROTASI
Küresel enerji koridorları üzerindeki ABD hakimiyetinin yeni rotasını açıklayan Orallı, "ABD'nin yeni hamlesi Venezüella ve Panama örneklerinde olduğu gibi stratejik noktaları ele geçirmek. Trump, Meksika Körfezi'ne 'Amerika Körfezi' dedi, ardından Grönland'a yöneldi, şimdi ise hedef Hürmüz. Eğer ABD bu boğazların geçiş kabiliyetini elinde tutarsa; Çin, Japonya, Güney Kore ve Filipinler'in sahip olduğu tüm enerji kaynakları ABD'nin kontrolüne geçer" sözlerini kaydetti.
PETRO-DOLARIN SONU MU GELİYOR?
Doların küresel rezerv para birimi olma özelliğinin sarsıldığını hatırlatan Orallı, "ABD, İran'ı vurup bu coğrafyaya bir ders verme peşinde. Amaç, bu dersi alan devletlerin bir daha Yuan ile petrol satmasını engellemek. Hindistan bile petrolü Yuan ile aldı, Japonya Perşembe günü Çin Yuan'ı ile petrol aldığını açıkladı. Petro-dolar egemenliğinin sekteye uğrayacağını gören ABD, bu durumdan son derece rahatsız" ifadelerini kullandı.
DEHŞET VERİCİ PLAN: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 'MONTRÖ' MODELİ KOMİSYON
Hürmüz Boğazı üzerinde kurulmak istenen yeni denetim mekanizmasının detaylarını paylaşan Levent Ersin Orallı, "ABD, 'Ben İran'ı vuruyorum, Hürmüz'ün egemenliğini istiyorum ve burada Montrö tipinde uluslararası bir antlaşma bekliyorum' diyor. Planlanan yeni komisyonda boğazın %40'ı ABD'nin, %40'ı İran'ın, %10'u Umman'ın ve %10'u BAE'nin olacak. Buradan geçen bütün gemiler ABD denetiminde olacak" diyerek hazırlanan gizli ajandayı deşifre etti.
ÇİN'İ ENERJİYLE DİZGİNLEME STRATEJİSİ
Asya devlerinin enerji damarlarının Hürmüz'den geçtiğini vurgulayan Orallı, "LNG ve petrolde Çin, Japonya ve Güneydoğu Asya'nın %70 oranında bu bölgeye bağlı olduğunu herkes biliyor. ABD, 'Ben burayı tutarsam, enerji bağlamında bana bağımlı bir Çin ortaya çıkar. Bu saatten sonra Çin istediği kadar gelişsin, iplerini ben elimde tutmaya devam edeceğim' mantığıyla hareket ediyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.