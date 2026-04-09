CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Petrole güven bitiyor mu? Dev bankaya göre enerji savaşının kazananı ne ABD ne İran

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar küresel güç dengelerini kökten sarsıyor. Deutsche Bank'a göre Çin, temiz enerji yatırımları sayesinde bu sürecin en güçlü aktörü haline geliyor. Yeni dönemde petrolün değil teknoloji ve üretim gücünün belirleyici olması bekleniyor.

Orta Doğu'da yükselen gerilim küresel enerji dengelerini sarsarken, ortaya çıkan tablo alışılmış güç dengelerinin ötesine geçiyor. Deutsche Bank'ın analizine göre bu krizin görünmeyen kazananı ne ABD ne de İran, uzun süredir temiz enerjiye yatırım yapan Çin.

Petrol bağımlılığının giderek sorgulandığı bu yeni dönemde Çin, üretim kapasitesi ve teknoloji gücü sayesinde küresel enerji dönüşümünün merkezine yerleşiyor.

FİYATLAR VE DENGELER ALTÜST

Bölgedeki çatışmalar, petrol ve doğal gaz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Fiyat oynaklığı son yılların zirvesine çıkarken, enerji arzına ilişkin riskler de belirgin şekilde arttı.

Bu gelişmeler, ülkeleri yalnızca kısa vadeli çözümler üretmeye değil aynı zamanda enerji güvenliğini uzun vadeli bir perspektifle yeniden kurgulamaya zorluyor. Mevcut tablo, küresel enerji sisteminde kalıcı bir kırılmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

ÇİN'İN SESSİZ YÜKSELİŞİ

Analist Tang'a göre, Çin'in bugün elde ettiği avantaj tesadüf değil. Ülke, uzun yıllardır temiz enerji alanında istikrarlı ve planlı yatırımlar yapıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bugün Çin güneş panellerinden bataryalara, elektrikli araç altyapısından rüzgar türbinlerine kadar uzanan geniş bir üretim ağıyla dünyanın en büyük temiz teknoloji üreticisi konumunda bulunuyor. Bu kapasite, Çin'i yalnızca güçlü bir üretici değil aynı zamanda dönüşümün yönünü belirleyen bir aktör haline getiriyor.

"PETROLE GÜVEN DÖNEMİ KAPANIYOR"

Tang'ın en dikkat çekici vurgularından biri küresel algıdaki köklü değişim.

Uzun vadede petrolün güvenilir bir dayanak olmadığına dair görüşün giderek yaygınlaştığını belirten Tang, özellikle Asya ülkelerinde enerji politikalarının bu farkındalık doğrultusunda yeniden şekilleneceğini ifade ediyor.

Bu dönüşüm artık sadece ekonomik bir tercih değil ülkeler için stratejik bir zorunluluk olarak görülüyor.

ASYA DEVLERİ ROTASINI DEĞİŞTİRİYOR

Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi büyük ekonomiler enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için hızla yeni arayışlara giriyor. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu ülkeler, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor.

Ancak bu dönüşümün en kritik noktası ihtiyaç duyulan teknolojinin ve ekipmanın hangi ülkeden sağlanacağı sorusu.

YENİ ENERJİ DÜZENİNDE KİLİT ÜLKE: ÇİN

Tam da bu noktada Çin'in rolü daha da belirginleşiyor. Tang'a göre enerji dönüşümü için gereken ekipmanların büyük bölümü Çin'den temin edilecek.

Bu durum Çin'i yalnızca bir üretici konumunun ötesine taşıyor. Ülke, giderek küresel enerji dönüşümünün vazgeçilmez tedarikçisi ve stratejik merkezlerinden biri haline geliyor.

ÇİN ENERJİ ŞOKLARINA KARŞI ARTIK DAHA DİRENÇLİ

Barclays ekonomisti Jian Chang liderliğindeki ekibin 8 Nisan tarihli analizine göre, Çin'in son on yılda yaptığı yatırımların etkisi artık net biçimde görülüyor.

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış ve elektrifikasyonun yaygınlaşması, ülkenin enerji şoklarına karşı kırılganlığını önemli ölçüde azaltmış durumda.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİ GERÇEKLİK

Aynı analize göre petrol ve doğal gaz, Çin'in elektrik üretiminde artık sınırlı bir rol oynuyor.

Bu değişim ülkenin enerji krizlerine karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlarken, fosil yakıtlara bağımlılığın azalması ekonomik istikrar açısından da kritik bir avantaj sunuyor.

TEMİZ ENERJİDE YENİ REKABET DALGASI

Lombard Odier'in değerlendirmesine göre Çin'in elektrifikasyon odaklı stratejisi, onu enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha dirençli hale getiriyor. Stratejik petrol rezervleri ise kısa vadede önemli bir güvenlik tamponu oluşturuyor.

Tang, önümüzdeki dönemde temiz enerji talebinde güçlü bir artış yaşanacağını öngörüyor. Bu süreçte sağlam finansal yapıya sahip, güçlü temellere dayanan ve fiyatlama gücü yüksek şirketlerin öne çıkması bekleniyor.

KRİZİN KAZANANI NEDEN ÇİN?

Küresel enerji piyasalarında yaşanan sarsıntı, yalnızca kısa vadeli bir kriz değil aynı zamanda uzun vadeli bir dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor.

Bu dönüşümde belirleyici olan ise geçmişte atılan adımlar. Çin'in yıllar öncesinden yaptığı yatırımlar, bugün ona stratejik bir üstünlük kazandırmış durumda.

Mobil uygulamalarımızı indirin